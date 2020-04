Vatikan, 25. travanj 2020.

U propovijedi na Misi u Domu Sv. Marte u Vatikanu papa Franjo molio je u subotu, 25. travnja 2020. za sve koji u pandemiji vode pogrebe, prenosi Vatican News.

Kolikogod bilo bolno i tužno sve što proživljavaju, oni obavljaju važnu službu za obitelji i pokojnika. Papa je pritom spomenuo strašne slike iz Bergama gdje su deseci mrtvačkih kovčega skupljani u jednoj sportskoj dvorani i zatim bez nazočnosti obitelji pokojnika poslani u krematorij. Slične su tužne slike viđane i u ostalim zemljama gdje pogrebni obredi nisu uopće bili mogući ili su obavljani bez prisutnosti članova obitelji, rekao je Papa i molio za one koji su vodili te duhovne ispraćaje.

Na drugu subotu vazmenog tjedna, blagdan sv. Marka evanđelista, toliko bliskoga apostolu Petru i pisca prvoga od četiri Evanđelja, Papa je istaknuo kako je ono pisano vrlo jednostavnim stilom koji nam omogućuje osjetiti Božju blizinu te ga svima preporučio. Na kraju se nalazi poslanje Gospodinovo – „Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju“.

To je poslanje vjere – trebamo biti misionari. Vjera je ili misonarska ili nije vjera. Vjera nas uvijek upućuje izvan nas samih, vjera mora biti posredovana jer uvijek i prije svega mora biti naviještana svjedočenjem, poručio je Papa.

U današnje vrijeme nedostaje smisla za misije, nedostaje pravog uvjerenja, kao da biti katolik znači samo socijalno ponašanje, upozorio je Sveti Otac. To nije vjera, to je onda samo još jedno kulturalno područje. Vjera nije stil. No, to ne znači da bi se onda svi vjernici trebali uputiti u daleke zemlje, niti da se trebaju baviti prozelitizmom i druge uvjeravati u svoju vjeru, upozorio je Papa. Vjeru treba pronositi ne da bi se uvjerilo druge već da bi se ponudilo jedno bogatstvo, podijelilo s drugima. Molimo Gospodina da nam pomogne živjeti našu vjeru; vjeru otvorenu i razvidnu, koja pokazuje tko smo uistinu, poručio je papa Franjo. (kta/ika)