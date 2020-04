Split, 25. travanj 2020.

Nakon što su više od mjesec dana uslijed mjera zbog epidemije koronavirusa bile zatvorene, knjižare Verbum od ponedjeljka 27. travnja ponovno kupcima otvaraju svoja vrata.

S radom tako započinje dvanaest Verbumovih knjižara i to u radnom vremenu od 8 do 13.30 i 14.30 do 20 sati, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera za zaštitu kupaca i djelatnika.

Verbumova knjižara u Dubrovniku koja se nalazi u sklopu trgovačkog centra s radom će započeti 11. svibnja.

Radosno iščekujući kupce, u Verbumu su prigodom ponovnog otvaranja pokrenuli promotivnu akciju dobrodošlice u sklopu koje u svojim knjižarama do 1. lipnja nudi promotivni popust od 20% na sva Verbumova izdanja.

Kako Verbumova široka i raznovrsna ponuda knjiga uključuje različita izdanja: duhovnu i vjersku literaturu, psihologiju, romane, publicistiku, knjige za djecu, obiteljsku literaturu, priručnike za samopomoć itd., sigurno će među tim izdanjima svatko pronaći nešto za sebe i članove svoje obitelji.

Isti promotivni popust od 20% na Verbumova izdanja ostaje vrijediti do 1. lipnja i na web knjižari verbum.hr kao i besplatna poštarina na kupnju knjiga iznad 99 kuna za narudžbe unutar Hrvatske.

„Dragi ljubitelji dobre knjige s radošću vas iščekujemo u našim knjižarama! Popis, adrese i kontakt telefone svih Verbumovih knjižara možete pronaći na poveznici, a cjelokupnu Verbumovu ponudu možete pogledati ovdje“, stoji u priopćenju iz Verbuma. (kta)