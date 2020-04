Vatikan, 25. travanj 2020.

Papa Franjo je 24. travnja 2020. na Misi u Domu svete Marte posebno spomenuo teškoće nastavnika te učenika i studenata jer su, zbog pandemije koronavirusa, zatvorene škole i fakulteti.

Molimo danas za nastavnike koji moraju mnogo raditi kako bi predavanja održavali putem interneta i drugih sredstava za komunikaciju; i molimo također za studente koji moraju davati ispite na način na koji nisu naučeni. Pratimo ih s molitvom – potaknuo je na početku Mise.

U propovijedi se osvrnuo na Evanđelje liturgije koje govori o umnažanju kruha i ribe. „To reče kušajući ga; jer znao je što će učiniti“, ta nas rečenica potiče na razmišljanje – rekao je Papa govoreći o Isusovom razgovoru s Filipom. To je ono na što je Isus mislio kada je pitao: „Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?“. Isus stavlja na kušnju apostole koji ne znaju kako nahraniti silno mnoštvo koje ih je slijedilo. Stalno ih je stavljao na kušnju da bi ih poučavao; kada su prešli granicu on ih je zaustavljao i poučavao.

Evanđelje je puno takvih Isusovih gesta koje su pomagale njegovim učenicima rasti kako bi postali pastiri Božjega naroda, u ovom slučaju biskupi – napomenuo je Papa te dodao – Jedna od stvari koje je Isus najviše volio jest biti s narodom, usred mnoštva. Naprotiv, njegovi učenici nisu voljeli mnoštvo, jer su željeli biti blizu Gospodina, željeli su čuti sve što je govorio. To se razumije – objasnio je Papa – bili su izabrani i osjećali su se na neki način povlaštenom skupinom.

Ali, Gospodin ih je ispravljao. Tražio je blizinu s narodom i poučavao je pastire da budu blizu ljudima, poučavao ih je blizini s Božjim narodom kako bi mu služili. Božji narod umara – primijetio je Sveti Otac – jer uvijek traži od pastira konkretne stvari, te se on mora pobrinuti za ono što narod traži. I kada je pastir dobar, stvari se množe, ljudi se uvijek obraćaju dobrom pastiru iz različitih razloga.

Isus kaže učenicima: „Dajte im vi jesti“. To Isus kaže i danas svim pastirima: „Dajte im vi jesti“. Tjeskobni su? Vi ih utješite. Izgubljeni su? Vi im pokažite izlaz. Pogriješili su? Vi im dajte da riješe probleme… Nakon toga Isus otpusti apostole i ode moliti, ode Ocu. Tu dvostruku blizinu pastira – s Ocem i s narodom – Isus nastoji objasniti apostolima, kako bi postali veliki pastiri. Ali, narod često pogriješi, tako je i tu pogriješio.

„Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: »Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!«“ Nakon umnažanja kruha i ribe, narod želi Isusa učiniti kraljem. Možda bi koji apostol bio zadovoljan te iskoristio tu prigodu za zadobivanje moći; to je još jedna kušnja – primijetio je Papa te dodao – Ali, Isus mu pokazuje da to nije pravi put. Pastirova je moć služenje; nema druge moći, a kada u tomu pogriješi, pokvari poziv i on postaje upravitelj pastoralnih poduzeća, ali nije pastir. Struktura nije za pastoral, nego pastirovo srce. Molimo danas Gospodina za pastire Crkve, da nas Gospodin pouči ne bojati se biti blizu narodu – potaknuo je na kraju papa Franjo. (kta/rv)