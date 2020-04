Sarajevo, 23. travanj 2020.

U uvodniku, urednik Josip Vajdner piše o Uskrsu bez svete mise s narodom i prinudnoj kulturološkoj izvidnici u stanje otrgnuto od vjerske prakse i tradicije koja katoličkom puku može poslužiti kao smjerokaz što treba činiti, a što ne treba zanemariti.

Dr. fra Tomislav Pervan u rubrici Teološki pogled govori o naravi uskrsnuća o kojoj se i danas, kao i u svim stoljećima, vode prijepori među tumačima i „stručnjacima“, teolozima.

U ustaljenoj rubrici U izlogu je izviješće o proslavi vazmenog trodnevlja i Uskrsa u sarajevskoj prvostolnici Presvetog Srca Isusova.

Dr. vlč. Dubravko Turalija u okviru rubrike Tragom biblijskih tekstova pisao je o odlasku u beznađe i povratku u nadu tumačeći Isusov susret s dva učenika koja su bila na putu za Emaus.

Brane Vrbić u Faktografiji piše o teroru (nasilju) i strahu koja su dva ključna elementa kojim su totalitarni režimi ili skupine uspostavljale vlast nad državama i narodom. Uz to on postavlja pitanje o kojima razmišljaju i mnogi ljudi danas, a to je ima li elemenata toga i u krizi izazvanoj proglašenjem pandemije koronavirusa.

Zov misija čine In memoriam o misionaru koji je djelovao u Kongu – fra Anti Kutleši i prilog o stanju u Boliviji u kojoj je misionar fra Ivica Vrbić.

Razmišljanje za ovaj broj Katoličkog tjednika napisao je i dr. vlč. Hrvoje Kalem i to kao svjedočanstvo o kućnoj Crkvi koja je danas na poseban način aktualna.

Ovotjedna reportaža koju je napisala Josipa Prskalo ne predstavlja neki kraj Bosne i Hercegovine nego progovara o policijskim službenicima, zdravstvenim djelatnicima i prosvjetnim radnicima koji zbog pandemije koronavirusa rade u sasvim drugačijim okolnostima nego što su radili ranije...

U Razmišljanju Josip Vričko piše o koronavirusu i njegovu tretiranju u državama s različitim tipovima režima.

U rubrici Odjeci prošlosti mons. Ivo Tomašević piše o izvješću o proslavi Božića u opsjednutom Sarajevu ratne 1993. koje je Glasu Koncila poslao tajnik nadbiskupa Vinka kard. Puljića, a objavljeno je pod naslovom Suze kardinala Lustigera.

