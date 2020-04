Vatikan, 23. travanj 2020.

Sveta Stolica će od 4. svibnja postupno ublažiti mjere i postupno uspostavljati normalno odvijanje posla na radnim mjestima. Zdravstvene mjere za sprječavanje zaraze koronavirusom ostaju međutim i dalje na snazi.

Tako su odlučili, kako je priopćio Tiskovni ured Svete Stolice, čelnici dikasterija i ureda Svete Stolice na izvanrednom sastanku održanom 22. travnja pod predsjedanjem državnog tajnika kardinala Pietra Parolina, uskladivši ih s mjerama, koje je poduzela i talijanska vlada. Tog dana započinje i u Vatikanu druga faza suzbijanja koronavirusa. Na sastanku su istaknuta nastojanja Svete Stolice da se suoči s krizom na održiv način. Namještenici trenutačno često rade u smjenama ili od kuće, što je do pojave pandemije bila rijetka pojava u Vatikanu. To vrijedi za namještenike u uredima Svete Stolice, dok za one koji rade u uredima Države Grada Vatikana, kao što su namještenici i čuvari u Vatikanskim muzejima, koji su zatvoreni od 9. ožujka, a Trg sv. Petra i bazilika od 10. ožujka, nije još odlučeno, jer ovisi i o mjerama koje će poduzeti talijanska vlada na svom području. (kta/ika)