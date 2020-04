Berlin, 22. travanj 2020.

Berlinski Senat donio je odluku da su u Berlinu od 4. svibnja 2020. dozvoljena vjerska okupljanja do 50 osoba. Vjenčanja i sprovodi dozvoljeni su već od ovoga tjedna do 20 osoba. Ostala veća okupljanja zabranjena su čak do 24. listopada. (kta/f.p.)