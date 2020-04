Prag, 22. travanj 2020.

Češki ministar Andrej Babis izjavio je da su od 27. travnja 2020. u Češkoj dozvoljena vjerska okupljanja i to do 15 osoba.

Od 1. svibnja to će biti ograničeno do 30 osoba, a od 25. svibnja do 50 osoba. Najkasnije od 8. lipnja trebalo bi biti dozvoljeno normalno i bez ograničenja okupljanje u vjerskim objektima. (kta/f.p.)