Milano, 22. travanj 2020.

Unatoč sigurnosnim mjerama zbog koronavirusa, oratoriji Milanske nadbiskupije i dalje ostaju uz djecu koja ih pohađaju. Program za sve uzraste može se pratiti putem Interneta, a počinje u jutarnjim satima. Kroz dan djeca mogu zajedno rješavati razne zadatke, dok prije spavanja mogu poslušati „priču za laku noć“

Iako su zbog sigurnosnih mjera u svrhu sprečavanja širenja zaraze koronavirusom morali zatvoriti svoja vrata, oratoriji Milanske nadbiskupije i dalje virtualnim putem djeci pružaju mogućnost praćenja kvalitetnih sadržaja, posebno prilagođenih za sve uzraste. Budući da ih više nisu mogli fizički okupljati u prostorima koji su se ranije koristili u tu svrhu, odgajatelji i svećenici organizirali su se kako bi svakodnevno bili u kontaktu s djecom te kako bi ona na drugačiji način mogla sudjelovati u aktivnostima koje su se ranije odvijale svakodnevno. U taj su projekt uključene četiri župe s periferije Milana.

Veronica D'Ortenzio, odgojiteljica u jednom od oratorija koji se nalazi u župi u kojoj žive obitelji s velikim ekonomskim problemima, u razgovoru je za Radio Vatikan primijetila da je izolacija pogoršala njihovu već vrlo nesigurnu situaciju. Za djecu na ovom području pohađanje našeg oratorija vrlo je važno jer ih udaljava od najveće opasnosti, ceste – kazala je D'Ortenzio i napomenula – To fizički više nije moguće, ali i dalje svakodnevno dopiremo do njih virtualnim putem.

Najmlađe i predadolescente pratimo na njihovom obrazovnom putu. Zajedno pišemo domaću zadaću, ali istovremeno s njima razgovaramo o tome kako im je protekao dan, pokušavajući uvidjeti postoje li situacije u kojima na neki način moramo intervenirati, pružajući psihološku ili materijalnu pomoć – rekla je odgojiteljica te istaknula da su također, u suradnji s Talijanskim sportskim centrom, organizirali malu školu nogometa, u sklopu koje se djeci putem mobilne aplikacije šalju video snimke s vježbama koje mogu sigurno izvoditi čak i kod kuće, u dugim popodnevnim satima karantene.

Najviše me gane kada nam se roditelji te djece obrate kako bi nam zahvalili. To su uglavnom mlade žene s djecom, često same jer je suprug ili u zatvoru ili ih je napustio, ostavljajući iza sebe obitelj u teškoj ekonomskoj i moralnoj situaciji – rekla je odgojiteljica. Osim djeci, iz oratorija se nastoji pružiti potpora i odraslima, među kojima se mnogi sami suočavaju s teškoćama prisilne izolacije. Na kraju je Veronica D'Ortenzio istaknula da je za te, često teško izranjene obitelji na periferiji Milana, oratorij i dalje sigurna uporišna točka ili, kako joj je rekao jedan roditelj, tračak svjetla usred oblakâ života. (kta/rv)