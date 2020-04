Žepče, 21. travanj 2020.

U subotu, 18. travnja 2020. na groblju u Brezovom polju ukopan je prof. Franjo Marić, koji je iznenada blago preminuo u Gospodinu u Zagrebu u 65. godini. Ukopne obrede je predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Na sprovodu sudjelovalo je nekoliko svećenika među kojima su bili generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić i žepački župnik i dekan preč Predrag Stojčević. Zbog ograničenja o javnom okupljanju u vremenu aktualne pandemije koronavirusa, na sahranu je došao tek mali broj vjernika i oprostio se od ovog izuzetnog i posebnog čovjeka. Na ukop mu nije mogla doći ni majka zbog starosti, a zbog spomenutih ograničenja bio je onemogućen dolazak iz Republike Hrvatske braći i rodbini. Zbog restrikcija nisu mogao doći ni veći broj svećenika jer je pokojni Franjo s mnogima od njih surađivao neumorno prikupljajući građu o Crkvi u BiH.

Zbog spomenutih ograničenja sprovod nije započet Svetom misom zadušnicom nego je odmah održan obred ukopa uz navještaj Božje riječi koji budi nadu i daje svjetlo u turobnim vremenima aktualne pandemije. Budući da je na snazi ograničenja prema kojem osobe starije od 65 godina ne smiju izlaziti izvan svojih domova osim u posebnim prigodama, nadbiskup Vinko stigao je iz Sarajeva u Brezovo Polje u pratnji policije te predvodio obred ukopa. Vidno dirnut, iskazao je zahvalnost profesoru Mariću za njegov nemjerljiv doprinos Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Stojeći uz grob pokojnoga Franje, uputio je u svoje ime i u ime svih prisutnih kao i u ime mnogih koji nisu mogli doći riječi iskrene zahvalnosti za pokojnikov nesebični rad na očuvanju istine kroz prikupljanje građe o povijesti mjesne Crkve vrhbosanske i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Istaknuo je da je riječ o izvanredno vrijednom radu dodajući da je pokojni Franjo jedna od rijetkih osoba koja je s toliko ljubavi, ustrajnosti i predanja prikupljala pisanu građu o povijesti Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da je profesor Marić sudjelovao na uređenju četrdesetak djela kao autor ili u grupi autora te da je priređivao izložbe starih vrijednih knjiga i probranih djela. Kazao je i da je nedavno Katoličkom školskom centru „Don Bosco“ u Žepču gospodin Marić darovao nekoliko stotina starijih i novijih knjiga od kojih su pojedine starije od stotinu godina te imaju vrijednost kao prva ili kao rijetka izdanja.

Pokojni Franjo Marić svojoj rodnoj župi i gradu Žepču darovao je puno, a posebno je vrijedno enciklopedijsko izdanje o povijesti toga grada uz 560 godina prvog spomena u povijesnim spisima. Smrt ga je zatekla za radnim stolom dok je pripremao nekoliko knjiga povijesne tematike između kojih i knjigu o pedesetoj godišnjici župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Maglaju.

Franjo Marić rođen je 13. svibnja 1955. u Zenici, u mnogobrojnoj obitelji Ante i Jelice r. Ćoruša, s prebivalištem u Brezovu Polju pokraj Žepča (središnja Bosna). Gimnaziju je završio u Zavidovićima (BiH), a diplomirao je 1982. godine fiziku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Zagrebu. Još kao apsolvent, a potom kao profesor radi od 1981. do 1986. godine u Tehničkoj školi u Zavidovićima. U jesen 1986. godine prelazi u Radnu organizaciju Automatsku obradu podataka (AOP) pri Složenoj organizaciji udruženog rada (SOUR) Izgradnja Zenica na poslove Sistem analitičara pa Organizatora izrade novih projekata. U međuvremenu stručno se usavršava informatici prema programima Iskre Delte u Novoj Gorici i Ljubljani. Godine 1988. imenovan je na 4 godine za rukovoditelja poslova AOP-a RZ Zajedničkih poslova SOUR Izgradnja Zenica. Tijekom 1988. i 1989. godine honorarno predaje fiziku u Kazneno popravnom zatvoru u Zenici. Početkom 1990. godine dolazi u Zagreb u Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži u Dubrava.

Za vrijeme rata od 1991. do 1995. godine, osim ratne radne obveze u Centru Dubrava, bio je predsjednik Hrvatskog kluba srednja Bosna u Zagrebu koji je humanitarno djelovao i više stotina kamiona pomoći uputio na područje srednja Bosne poglavito na žepačko područje. Osim humanitarnog djelovanja Klub je skrbio i oko ranjenika i bolesnika iz srednje Bosne koji su se liječili na području Hrvatske, a posebno u zagrebačkim bolnicama.

Gotovo trideset godina bavio se prikupljanjem (prikupio više od 7000 svezaka uglavnom starih knjiga) i publiciranjem statističko-povijesnih starih i novih dokumenata te ilustracija o Hrvatima katolicima u Bosni i Hercegovini. Neka od njegovih kapitalnih djela mogu se pronaći i u svjetskim knjižnicama The British Library London, The Library of Congress Washington, Université Paris-Sorbonne, itd. Njegova kapitalna djela(knjige) recenzirali emeritus prof. dr. sc. Mladen Friganović, prof. dr. sc. Anđelko Akrap, prof. dr. sc. Mijo Korade, prof. dr. sc. Stjepan Šterc, prof. dr. sc. Slavko Slišković, dr. sc. Zdravko Dizdar itd.

U Zagrebu 30. listopada 1998. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Donacija Krunoslav i Zvonimir Draganović dodjeljuje nagradu Franji Mariću za znanstvenoistraživački rad „Hrvati-katolici u BiH između 1463. i 1995. godine prema crkvenim dokumentima“.

Knjiga Pregled Napretkovih hrvatskih narodnih kalendara 1907. – 2002. jedna je od nagrađenih knjiga kao najbolji izdavački projekt u 2002. godini u kategoriji historiografije prema ocjenjivačkom sudu Poslovnog udruženja izdavača i knjižara Bosne i Hercegovine.

U Sarajevu 6. siječnja 2016. u povodu 25. obljetnice biskupske službe Vinko kardinal Puljić nadbiskup metropolit vrhbosanski dodjeljuje Priznanje prof. Franji Mariću za nesebičnu suradnju tijekom moje pastirske službe.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović donijela je 8. studenog 2017. Odluku o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića Franji (Ante) Mariću za osobite zasluge za kulturu u području književnosti i očuvanju identiteta Hrvata na bosanskohercegovačkim prostorima te njihovu dugogodišnju promociju u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

Objavljena djela:

1. Pregled pučanstva Bosne i Hercegovine između 1879. i 1995. godine (Zagreb, 1996.)

2. Žepče i njegova okolica. Putna crta od Staparića – Nikole Tordinca iz 1882. godine (usuradnji s Ljiljanom Grbelja, Zagreb-Žepče, 1998.)

3. Hrvati-katolici u BiH između 1463. i 1995. godine prema crkvenim dokumentima (Zagreb-Sarajevo, 1998.)

4. Kronologija važnijih događaja žepačkog kraja i bliže okolice 1458. - 1998. (Zagreb-Žepče,1999.)

5. Ljetopis katoličke župe Žepče 1879. - 1999. (Zagreb-Žepče, 2000.)

6. Iz prošlosti katoličke župe Bežlja kraj Teslića (mala monografija, Zagreb-Teslić, 2001.)

7. Crtice iz povijesti samostana Doloroza i župe Čardak kraj Modriče (mala monografija,Zagreb-Čardak, 2001.)

8. Pregled Napretkovih hrvatskih narodnih kalendara 1907. – 2002. (Zagreb, 2002.)

9. Iz ljetopisa župe Zavidovići 1902.-2002. (Zagreb-Zavidovići, 2002.)

10. Gabrijel Jurkić u hrvatskim narodnim kalendarima 1926. – 1945. (Zagreb, 2003.)

11. Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća (Zagreb-Sarajevo, 2004.)

12. Banjolučka biskupija u riječi i slici od 1881. do 2006. (u suradnji s mons. dr. AntomOrlovcem, Zagreb-Banjaluka, 2006.)

13. Kronološka povijest izgradnje žepačkih katoličkih župnih crkava (Zagreb-Žepče, 2007.)

14. Kronologija žepačkoga kraja 1458. - 2008. Povodom 550. obljetnice prvoga pisanogspomena Žepča, drugo prerađeno i dopunjeno izdanje, (Zagreb-Žepče2008.)

15. Duhovna zvanja s područja Žepačkoga dekanata (Zagreb-Žepče, 2009.)

16. Bibliografija nadbiskupa dr. Ivana Ev. Šarića (u suradnji s dr. don Tomom Vukšićem, Sarajevo, 2010.)

17. Škola sestara milosrdnica u Žepču između 1883. i 1949. godine (Zagreb-Žepče,2013.)

18. Duhovna zvanja Žepačkoga dekanata, II. dopunjeno i ispravljeno izdanje (Zagreb-Žepče,2014.)

19. Djelovanje Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Zagrebu između 1992. i 2017. godine (građa za Monografiju) (HKD Napredak-Zagreb, 2017.)

Osim objavljenih dijela bio je glavni urednik i suradnik knjiga:

1 . Župa Prozor pod zaštitom Srca Isusova 1906. – 2006. Prigodom 100. obljetnice utemeljenja župe (Prozor, 2006.),

2. Franjevci u Bosni (fra Anđelko Barun, Livno-Zagreb, 2006.),

3. Gdje su oni stali, mi nastavljamo. Pokojni svećenici Vrhbosanske nadbiskupije od 1882. do 30. 4. 2007. (Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo, 2007.),

4. Slavlje sv. Krizme u Vrhbosanskoj nadbiskupiji od 1935. do 1939. godine prema putopisnim bilješkama nadbiskupa dr. Ivana Šarića (Medijski centar Vrhbosanskenadbiskupije, Sarajevo, 2010.),

5. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog simpozija Žepče 1458. – 2008. održanog u Žepču od 10. do 11. listopada 2008. (Hrvatski institut za povijest Zagreb i Općina Žepče, 2010.),

6. Župa Gromiljak nekada i sada (Ekološki glasnik d.o.o., Donja Lomnica kraj Zagreba iRimokatolički župni ured Gromiljak, 2011.),

7. Stanje katoličkih župa na području BiH između 1991. i 2011. godine (Biskupskakonferencija BiH, Sarajevo, 2011.),

8. Amédée Chaumette-des Fossés Putovanje po Bosni 1807. i 1808. godine, Pariz, 1816., s francuskog prevela Jennifer Lazarić Jungić, Nakladnik Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Zagreb, 2012. (naslov izvornika Voyage en Bosnie dans les années 1807 et 1808. par M.Amédée Chaumette –des–Fossés, Paris 1816.),

9. Gdje su oni stali, mi nastavljamo. Pokojni svećenici Vrhbosanske nadbiskupije od 1882. do 31. 12. 2012., II dopunjeno izdanje (Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo,2013.),

10. Vinko kardinal Puljić, Moje druge konklave u ožujku 2013. (Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo, 2013.),

11. Branko Hanžek, Spomen knjiga dr. Gustavu Šindleru prigodom 100. obljetnice rođenja (Ekološki glasnik Donja Lomnica kraj Zagreb, 2013.)

12. Šematizam Vrhbosanske nadbiskupije za 2015. godinu (Nadbiskupski ordinarijatvrhbosanski, Sarajevo, 2015.)

13. Kutak nobelovca Ive Andrića (popis prvih izdanja, rijetkih izdanja i izdanja na stranim jezicima Ive Andrića to djela o Andriću u vlasništvu Napretkova kulturnog centra, stanje 31. listopada 2016.), predgovor književnice prof. dr. Julijane Matanović, voditeljiceKutka nobelovca Ive Andrića, urednik Franjo Marić, priprema za tisak Terezija Marić, za nakladnika Slavica Mijić Lukač, Nakladnik Napretkov kulturni centar Bogovićeva 1, Zagreb, 2016.

Također je, zajedno s Bojanom Ivešićem, priredio knjigu pod naslovom: „Kronika kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa Vrhbosanske biskupije“ koju je izdao Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije 2018. u Sarajevu.

Bio je suradnik na prvom i drugom svesku (A-Đ) (E-J) Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine, Mostar, 2009., 2015. i Male enciklopedije Bosne Srebrene (u pripremi). (kta/i.o.)