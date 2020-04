Sarajevo, 19. travanj 2020.

U Bijelu nedjelju, 19. travnja 2020. na svetkovinu Božjeg milosrđa, u katedrali Srca Isusova u Sarajevu, Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s nadbiskupom koadjutorom i apostolskim upraviteljem Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomom Vukšićem te uz koncelebraciju generalnog vikara mons. Slađana Ćosića, katedralnog župnika preč. Mate Majića i svoga tajnika vlč. Štefana Markovića. U skladu s odredbama u aktualnoj situaciji pandemije koronavirusa, sudjelovalo je tek nekoliko vjernika uz poštivanje svih civilnih odredbi. Misno slavlje izravno su prenosili Radio Marija Bosne i Hercegovine i Nedjelja.ba.

Prije početka Misnog slavlja župnik Majić kazao je da vjernici katedralne župne zajednice ovih dana počevši od Nedjelje Uskrsnuća Gospodinova dolaze pred sliku Milosrdnog Isusa izloženu u pokrajnjoj lađi i mole Božje milosrđe za sve bolesne i na svoje nakane.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić kazao je da bi mu djeca, u vrijeme kada je predavao vjeronauk, znala u svojim odgovorima reći da je sreća ono za čime ljudi naviše čeznu te da je ljubav ono što čovjeka najviše usrećuje. Ispričao je i priču o planinaru koji je, birajući prema vlastitoj pameti smjer do grada kamo je kanio stići, na kraju išao u potpuno suprotnom pravcu.

„Ova slika pokazuje upravo nas ljude. Želimo stići do sreće, ali svojom pameću. Često slijedeći svoju pamet zalutamo, izgubimo pravi smjer i čudimo se te pitamo, kako ne možemo stići do te sreće, a tako to želimo i toliko putujemo? Zapravo slijedimo svoju pamet dok idemo. Vratimo se današnjem evanđeoskom odlomku. Svi učenici su polagali svoje nade u Isusa Krista, ali se u njima sve srušilo kad su ga vidjeli raspeta i onako krvava na veliki petak. Posebno je to stresno doživio Toma kojemu učenici kažu: 'Vidjeli smo Gospodina!'. 'Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati', odgovorio je Toma. To je bila ljudska reakcija na temelju vlastite pameti. I osmog dana nakon uskrsnuća, kao što smo u današnjem evanđelju čuli, i Toma je bio s učenicima unutra. Isus dolazi i kaže: 'Mir vama!'. Zanimljivo da Toma mijenja svoje mišljenje. Što se dogodilo u njemu? Teško je to protumačiti. On nije vidio Boga očima. Vidio je svoga Učitelja kojega sad naziva i Gospodinom i Bogom jer ga je sve to potreslo“, kazao je kardinal Puljić.

Potom se kardinal Puljić osvrnuo na razgovore s pojedinim osobama koje su se obratile ističući da su mu redom govorili kako to nije moguće opisati riječima te da su otkrili Isusa koji ih voli. „To je to božansko milosrđe; to je Toma doživio: svog Učitelja koji mu je pokazao svoje rane, znakove svoje ljubavi prema njemu i prema svima. Toliki ljudi, koji su nesretni, koji traže, koji su izgubili svoj pravac jer su slijedili svoju pamet, otkrili su tajnu koja se ne da riječima ispričati. To je trenutak kad čovjek otkrije Boga, susretne Boga i poput Tome padne na koljena govoreći: 'Gospodin moj i Bog moj!'“, kazao je kardinal Puljić.

„Slaveći uskrslog Krista, mi zapravo otkrivamo koliko nas je ljubio svojim utjelovljenjem kroz muku i smrt, a uskrsnućem darovao nam i osmislio život. Dok i sam proživljavam s narodom ovu kušnju, dobivam brojne bolne poruke s pitanjem: dokle će ovo trajati? Razumijem ljude; razumijem njihova očekivanja da na neki način promijenimo situaciju. I sam upravo proživljavam u sebi tu tjeskobu pa sam koji puta pitao, ne političare nego stručnjake: što nam je činiti? Ne možete, kažu mi, preuzeti odgovornost jer je stvarnost vrlo složena. Moramo imati strpljenja i izdržati ovu kušnju. Raduje me da narod čezne za Misom, da čezne za pričešću, ali ga hrabrim: ustrajte u zajedništvu i na ovaj način budite na Misi, u molitvi i računajte s tim da nas Bog nije odbacio u svojoj ljubavi! Bog nas voli; Njegovo milosrđe je prisutno; Bog će okrenuti ovu situaciju. Moramo biti hrabri, strpljivi i ustrajni“, rekao je kardinal Puljić koji je završio propovijed moleći Božje milosrđe: „Isuse, koji si donio na zemlju Božju ljubav, uđi u svaku našu obitelj, u svako vjerničko srce i daj mu toplinu božanske ljubavi da budemo hrabri nositi križ i biti vjerni i ustrajni! Neka nas prožme božansko milosrđe u našoj zemaljskoj kušnji!“.

Na kraju Svete mise kardinal Puljić predvodio je molitvu pred slikom Božjega milosrđa.

Kardinal Puljić također istoga dana u 15 sati predvoditi molitvu koja je nazvana Svehrvatska molitva Domovine i dijaspore, a bit će izravno prenošena putem Interneta. Više o ovoj inicijativi može se pronaći na mrežnoj stranici www.mojadomovina.com. (kta)