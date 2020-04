Görlitz - Dresden, 19. travanj 2020.

Njemačka savezna pokrajina Sachsen dozvolila je od ponedjeljka, 20. travnja 2020. slavlje prvih Svetih misa u crkvama do 15 osoba. Gdje na Misu dolazi više vjernika služit će se više Svetih misa kao npr. u župi St. Trinitatis u Leipzigu gdje će se radnim danom sada služiti tri Svete mise kao i nedjeljom zbog ograničenja broja vjernika tako da svi mogu sudjelovati na Svetoj misi koji to žele. Za sudjelovanje vjernici se moraju najaviti telefonski ili ispuniti obrazac na župnoj web stranici. Ovo je prva savezna pokrajina u Njemačkoj koja je uz ograničenje odobrila slavlje Svetih misa. Odnosi se to prvenstveno na biskupiju Dresden - Meißen i Görlitz. U drugim saveznim pokrajinama kao i Bavarskoj do daljnjega vrijede zabrana vjerskih okupljanja. (kta/f.p.)