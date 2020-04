Vatikan, 18. travanj 2020.

Želio bih da danas molimo za žene koje očekuju dijete, za trudnice koje će postati mame i nemirne su, brinu se. Pitaju se: „U kakvom će svijetu živjeti moje dijete?“ – rekao je papa Franjo na početku jutarnje mise slavljene 17. travnja 2020. u Domu svete Marte. Molimo za njih, da im Gospodin dade hrabrosti da nose tu djecu pouzdajući se da će svijet zacijelo biti drugačiji, ali uvijek će biti svijet koji će Gospodin jako voljeti, rekao je Papa.

U propovijedi se osvrnuo na evanđelje današnje liturgije (Iv 21 1-14), u kojemu se govori o uskrslom Isusu koji se očituje učenicima nakon neuspješnoga ribarenja na Tiberijadskome moru. Na Gospodinov poziv da ponovno bace mrežu, „više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe“. U tom se prizoru vidi određena prirodnost, vidi se da je tu bio postupni napredak, hod u poznavanju Gospodina, u intimnosti s Njim, u familijarnosti s Gospodinom – rekao je Papa.

I mi, kršćani, na svom smo životnom putu u tom hodu napredovanja u familijarnosti s Gospodinom. U toj svakodnevnoj familijarnosti – dodao je. Familijarnost je s Gospodinom intimna, osobna, ali uvijek u zajednici. Familijarnost bez zajednice, bez kruha, bez Crkve, bez naroda, bez sakramenata, opasna je. Mogla bi postati gnostička familijarnost koja je samo za mene, odvojena od Božjega naroda. Familijarnost apostolā s Gospodinom uvijek je bila zajednička, uvijek za stolom, koji je znak zajedništva. Uvijek je bila sa sakramentom, s kruhom – napomenuo je Papa.

U ovom trenutku koji proživljavamo, u ovoj pandemiji, komuniciramo putem medija, putem sredstava za komunikaciju, ali nismo zajedno, kao i na ovoj misi – primijetio je Sveti Otac te dodao – Tako je i sa sakramentom; imate euharistiju, ali ljudi koji su povezani s nama, mogu imati samo duhovnu pričest. To nije Crkva; to je Crkva u jednoj teškoj situaciji, koju Gospodin dopušta, ali idealna je Crkva uvijek s narodom i sa sakramentima.

Postoji, naime, opasnost da bi Crkva mogla postati virtualna, kao i sakramenti i Božji narod. Naprotiv, Crkva, sakramenti i Božji narod, konkretni su. U ovom trenutku stoga trebamo postati familijarni s Gospodinom kako bismo izišli iz tog tunela. To je i familijarnost apostolā; nije gnostička, nije virtualna, nije egoistična za svakoga od njih, nego je to konkretna familijarnost, u narodu. To je familijarnost s Gospodinom u svakodnevnom životu, u sakramentima, usred Božjega naroda. Neka nas Gospodin pouči toj konkretnoj familijarnosti, toj intimnosti s Njim, ali u Crkvi, sa sakramentima i sa svetim Božjim narodom, rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)