Vatikan, 17. travanj 2020.

Ovih su me dana prekorili, jer sam zaboravio zahvaliti skupini ljudi koji također rade… Zahvalio sam liječnicima, bolničarima, volonterima… „Ali, zaboravili ste ljekarnike“; i oni mnogo rade kako bi pomogli bolesnima izići iz bolesti. Molimo i za njih – potaknuo je papa Franjo na početku jutarnje Mise slavljene 16. travnja 2020. u Domu svete Marte. U propovijedi je komentirao evanđelje liturgije toga dana, o uskrslom Isusu koji se pojavljuje pred učenicima, koji su zbunjeni i prestrašeni, jer su mislili da vide duha, i otvara im pamet da razumiju Pisma.

„Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema“ – podsjetio je Papa na Isusove riječi te dodao – Potom dolazi rečenica koja mi daje veliku utjehu te mi je zbog toga taj odlomak iz Evanđelja jedan od najdražih. „Oni od radosti još nisu vjerovali…“; čudom su se čudili, radost ih je priječila da povjeruju. Tolika je bila njihova radost da su mislili „ne, to ne može biti istina. To nije stvarna radost, prevelika je“. Bili su prepuni radosti, ali i paralizirani od radosti.

Radost je jedna od želja koju Pavao želi svojima u Rimu: „A Bog nade napunio vas svakom radošću“, kazao im je – napomenuo je Papa. Ispuniti radošću, biti pun radosti. To je najviše iskustvo utjehe, kada nam Gospodin dade da shvatimo da to nije kao kad smo veseli, pozitivni, vedri… To je nešto drugo. (…) To je punina utjehe, punina Gospodinove prisutnosti. Jer, kako Pavao kaže Galaćanima, radost je plod Duha Svetoga; nije posljedica osjećaja koji se pojave zbog neke divne stvari… Ne, to je još više.

Ta radost koja nas ispunja plod je Duha Svetoga. Milost je primiti tu radost Duha – napomenuo je papa Franjo te spomenuo apostolsku pobudnicu Pavla VI., „Evangelii nuntiandi“ koja govori o radosnim evangelizatorima. Velika snaga koju imamo za naviještanje evanđelja, i za svjedočenje života, jest radost Gospodina, koja je plod Duha Svetoga; molimo Ga danas da nam dade taj plod – potaknuo je na kraju papa Franjo. (kta/rv)