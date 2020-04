Vatikan, 16. travanj 2020.

Na misi u Domu svete Marte, 15. travnja 2020. papa Franjo je molio Gospodina da bude blizu starijim osobama koje su u ovo teško vrijeme izolirane ili su u domovima za starije. U propovijedi je govorio o vjernosti Boga koji hodi sa svojim narodom kao spasitelj; ta je Njegova vjernost radost za sve nas

Molimo danas za starije osobe, posebno za one koje su izolirane ili se nalaze u domovima za starije. Boje se umrijeti sami – rekao je papa Franjo na početku jutarnje Mise koju je, 15. travnja 2020., po običaju, slavio u Domu svete Marte. Ovu pandemiju osjećaju kao nešto agresivno – dodao je te istaknuo – Oni su naši korijeni, naša povijest. Oni su nam dali vjeru, tradiciju, osjećaj pripadnosti domovini. Molimo za njih da im Gospodin bude blizu u ovom trenutku.

U propovijedi je komentirao čitanja liturgije dana; prvo, uzeto iz Djela apostolskih (Dj 3, 1-10), u kojemu se govori o čovjeku, hromom od majčine utrobe, koji po Petrovoj molitvi ozdravlja „u ime Isusa Krista Nazarećanina“; te evanđelje u kojemu uskrsli Isus hodi s učenicima iz Emausa i objašnjava im otajstvo svoje smrti. Dvojica su učenika primila tog stranca u kuću prepoznajući u njemu Gospodina tek kada je za stolom razlomio kruh.

Bog je vjeran svojem obećanju, blizu je svojem narodu, pokazuje se kao spasitelj naroda – rekao je Papa. Božja je vjernost veselje i radost za sve nas, kao što je učinio s ozdravljenim hromim čovjekom; Njegova je vjernost strpljiva i grije srce kao što se dogodilo učenicima iz Emausa. On je Bog koji ide naprijed i ne umara se radeći – recimo tako, „radeći“, „ad instar laborantis“ (usp. Duhovne vježbe 236), kako kažu teolozi – da bi vodio narod naprijed i, recimo to tako, ne boji se umora – napomenuo je Papa te dodao – Naš Bog je Bog koji radi prekovremeno, ali ne za plaću nego besplatno. To je vjernost besplatnosti, izobilja.

Božja je vjernost veselje, radost, tolika radost da činimo kao što je učinio hromi čovjek; ušao je u hram hodajući, poskakujući i hvaleći Boga. Božja je vjernost besplatno veselje za sve nas. Vjernost je Boga strpljiva; ima strpljenja sa svojim narodom, sluša ga, vodi ga, polagano mu objašnjava i grije srce, upravo onako kako je učinio s učenicima koji su se udaljavali od Jeruzalema.

Vjernost je Boga uvijek ispred nas, a naša je vjernost uvijek odgovor na onu koja nam prethodi. Bog je taj koji nam uvijek prethodi. On je bademov cvijet u proljeće, prvi procvjeta. Biti vjerni znači hvaliti tu vjernost, biti vjeran toj vjernosti. To je naš odgovor na tu vjernost – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)