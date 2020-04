Vatikan, 14. travanj 2020.

Uskrisujući jedinorođenoga Sina, Bog Otac je u potpunosti očitovao svoje milosrđe i ljubav prema ljudskom rodu svih vremena – rekao je papa Franjo u nagovoru prije molitve Kraljice neba, na Uskrsni ponedjeljak, 13. travnja 2020., kada odjekuje radosni navještaj Kristova uskrsnuća.

Uskrsli ženama povjerava misijsku zadaću, da pošalju njegove učenike u Galileju, gdje će ga vidjeti – rekao je Papa te istaknuo – Žene su, naime, dale divan primjer vjernosti, odanosti i ljubavi prema Kristu, u vrijeme njegova javnog života, kao i tijekom njegove muke. Sada ih je On nagradio posebnom gestom pozornosti i osobite naklonosti.

Tako najprije žene, a poslije i učenici, među njima posebno Petar, shvaćaju stvarnost uskrsnuća. Isus im je više puta bio najavio da će, nakon muke i križa, uskrsnuti, ali učenici to nisu shvaćali, jer još nisu bili spremni – objasnio je Papa – Njihova je vjera trebala ojačati, a to je mogao potaknuti jedino Duh Sveti.

Nakon što je Petar – kako stoji na početku Djela apostolskih – otvoreno rekao: „Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci“, od tog se trenutka vijest o Kristovu uskrsnuću posvuda širi i dolazi do svakog mjesta na Zemlji, postajući poruka nade za sve ljude. Isusovo nam uskrsnuće govori da smrt nema posljednju riječ, nego život. Uskrisujući jedinorođenoga Sina, Bog Otac je u potpunosti očitovao svoju ljubav i svoje milosrđe prema ljudskom rodu svih vremena – istaknuo je Papa.

Nakon Kristova uskrsnuća moguće je s pouzdanjem gledati svaki događaj u našem životu, pa i one teške, pune tjeskobe i nesigurnosti. To je uskrsna poruka koju smo pozvani prenositi, riječima i ponajviše svjedočanstvom života – napomenuo je Sveti Otac te poželio da u domu i u srcu svakog čovjeka odjekuje ta vijest: „Uskrsnuo je Krist, nada moja!“. Neka ta istina ojača vjeru svakog krštenika i ohrabri ponajviše one koji se suočavaju s velikim trpljenjem i teškoćama. Neka nam Marija, tihi svjedok smrti i uskrsnuća sina Isusa, pomogne snažno vjerovati u to otajstvo spasenja koje, ako ga prihvatimo s vjerom, može promijeniti naš život – poželio je papa Franjo.

Nakon molitve Kraljica neba Papa je posebno istaknuo sve ono što, u ovo vrijeme zdravstvene krize, žene čine u brizi o drugima te spomenuo liječnice, bolničarke, pripadnice redarstvenih službi i one u zatvorima, djelatnice u trgovinama osnovnih potrepština…, i mnoge majke, sestre i bake koje su zatvorene u kući s cijelom obitelji, s djecom, starijim osobama i invalidima. Katkada im prijeti i nasilje, zbog zajedničkoga života u kojemu nose preveliki teret – primijetio je. Molimo za njih, da im Gospodin dade snage i da naše zajednice mogu njima i njihovim obiteljima pružiti potporu – potaknuo je na kraju papa Franjo.

Također se prisjetio s blizinom i ljubavlju svih zemalja koje su snažno pogođene koronavirusom, "od kojih neke s velikim brojem zaraženih i umrlih, posebno Italija, Sjedinjene Države, Španjolska, Francuska… popis je dug. Molim za sve njih. I ne zaboravite da Papa moli za vas, on vam je blizak".(kta/rv)