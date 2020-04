Vatikan, 13. travanj 2020.

Tijekom jutrošnje mise u domu Svete Marte, papa Franjo je molio da političari i znanstvenici pronađu pravi put izlaska iz krize, uzrokovane Covidom-19, rješenja na dobrobit ljudi. U propovijedi je ustvrdio da će to biti odabir između života ljudi i boga novca. Ako se odabere novac, bira se put gladi, ropstva, ratova, proizvodnje oružja, djece bez obrazovanja. Gospodine, Papin je vapaj, pomozi nam da izaberemo dobro ljudi, prenosi agencija Vatican News.

Papa Franjo je u ponedjeljak vazmene osmine predslavio Misu u domu Svete Marte. Na početku svete mise u misnoj nakani molio je za političare i znanstvenike: Mi molimo danas za vladare, znanstvenike i političare, koji su započeli proučavati načine izlaska, post-pandemiju, ovo "poslije" koje je već započelo: neka pronađu pravi put, uvijek na dobrobit ljudi, uvijek na dobrobit naroda.

U svojoj propovijedi papa Franjo je komentirao današnje Evanđelje (Mt 28, 8-15) u kojem se uskrsli Isus ukazuje ženama moleći ih da jave svojim učenicima da odu u Galileju: tamo će Ga vidjeti. U međuvremenu, napominje evanđelista , svećenici podmićuju vojnike koji su čuvali grob rekavši da kažu da su Isusovi učenici došli noću ukrasti tijelo dok su spavali. Evanđelje - rekao je Papa - predlaže izbor koji vrijedi i danas: nadu u Isusovo uskrsnuće i nostalgiju za grobom. Stoga će se u pronalaženju rješenja za ovu pandemiju odlučivati između života, uskrsnuća naroda i boga novca. Ako se odabere novac, bira se put gladi, ropstva, ratova, proizvodnje oružja, djece bez obrazovanja ... i to je grob. Gospodine, Papina je molitva i vapaj, pomozi nam da izaberemo dobro ljudi, da nikada ne padnemo u grob boga novca.

Propovijed pape Franje u transkripciji Vatican News:

Današnje Evanđelje predstavlja nam odabir, svakodnevni odabir, ljudski odabir koji započinje od tog dana: odabir između radosti, nade u Isusovo uskrsnuće i nostalgije za grobom.

Žene otrčaše javiti Njegovim učenicima (usp. Mt 28.8): Bog uvijek počinje sa ženama, uvijek. Otvaraju ceste. Ne sumnjaju: one znaju; vidjele su ga, dodirnule su ga. Vidjele su i prazan grob. Istina je, učenici im nisu mogli vjerovati i rekoše: "Te su žene možda malo previše maštovite" ... Ne znam, imali su vlastite sumnje. Ali one su bile sigurne i na kraju su išli tim putem sve do danas: Isus je uskrsnuo, živ je među nama (usp. Mt 28, 9-10).

Tu je i drugi čimbenik: bolje je ne živjeti s prazim grobom. Toliko će nam problema donijeti ova prazna grobnica i od tud odluka da se sakrije činjenicu. Kao i uvijek: kad ne služimo Bogu, Gospodinu, služimo drugom bogu, novcu. Sjetimo se što je Isus rekao: dva su gospodara, Gospodin Bog i gospodin novac. Ne možete služiti obojici. A da bi se izvukli iz ovih dokaza, iz ove su stvarnosti svećenici, pismoznanci odabrali su drugi put, onoga koji im je pružao bog novac i oni su platili: platili su šutnju (usp. Mt 28, 12-13 ). Šutnja svjedoka. Jedan od čuvara priznao je, čim je Isus umro: "Uistinu ovaj čovjek bio je Sin Božji!" (Mk.15,39).

Ovi jadnici ne razumiju, boje se za život ... i otišli su svećenicima, pismoznancima. I oni su platili: platili su šutnju, a to, draga braćo i sestre, nije mito: to je čista korupcija, to je prava pokvarenost. Ako ne priznaješ da je Isus Krist Gospodin, razmisli zašto: gdje je pečat tvojeg groba, gdje je pokvarenost? Istina je da mnogi ljudi ne priznaju Isusa jer ga ne poznaju, jer ga mi nismo naviještali dosljedno; a to je naša krivica. Kad tim putem krenemo pored svih dokaza, to je put đavola, to je put pokvarenosti. Plati se i šuti.

I danas, pred skorim - nadamo uskoro - kraju ove pandemije, postoji isti odabir: ili ćemo se okladiti za život, za uskrsnuće naroda ili za boga novca: vratiti se u grob gladi, ropstva, ratova, proizvodnje oružja, djece bez obrazovanja ... tu je grob.

Gospodine, i u našem osobnom životu i u našem društvenom životu, uvijek nam pomaži da odaberemo objavu: objavu koja je horizont, uvijek otvoren; koja nas vodi da odaberemo dobro ljudi, da nikad ne padnemo u grob boga novca.

Na kraju je Papa slavlje završio klanjanjem i euharistijskim blagoslovom, pozvavši na duhovnu pričest, moleći:

Isuse moj, vjerujem da si stvarno prisutan u Presvetom Sakramentu. Ljubim Te više od svih stvari i želim Te u svojoj duši. Budući da Te sada ne mogu primiti u sakramentu, dođi barem u duhu u moje srce. Kao da si već došao, grlim Te i cijeli se ujedinjujem s Tobom. Ne dopusti da se ikada odijelim od Tebe!

Prije nego što je napustio kapelu posvećenu Duhu Svetom, papa Franjo je pred Marijin kipom izmolio Kraljice neba. (kta)