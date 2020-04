Sarajevo, 13. travanj 2020.

Koliko je ljudi koji će gledajući kako se nogometaš priprema izvesti kazneni udarac, kazati: „Promašit će!“? Zasigurno, ne malo, uopće. Štoviše, jamačno ćemo prepoznati kako i mi sami nerijetko spadamo među takve. Pokušavajući si odgovoriti zašto je to tako, naći ćemo da je vrlo vjerojatno zajednički korijen činjenica kako je lakše imati negativan, nego pozitivan stav; da je sigurnije biti „zloguki prorok“, nego navjestitelj radosne vijesti. Nekako po prirodi ljudske logike, čovjek će sebi jednostavnije oprostiti ako je pogriješio kada je navješćivao propast, nego ako je razglašavao pobjedu. Također, društvo će manje kritika i prijekora uputiti onomu tko stalno „crnjači“, nego onomu tko vedro gleda u budućnost. Situacija je to koju je i Isus doživio, raspet na križu, kada su podrugljivo komentirali: „Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje“ (Mt 27,43). Ljudskom promišljanju je svojstvenije zadržati se na smrti Velikoga petka, nego se zaputiti u avanturu vjere Uskrsnoga jutra. Stoga se u kriznim trenutcima strateški naglasci stavljaju na „pripremu“, ali isključivo onu koja računa s čovječjim silama. Ako ikada u svome životu, onda to sada u aktualnom trenutku globalne pošasti koronavirusa možemo razaznati.

Premda se na prvi pogled činilo kao, kamerom dokumentirana, igrarija nedozrjelih odraslih ljudi, o ovomu je na zanimljiv način govorio serijal Doomsday Preppers – Pripreme za sudnji dan, koji je od 2011. do 2014. prikazivan na kanalu National Geographic. Riječ je o američkoj reality televizijskoj seriji koja je kroz ukupno 54 epizode predstavljala ljude i zajednice koji se „pripremaju“ za neki oblik propasti znane nam civilizacije. Tako su praćene različite vrste survival pojedinaca i zajednica, tj. „preživljavatelja“ koji vrše pripreme da bi mogli preživjeti sve moguće okolnosti koje bi mogle prouzročiti kraj svijeta kakvoga poznajemo. Među uzrocima početka „sudnjega dana“ bili su: ekonomski kolaps, socijalni kolaps, kolaps industrijskoga sistema hrane, elektromagnetski impuls, nuklearna katastrofa te prirodne katastrofe poput promjene zemljinih polova, velikog potresa, globalnog zatopljenja i podizanja razine mora... Također, nekolicina njih je pripremala cijelu svoju obitelj na karantenu kako bi ih zaštitila od globalne pandemije. Pripreme su se uglavnom ugledale u gomilanju zaliha namirnica, pravljenju adekvatnoga skloništa, nabavci oružja i treningu za samozaštitu te uspostavljanju sustava za samodostatnost u smislu proizvodnje hrane i vode. Kvalitetu njihove pripreme ocjenjivala je konzultantska kompanija Practical Preppers koja je provodila analize i preporučivala poboljšanja. A kako su Doomsday Preppersi – unatoč opravdanim kritikama – kotirali, svjedoče riječi voditeljice izbora za drugu sezonu Brooklyn Bagwell koja je tvrdila da je ovo najbolje ocijenjeni show u povijesti respektabilnoga National Geographic Channela.

Dakle, i kroz popularnu seriju moglo se razaznati koliko ovo pitanje zaokuplja čovjeka, ali još je bilo vidljivije kako je ovo tema koja, kao „lakmus papir“, može poslužiti da se vidi od čega je sazdan i za što živi taj pojedinac. Stoga se može ustvrditi da su krize, zapravo – kako bi rekao biskup Franjo Komarica – vrijeme skidanja maski (usp. njegova knjiga Ljubav. Sila. Domišljatost. Skidanje maski). I premda je u aktualnom trenutku borbe protiv pandemičnoga virusa preporučeno i naređeno nošenje higijenskih maski i rukavica, ljudi svojim ponašanjem zapravo puno više otkrivaju svoje pravo lice.

Razumljivo je početno stanje šoka i nesnalaženja, no ono ne smije biti trajno obilježje, na osobit način jednoga kršćanina. Jer očaj nije opcija! Zdravorazumsko poimanje stvarnosti jest i treba biti temelj, ali ono ne smije priječiti struju vjere i povjerenja u Božju providnost. Poput učenika koji rezignirano odlaze iz Jeruzalema put Emausa te konstatiraju: „A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela“ (Lk 24,21), ali dopuštaju da ih Bog prosvijetli. Zbog toga je povijest Crkve uistinu puna svjedočanstava muškaraca i žena koji „ne igraju na sigurnu kartu“ i koji su zbog i radi Radosne vijesti spremni svoj život položiti.



Piše: Josip Vajdner

