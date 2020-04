Vatikan, 13. travanj 2020.

Danas u cijelom svijetu odjekuje navještaj Crkve: „Isus Krist je uskrsnuo!“ – rekao je, 12. travnja 2020. papa Franjo u prigodi tradicionalnog blagoslova „Urbi et orbi“ koji je, prvi put u povijesti, uputio nakon Mise u Bazilici svetoga Petra. Ta je Radosna vijest zasvijetlila kao novi plamen u tami svijeta koji se suočava s epohalnim izazovima pritisnut pandemijom koja mnogo iskušava našu veliku ljudsku obitelj – rekao je Papa i istaknuo – Krist, moja nada, uskrsnuo je! Ta Radosna vijest jest zaraza nade. Radi se o pobjedi ljubavi nad korijenom zla, pobjedi koja ne prelazi preko trpljenja i smrti, nego prolazi kroz njih, pretvarajući zlo u dobro, pokazujući izvanrednu Božju moć.

Danas posebno mislim na one koji su izravno pogođeni koronavirusom; na bolesne, na one koji su preminuli i na rodbinu koja plače zbog gubitka svojih dragih s kojima se možda nisu mogli ni oprostiti – rekao je Sveti Otac i nastavio – Neka Gospodar života u svoje kraljevstvo primi pokojne, a onima koji su i dalje iskušavani, osobito starijim i usamljenim osobama, neka podari utjehu i nadu. Neka svoju utjehu i potrebnu pomoć ne uskrati onima koji se nalaze u osobito teškim uvjetima, kao i onima koji rade u staračkim domovima ili žive u vojarnama i zatvorima.

Ovo je Uskrs samoće za mnoge koji ga proživljavaju u žalosti i mnogim teškoćama koje uzrokuje pandemija, od tjelesnog trpljenja do financijskih problema – rekao je papa Franjo i dodao – Ta nas je bolest lišila utjehe koja proizlazi iz sakramenata euharistije i pomirenja, jer u mnogim zemljama nije bilo moguće sudjelovanje na njima, no Gospodin nas nije ostavio same. Neka uskrsli Isus dade snage i nade liječnicima, medicinskim sestrama i bolničarima koji posvuda svjedoče brigu i ljubav za bližnjega, pa i do iscrpljenosti, a nerijetko i do žrtve vlastitoga zdravlja.

S ljubavlju i zahvalnošću mislimo na njih, kao i na one, poput policije i vojske, koji rade kako bi osigurali temeljne usluge za građanski život – rekao je Papa i potaknuo – Neka svi oni koji imaju političku odgovornost aktivno rade za opće dobro građana, osiguravajući sredstva koja su potrebna, kako bi svima omogućili dostojanstven život, i kada to okolnosti budu dopustile, ponovno uspostavljanje uobičajenih svakodnevnih aktivnosti.

Ovo nije vrijeme ravnodušnosti, jer cijeli svijet trpi i mora biti ujedinjen u suočavanju s pandemijom – rekao je Sveti Otac i nastavio – Neka uskrsli Isus svima siromašnima, onima koji žive na periferijama, prognanicima, izbjeglicama i beskućnicima, daruje nadu. Neka ta naša najslabija braća ne budu ostavljena sama. Neka se, s obzirom na okolnosti, ublaže i međunarodne sankcije koje sprečavaju pojedine zemlje da svojim građanima osiguraju odgovarajuću potporu i neka se svim državama omogući, osobito onim najsiromašnijim, da se suoče s najvećim potrebama ovoga vremena, smanjujući im, ako ne i opraštajući dug koji pritišće njihove budžete.

Ovo nije vrijeme sebičnosti, jer izazov s kojim se suočavamo sve nas ujedinjuje i ne radi razlike među ljudima – rekao je papa Franjo i istaknuo – Među mnogim dijelovima svijeta koji su pogođeni koronavirusom, posebno mislim na Europu. Nakon Drugog svjetskoga rata taj je ljubljeni kontinent mogao uskrsnuti zahvaljujući konkretnom duhu solidarnosti koji mu je omogućio da nadvlada nadmetanje iz prošlosti. Najhitnije je, posebno u današnjim okolnostima, da taj rivalitet ponovo ne nastupi, nego da se svi prepoznaju kao dio jedne obitelji i da se međusobno pomažu.

Europska unija danas se suočava s epohalnim izazovom o kojem će ovisiti ne samo njena budućnost, nego i budućnost cijeloga svijeta – rekao je Papa i potaknuo - Ne propustite priliku i dalje iskazivati solidarnost, pa i prihvaćajući inovativna rješenja. Alternativa je samo sebičnost pojedinačnih interesa i napast povratka u prošlost s rizikom teške kušnje mirnoga suživota i razvoja budućih generacija. Ovo nije vrijeme podjele. Neka Krist prosvijetli one koji imaju odgovornost u sukobima, kako bi prihvatiti apel za opće i hitno primirje u svim dijelovima svijeta.

Ovo nije vrijeme za nastavak proizvodnje i trgovine oružjem, trošeći ogromna sredstva koja bi se trebala koristiti za liječenje ljudi i spašavanje života – napomenuo je Sveti Otac i rekao – Neka to bude vrijeme za konačno okončanje rata i sukoba u Siriji, Jemenu, Iraku i Libanonu; vrijeme u kojem će Židovi i Palestinci nastaviti s dijalogom, kako bi pronašli trajno rješenje koje će im omogućiti da žive u miru. Neka prestane trpljenje stanovništva koje živi u istočnoj Ukrajini. Neka se zaustave teroristički napadi koji su u nekim afričkim zemljama počinjeni nad mnogim nevinim ljudima.

Ovo nije vrijeme zaboravljanja – istaknuo je papa Franjo i potaknuo – Neka nam kriza ne dopusti da zaboravimo na mnoge druge izvanredne situacije koje sa sobom nose patnju mnogih ljudi. Neka Gospodar života bude blizu stanovništvu Azije i Afrike, a osobito onom na sjeveru Mozambika, koje prolazi kroz veliku humanitarnu krizu, a ona pak, prolazeći Mediteranom, dolazi sve do Latinske Amerike. Neka Gospodin zagrije srce mnogih izbjeglica i ljudi raseljenih zbog ratova, suše i gladi; neka daruje zaštitu mnogim migrantima i izbjeglicama od kojih je mnogo djece koja žive u nepodnošljivim uvjetima, osobito u Libiji i na granici između Turske i Grčke te na Lezbosu; neka pomogne Venezueli da postigne konkretna i hitna rješenja koja su usmjerena na međunarodnu pomoć stanovništvu koje trpi zbog velike političke, društveno-gospodarske i zdravstvene situacije.

Ravnodušnost, sebičnost, podjela, zaboravljanje nisu riječi za ovo vrijeme. Želimo ih odbaciti za sva vremena! One prevladavaju kada u nama pobjeđuje strah i smrt, to jest kada ne dopuštamo da pobijedi u našem srcu i životu Gospodin Isus. On koji je već pobijedio smrt, otvorivši nam put vječnoga spasenja, neka odagna tamu našega siromašnoga čovječanstva i neka nas uvede u svoju slavu koja nema kraja. S tim mislima svima želim sretan Uskrs! – zaključio je Papa, te svima koji su ga pratili putem sredstava društvenog priopćivanja, uz potpuni oprost, udijelio blagoslov „Urbi et Orbi“. (kta/rv)