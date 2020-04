Zagreb, 12. travanj 2020.

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, predslavio je proslavu svetkovine Nedjelje uskrsnuća Gospodinova – Uskrs u župnoj crkvi Tijela Kristova u zagrebačkome naselju Sopot 12. travnja u koncelebraciji sa župnikom Župe preč. Ivicom Reparincom, pročelnikom Tiskovnoga ureda preč. Bornom Puškarićem te nadbiskupskim tajnikom vlč. Ivanom Lukićem.

– Danas je Uskrs, najveća naša svetkovina. Braćo i sestre, na početku ovog slavlja svima vama sabranima u vašim obiteljima, kućama i domovima, od srca čestitam Uskrs. Znam da vam danas nije lako i da bismo svi zajedno danas rado bili u našim crkvama. Ali, podnosimo i ovu kušnju kojoj možda ne vidimo do kraja razlog, ali ju podnosimo u vjeri. I stoga Vas sve pozivam da se ujedinimo, da se uključimo u ovu misnu žrtvu i da zajedno kao jedna velika zajednica vjernika Kristovih proslavimo njegovo uskrsnuće. Neka ovo bude čin pobožnosti u našim kućnim crkvama. Molimo, pjevajmo, zahvalimo Bogu i otvorimo se Isusu – kazao je Kardinal u uvodu Misnoga slavlja, osvrnuvši se na stvarnost slavljenja Mise bez sudjelovanja zajednice zbog bolesti Covid-19 koju trenutno živi ne samo hrvatski narod, već i čitav svijet.

U homiliji je Kardinal podsjetio kako je Isusovo uskrsnuće od mrtvih temelj kršćanske vjere te da se Riječ Božja u Misi svetkovine Uskrsa usredotočuje na navještaj svjedoka i osvjedočenje onih što vjeruju u Sina Božjega koji je umro i uskrsnuo. – Bogoslužje današnje svetkovine predstavlja zapravo himan hvale Gospodinu što ga kršćani pjevaju iz dubine svoga srca u nadi da će vidjeti kraj znakova smrti u našem vremenu i našoj povijesti – kazao je Kardinal nakon što je sažeo događaje koji se povezuju uz Isusovu muku, smrt i uskrsnuće za spasenje svih ljudi na svijetu, apostrofirajući da je iskustvo što su ga doživjele žene početak nove povijesti.

U toj novoj neizvjesnosti ispreplitali su se strah i radost, a sve bi ostalo zavijeno u tajnovitosti da se Isus nije ukazao najprije ženama, zatim apostolima i mnoštvu učenika koji su bili sigurni da su ga vidjeli i svjesni da im je govorio. – Stoga – citirao je Kardinal riječi pape Benedikta XVI. iz knjige “Isus iz Nazareta” – Isusovo uskrsnuće nije pojedinačan događaj, koji bismo mogli zanemariti i koji bi pripadao samo prošlosti (…) U Isusovu je uskrsnuću dosegnuta jedna nova mogućnost ljudskoga postojanja koja sve zanima i otvara budućnost, novu vrstu budućnosti za sve ljude. Ako budna srca slušamo svjedoke i otvorimo se znakovima kojima Gospodin uvijek iznova i njih i sebe čini vjerodostojnima, onda znamo: On je uistinu uskrsnuo. On je Živi. Njemu se povjeravamo i znamo da smo na pravomu putu.

U nastavku homilije zagrebački je nadbiskup pojasnio kako je čin vjere u Gospodinovo uskrsnuće izrečeno je u trenutku kada Ivan vidje i povjerova. „Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih“ (usp. Iv 20). – Isus, Sin Božji, nije mogao ostati u smrti više od vremena koje je od vječnosti određeno glede uskrsnuća. Isusov Vazam, Kristovo uskrsnuće sažimlje se u ovome treba da ustane od mrtvih jer nije mogao zauvijek ostati u grobu onaj koji je Sin Božji; put, istina i život, onaj koji je vođa živih, pobjednik nad smrću i zora našega uskrsnuća. U otajstvu Krista uskrsnulog i živog među nama može se cjelokupno razumjeti i naš život i to samo u perspektivi Isusova i našega Vazma – naglasio je Kardinal i pozvao vjernike da u svojoj sredini, osobito u ovo vrijeme posebnih kušnji i nevolja koja su zahvatile Domovinu i sav svijet, novim poletom usmjere pogled prema nebu, moleći zagovor i pomoć.

Uskrsnuće Isusa Krista jest naša neuništiva ljubav i Božje određenje ljudske sudbine. Uskrsnuće, a ne razaranje i uništenje. Uskrsnuće, a ne katastrofa i kraj koji vodi prema ništavilu. Uskrs je svetkovina života, radosti i preporoda. istaknuo je kardinal Bozanić te homiliju završio molitvenim zazivima za prestanak epidemije koronavirusa te, između ostaloga, posebice za vjernike u Zagrebu i okolici, koje je pogodio razorni potres, kako bi zadobili snagu za duhovnu i materijalnu obnovu. Isuse uskrsli, pohodi nas svojom uskrsnom prisutnošću i učini da nam bude radostan i blagoslovljen, zaključio je homiliju kardinal Bozanić.

Po završetku Euharistijske službe, slijedio i je tradicionalni blagoslov hrane. – Draga braćo i sestre, stigli smo do Uskrsa, posebnog Uskrsa ove godine. Ali, u vjeri znamo da je Uskrsli živi i s nama i ovdje, i u vašim obiteljima, vašim kućama, u vašem zajedništvu. Braćo i sestre, drage obitelji, osobito vi draga djeco koji ste zajedno s roditeljima oko stola u svojim kućama, sad ćemo blagosloviti hranu. Neka ovaj uskrsni blagoslov hrane bude jedan poseban znak našega zajedništva i sudjelovanja za stolom s Kristom. Krist je s nama. On nam je to kazao, poručivši da gdje god su dvojica ili trojica sabrana u Njegovo ime, tu je i On. On je s vama. Njemu se obratite i njemu zahvalite za blizinu, potporu i snagu koju nam daje u našim životima, poručio je kardinal Bozanić, zahvaljujući članovima Zbora Hrvatske radiotelevizije koji su proteklih dana, kako je rekao, velikodušno pjevanjem pratili obrede Velikoga tjedna i ovo euharistijsko slavlje koje je izravno prenosila Hrvatska radiotelevizija. (kta/ika)

