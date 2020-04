Središnje Euharistijsko slavlje bez sudjelovanja naroda Božjega i uz izravni prijenos Radiotelevizije Bosne i Hercegovine i Radio Marije BiH, u nedjelju Uskrsnuća Gospodinova, 12. travnja 2020. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s nadbiskupom koadjutorom mons. Tomom Vukšićem. U koncelebraciji su bili: provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić i tajnik fra Damir Pavić, generalni vikar mons. Slađan Ćosić, rektor katedrale mons. Ante Meštrović, umirovljeni profesori Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mons. Mato Zovkić i mons. Franjo Topić, katedralni župnik preč. Mato Majić i Kardinalov tajnik vlč. Štefan Marković.

U praznoj Katedrali, što je posljedica restriktivnih mjera o javnom okupljanju u vrijeme pandemije koronavirusa, predstavljali su Božji narod bariton Dragan Pavlović i časne sestre Služavke Malog Isusa i sestre Kćeri Božje ljubavi koji su čitali misna čitanja te animirali liturgijsko pjevanje pod ravnanjem maestra Katedralnog mješovitog zbora „Josip Stadler“ vlč. Marka Stanušića.

Uvodeći u Misno slavlje kardinal Puljić istaknuo je da danas slave najveće otajstvo kršćanske vjere i čestitao Uskrs nadbiskupu Vukšiću i svim suradnicima i svim vjernicima sjedinjenim u duhu putem elektroničkih medija. „Niste mogli danas doći u našu katedralu, zato smo mi došli k vama“, kazao je kardinal Puljić koji je zahvalio brojnim osobama iz društvenog života koji su čestitali Uskrs njemu i svim katolicima u Bosni i Hercegovini.

Kardinal Puljić također je podsjetio da upravo toga dana pada obljetnica pastirskog pohoda svetog pape Ivana Pavla II. Sarajevu i Bosni i Hercegovini, 12. i 13. travnja 1997. ističući da o tom pohodu svjedoči Svjetiljka mira koju je tom prigodom Sveti Otac donio na dar iz bazilike sv. Petra u Vatikanu gdje su pred njom mnogi molili za mir u Bosni i Hercegovini u vrijeme rata. Pozvao je da danas pred tom upaljenom Svjetiljkom također mole zagovor svetog pape Ivana Pavla II. da im pomogne nadvladati pandemiju koronavirusa.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić istaknuo je da na Uskrs slave „Isusovu pobjedu nad tamom grijeha, nad tamom zla, nad tamom groba, nad tamom smrti“. „Slavimo jer je Isus živ. Njegovoj slavi ništa ne možemo dodati. Ali možemo participirati na ovom otajstvu kojega slavimo… Čovjek stoji pred tamom smrti. Nju ne mogu objasniti ni stručnjaci, ni političari, ni moćnici. Stojimo pred tom tamom smrti… Kad govorimo o Uskrsu, kada je zapravo Isus donio svjetlo, vidimo da je taj mrak na neki način obuzeo i Isusove učenike i Njegove prijatelje koji si ga pratili izdaleka kao što je Marija Magdalena. Strašno su doživjeli da onaj kojega vole leži u grobu“, kazao je kardinal Puljić te se osvrnuo na pročitani misni odlomak iz Evanđelja po Ivanu.

„Zanimljivo je kako evanđelje donosi da obojica učenika trče na grob. Kako neće trčati kad se sad otkriva nešto što bi moglo biti razgonjenje te tame koja ih je obuzela. I mlađi Ivan trči brže, ali ne ulazi jer je Petar glava, i pušta da Petar prvi uđe. 'Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova', stoji u evanđeoskom izvješću. Rastjerana je tama groba. Isus je živ, uskrsnuo je! To je to svijetlo: pobijedio je smrt. To su doživjeli učenici, a onda i Marija Magdalena kojoj Isus, nakon što ga je prepoznala, kaže: 'Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!'. To uskrsno svijetlo nas poziva da dođemo tamo gdje ćemo iskusiti uskrslog Krista. Iskusit ćemo ga u svojoj molitvi. Ta molitva rasvjetljuje našu pamet, tu tamu kad nam padne mrak na oči. Poput učenika koji idu u Galileju i mi želimo iskusiti da nam je Bog blizu, da je živ i da je s nama. Isto tako, želimo shvatiti da shvatiti da taj Uskrsli i Živi razgoni tamu smrti. Ono što ne mogu moćnici ovog svijeta, ni svjetska ekonomija niti politika, a to je da odgovori na pitanje smrti, Isus je odgovorio tako što je pobijedio grob, pobijedio je smrt, tamu smrti. Isus je živ“, rekao je karidnal Puljić.

„Gospodine, danas kad slavimo tvoje uskrsnuće, daj i nama da možemo ushićena srca reći, trčeći da Te iskusimo: vjerujemo, Gospodine, Ti si živ, Ti si s nama, Ti razgoniš tu tamu grijeha. Kao prvi dar na sam Uskrs dao je apostolima vlast opraštanja grijeha. Mi ovih dana doživljavamo teško iskustvo da se ne možemo redovito ispovjediti, ne možemo fizički sudjelovati na Svetoj misi. To je teško i to je na svoj način jedna tama koju je donijela ova pandemija, to je strah od smrti. Ali ne bojimo se samo smrti nego ne želimo biti sukrivci zaraze koja bi mogla druge zaraziti. Suzdržani smo, kontrolirani, disciplinirani zato da ne budemo sukrivci smrti drugoga. Ali, u tu smrt, koja vlada i unosi strah, Isus donosi svjetlo nade: ja sam pobijedio i smrt i grijeh i svaku tamu, ja sam svjetlo svijeta. Zato nam ova uskrsna svijeća želi dozvati u pamet onu svijeću koja je zapaljena na našem krštenju i koja označava svjetlo vjere. Danas, slaveći Uskrs, želimo da uskrsna svijeća, ta krsna svijeća ražari našu vjeru i podari nam hrabrost u životu da svjedočimo nadu jer živimo od uskrsloga Krista“, kazao je kardinal Puljić.

„Znaš dobro da još jedan mrak zna vladati svijetom, a ovaj današnji svijet posebno je time zahvaćen, a to je mrak mržnje, mrak sebičnosti, mrak interesa. Zato Te danas, Isuse uskrsli, živo i žarko molimo: ukloni taj mrak mržnje koji se širi raznim sredstvima: i političkim govorima i u osobnim odnosima i medijskim posredovanjem. Ukloni taj mrak mržnje koji ne da ljudima ljudski živjeti; ukloni taj osjećaj gramzljivosti, sebičnosti, oholosti… kako bi čovjek osjetio ljepotu suradnje s Tobom i Tvojim zakonima i kako bi izgrađivao svijet koji si mu povjerio… Postoje razne zaraze. Mi sad stojimo pred ovom pandemijom i tražimo način da je zaustavimo. Dobro bi bilo kad bi shvatili da ta borba protiv zaraze jest borba za život. Ti si, Bože, darovao čovjeku život. Daj da čovjek shvati da nema vlasti nad životom, da život mora poštivati od samog začeća do prirodne smrti. Ti si Život! Zato, Gospodine uskrsli, daj da u nama proklija radost života, da znamo cijeniti život. Ne dajmo da u ime demokracije, u ime interesa, u ime neke slobode gazimo i uništavamo život. Daj da ga znademo vrednovati, da znademo, ne samo u ovim trenucima borbe protiv zaraze, čuvati živote. Daj da dostojanstvo života, koje je u nama i koje si nam Ti vratio svojom mukom, smrću i uskrsnućem, istinski živimo kao svoje svjedočanstvo, opredijeljenost i zauzetost da živimo i čuvamo dar života i to istinski ugrađujemo u društvene zakone, zakone koji će čuvati dostojanstvo čovjeka i života. Uskrsli Kriste, stojimo nemoćni pred Tobom, Svemoćni. Daruj nam to svjetlo vjere, žarku ljubav, radosnu nadu i istinsku ljubav“, kazao je na kraju propovijedi kardinal Puljić.

Na kraju Mise svi zajedno zapjevali su uskrsnu popijevku „Kraljice neba, raduj se, a kardinal Puljić podijelio je uskrsni blagoslovim s općim oprostom. (kta)