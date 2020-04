Sarajevo, 12. travanj 2020.

Nadbiskup koadjutor vrhbosanski mons. Tomo Vukšić, u svetoj uskrsnoj noći, 11. travnja 2020. u praznoj katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je Vazmeno bdijenje. Prigodnu propovijed nadbiskupa Vukšića prenosimo u cijelosti:



Poslušajte zvučni zapis propovijedi nadbiskupa Vukšića

Dragi Kardinale,

Draga braćo i sestre,

Draga braćo svećenici,

dragi svi koji nas pratite zahvaljujući radiju i televiziji,

svi vi koji se, zajedno s nama ovdje okupljenima u katedrali, radujete zbog Isusova uskrsnuća!

A okupljeni smo ovdje oko oltara i u mislima i u molitvi vi izdaleka, mi ovdje izbliza, prije svega da proslavimo događaj Isusovoga uskrsnuća. U stvari, još se uvijek nalazimo, u skladu s nazivom ovoga liturgijskoga slavlja, u razdoblju bdijenja kada budni u svakom smislu, i fizičkom i ponajviše u moralnom i duhovnom, očekujemo Kristovo uskrsnuće. Ovo bdijenje među različitim sličnim događanjima tijekom godine je najvažnije. Njega mnogi duhovni pisci nazivaju majkom svih bdijenja, majkom ne samo bdijenja nego cijeli ovaj događaj je majka i mjesto rođenja svakoga oblika kršćanske radosti prije svega zato što je Isus uskrsnuo.

Ovo je noć u kojoj kršćanski vjernici, bdijući, prije svega odaju čast Gospodinu Bogu, uskrslome i pobjedniku nad grijehom i smrću. Kršćanski vjernici u ovoj noći su poput onih slugu gospodarevih koji, budni s upaljenim svjetiljkama, čekaju povratak gospodarev da ih on, kad god dođe, nađe budne. Mi smo na početku ovog obreda, oponašajući sluge nebeskoga Gospodara i preuzimajući tu Isusovu pouku, stajali s upaljenim svjetiljkama pored uskrsne svijeće koja simbolizira uskrsloga Krista. To je naš oblik budnih slugu na simbolički način očitovan na početku ovoga bdijenja.

No, osim toga liturgijskoga znaka, ovo je također prilika za vrlo ozbiljno pitanje i nama ovdje oko oltara i svima vama koji nas slušate: u kojoj mjeri smo, počevši od večerašnjeg propovjednika pa do zadnjeg slušatelja, zaista budne sluge Gospodara nebeskoga u duhovnom i moralnom smislu? U kojoj mjeri zaista budo očekujemo Njegov dolazak koji će sigurno doći? I to su dva oblika odavanja časti uskrslome Gospodinu na liturgijski način ovdje s upaljenim svijećama i, još važnije, s upaljenim svjetiljkama vlastitih života, ako Bog da.

Drugo veliko značenje ovog bdijenja jest naša radost zbog Isusova uskrsnuća. O, zaista blažene noći u kojoj se nebesko sa zemaljskim, božansko s ljudskim povezuje, čuli smo svi zajedno ovaj stih iz Hvalospjeva uskrsnoj svijeći. Uskrsli Krist Gospodin jest božanska moć koja je u ovoj noći spojila nebesko sa zemaljskim i božansko s ljudskim. Zbog toga smo radosni, zbog toga je ovo bdijenje važnije od svih drugih, jer - Uskrsnu kako reče – što smo čuli malo prije u odlomku iz Evanđelja. Nije ovdje – čuje se glas pored njegovoga praznoga groba. Nije više u grobu, uskrsnuo je kako reče. Radosni smo jer je to početak i Njegova novog načina života kao čovjeka i najava nekog budućeg početka naših novih načina života.

Stoga je ovo noć kad zajedno sa svetim Pavlom puni radosti ponavljamo „Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?“ (1 Kor 15,55). Radosni smo i zahvalni Gospodinu Bogu što je uskrsnuo.

Uz to, na trećem mjestu, ovo bdijenje je početak naše kršćanske nade u naše uskrsnuće. Jer, , kako opet sv. Pavao piše: „Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost“ (1. Kor 15,53). Jer Isusovo uskrsnuće, osim što je događaj vezan uz njega, osim što je povijesna činjenica, za nas je početak nade u naše uskrsnuće jer zaista vjerujemo, da ponovim ovu krasnu Pavlovu rečenicu: „Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost“. Prazan Isusov grob odnosno njegovo uskrsnuće je početak toga našega događanja.

I uz ovo odavanje počasti uskrslome Gospodinu, uz našu radost zbog Isusovoga uskrsnuća i uz našu kršćansku nadu zbog toga i s toga uskrsnuća, ima i četvrti element koji bitno proizlazi iz ovoga bdijenja odnosno iz samoga događaja što smo ga čuli malo prije opisanoga u odlomku iz evanđelja, a to je da je ovo bdijenje događaj iz kojeg proizlazi naša obveza da naviještamo, da naviještamo Isusovo uskrsnuće. U onom prikazu čuli smo pripovijedati o Mariji Magdaleni. Svima nam je poznato da je to bivša javna grešnica koja se obratila i koja je, zapravo, prva kod Isusovoga praznog groba, prva svjedok Njega uskrsloga i prva koja čuje riječ „Nije ovdje! Uskrsnu kako reče“. I onda sam Isus joj kaže: „Idite, javite mojoj braći…“. Drago braćo i sestre, da, jest zamolba pa i zapovijed Mariji iz Magdale da dojavi apostolima. I zato nju kršćanska tradicija naziva 'apostolka apostola' jer je ona prva koja je apostolima donijela vijest da je Isus uskrsnuo i to ju čini zaštitnicom svih kršćanskih propovjednika. To je bila njezina služba i njezina zadaća, ali to je služba svih Isusovih učenika: Idite i kažite svoj braći i sestrama na kugli zemaljskoj da je Isus uskrsnuo, da će iz toga Njegovoga uskrsnuća, po obraćenju i vjeri i nadi, uz Božje milosrđe, uskrsnuti i naša tijela. Jer kad Pavao piše o raspadljivom koje je predodređeno za neraspadljivost misli na svako ljudsko tijelo i svaki ljudski život u kojemu je voljom Boga Stvoritelja ugrađena snaga, snažna kao malo koja druga da zauvijek traje.

Na taj izvorni zov života u nama ova noć odgovara pozitivno nudeći priliku svima, priliku po obraćenju. Bez obzira koliko u ovom času jesmo ili nismo daleko od Krista samoga, Marija Magdalena je dokaz da Krist strpljivo čeka naše obraćenje, naš popravak. Stoga, puni zahvalnosti, odajući počast, radujući se zbog uskrsnuća, nadajući se u vlastito i obećavajući ponizno i skromno da ćemo naviještati, molimo za vlastito obraćenje i obraćenje cijeloga svijeta citirajući stihove poznate pjesme iz prethodnoga razdoblja „Ja se kajem“:

Milosrđe tvoje veće

nego moje sve krivine;

tvoja milost pustit neće

skrušen grešnik da pogine.

Ja te ljubim, dobri Bože,

iz dna srca ljubim tebe

što mi više duša može,

više nego samog sebe.

Po Kristu Gospodinu našemu! Amen.