Sarajevo, 11. travanj 2020.

Nadbiskup koadjutor vrhbosanski mons. Tomo Vukšić, na Veliki petak 10. travnja 2020. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je Službu Muke Gospodnje koja se sastoji od: službe riječi, klanjanja križu i svete pričesti. Sudjelovao je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić kao i provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić i generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić te još šestorica svećenika, a bez prisutnosti Božjeg naroda zbog aktualne pandemije koronavirusa. Službu Muke Gospodnje izravno su prenosili Radiotelevizija Bosne i Hercegovine na BHTHD kanalu i Radio Marija Bosne i Hercegovine.

Na početku Službe Muke Gospodnje nadbiskup Vukšić, obučen u misnicu crvene boje koja označava mučeništvo, molio je u tišini ležeći na tlu pred ogoljenim oltarom i pred križem prekrivenim ljubičastom tkaninom. Uslijedila je molitva Gospodinu da se „spomene vazmenog otajstva, što ga je Krist, Sin tvoj započeo, koji je za nas prolio krv“ i da vazda štiti i posvećuje svoj narod.

Nakon prigodnih čitanja o Sluzi patniku iz Knjige proroka Izaije i odlomka iz poslanice Hebrejima, koji govori o Kristu velikom svećeniku, pročitana je „Muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu“. Riječi evanđeliste Ivana čitao je generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Ivo Tomašević, a Isusove riječi izgovarao je nadbiskup Vukšić dok je sve ostale uloge čitao Kardinalov tajnik vlč. Štefan Marković.

U prigodnoj propovijedi nadbiskup Vukšić pojasnio je da je, za razliku od drugih velikih dana i svetkovina kada je predvoditelj liturgijskog slavlja dužan tumačiti riječ Božju, Crkva na Veliki petak odredila da se, ako je zgodno, održi kratka propovijed. „To je zato što Crkva danas, umjesto ljudskim riječima, događaju samome prepušta da bude propovijed. Davno su ponajbolji kršćanski duhovi zapazili da bi na današnji dan, od svih propovijedi, najprikladnije bilo razmatranje u šutnji. U šutnji jer i sakrament doslovce danas šuti. Danas se ne slave sakramenti upravo zato što se prepušta događaju da govori. I govori na dva načina, na dva velika misterija, dvije velike tajne koje dominiraju danom kad je Isus bio nepravedno osuđen i kad je umro i kad je, usred te nepravedne osude i nepravedne i nasilne smrti, ostao do kraja vjeran“, kazao je nadbiskup Vukšić.

„U svemu tome misterij zla, misterij mržnje i misterij patnje koje zloba nameće na ovome svijetu, s jedne strane, i s druge strane misterij Isusove vjernosti, usprkos toj patnji i usprkos tome zlu, dominira. Dapače, ovaj drugi misterij dominira neusporedivo više nad onim prvim iako smo u svojoj ljudskoj slabosti nekako svi skloni današnji dan vidjeti prije kao dan Isusove patnje i smrti nego li kao dan Isusove vjernosti usred patnje i usred smrti. Mi danas zapravo se sjećamo patnje, a u stvari slavimo život; sjećamo se smrti na ovoj zemlji, a u stvari slavimo vječnost; sjećamo se zla i mržnje, ali slavimo ljubav; sjećamo se izdajā, ali slavimo vjernost. I ne bi bilo dobro da se samo sjećamo jer mi smo, kao Crkva, kao zajednica vjere, kao Isusovi učenici na ovome svijetu pozvani da, sjećajući se, slavimo, da proslavljamo Isusovu vjernost i Isusovu dobrotu. Njegova dobrota, Njegov zagrljaj s križa otkupljuje svu zlobu, sav prijezir i svaku nepravednu osudu; otkupljuje doslovce i svaku smrt jer će uskoro i uskrsnuti i započeti život na drukčiji način. Tako, dok se Crkva sjeća Isusove smrti, ona prije svega slavi Isusovu vjernost“, istaknuo je nadbiskup Vukšić dodoajući da je ovaj blagdan zlatna prigoda da svaki vjernik sebi postavi pitanje, gdje je kad je u pitanju vjernost?

„Ovo je dan kad nam Isus svojim primjerom vjernosti u patnji tumači i svojim događajem propovijeda kako bismo i u patnji trebali od Njega učiti, kako ostati vjeran. Isus je doslovce prototip svakog nepravedna patnika, svakog patnika komu je zlo i patnja nametnuto na bilo koji način. Istovremeno, On je primjer za nasljedovanje svakome kome se manje ili veće zlo događa u životu, kako na plemenit način odgovoriti na tu vrstu izazova. To je ujedno i prigoda da i danas se sjetimo svih onih koji ovih dana trpe, kojima je nevidljivi virus nametnuo patnju ili u obliku fizičke boli ili u obliku psihološkoga straha. U svakom slučaju patnju i brigu da se pomolimo da im Isus, koji je pobijedio svaku bol i svaku smrt, koji je pobijedio svaki strah i svaku izdaju, pomogne kako bi, usred svoje boli, usred svoga straha, znali, učeći na Njegovu primjeru, kako ostati vjerni. Neka dragi Bog dadne svima nama tu milost kako bismo, zajedno s Njime, nastavili put prema vlastitom uskrsnuću“, rekao je nadbiskup Vukšić na kraju propovijedi.

Potom je moljena drevna sveopća molitva tijekom koje je vjernička zajednica molila za: Svetu Crkvu, za papu Franju, za mjesnog biskupa Vinka, sve redove vjernika, za katekumene, za jedinstvo kršćana, za Židove, za one koji ne vjeruju u Krista, za one koji ne vjeruju u Boga, za upravitelje država, za ljude u potrebi… Ove godine iznimno je dodan i sljedeći zaziv i molitva za „one koji pate u vrijeme pandemije“: Molimo za sve, koji trpe od posljedica sadašnje pandemije, da Bog Otac udijeli zdravlje bolesnima, snagu medicinskom osoblju, utjehu obiteljima i spasenje svim žrtvama koje su umrle. Svemogući i vječni Bože, sigurno utočište patnika, samilosno pogledaj nevolje svojih sinova i kćeri, koji trpe zbog ove pandemije; bol olakšaj bolesnicima, snagu daj onima koji se za njih brinu, u svoj mir prihvati one koji su umrli i, kroz cijelo vrijeme ovog iskušenja, učini da svatko nađe utjehu u tvom milosrđu.

Uslijedilo je klanjanje svetom Križu, a nadbiskup Vukšić razotkrivao je križ i tri puta pokazao „drvo križa na kom je visio Spas svijeta” uz poziv da dođu i poklone se križu. Nakon što je iskazana počast križu, prostrt je oltar i doneseno Presveto te izmoljena molitva „Oče naš“, a svi nazočni pričestili su se hostijama koje su posvećene dan ranije na Misi Večere Gospodnje.

Na kraju Obreda nadbiskup Vukšić pozvao je vjernike da se priključe inicijativi predsjednika Vijeća europskih biskupskih konferencija kardinala Angela Bagnasca i predsjednika Vijeća biskupskih konferencija Europske Unije kardinala Jean-Claudea Hollericha koji su pozvali sve katolike da u tijekom Vazmenog bdijenja u svetoj uskrsnoj noći upale svijeće i stave ih na prozore kao poruku nade u ovom teškom vremenu pandemije i kao snaženje osjećaja zajedništva u zemljama Europske unije i u svim europskim zemljama.

Liturgijsko pjevanje animirali su regens chori sarajevske prvostolnice vlč. Marko Stanušić i bariton Dragan Pavlović, solist Katedralnog mješovitog zbora Josip Stadler.

Vjernici će u katedrali i u ostalim župnim crkvama imati prigodu doći i moliti kod Isusova groba na Veliku subotu. (kta)



