Sarajevo, 11. travanj 2020.

Uskrsnu poruku kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita vrhbosanskog, koju je uputio zajedno s nadbiskupom koadjutorom mons. Tomom Vukšićem, prenosimo u cijelosti:

Proljeće vjere

Kristovo uskrsnuće redovno slavimo u proljetne dane. Nije to slučajno, nego tu ima duboki smisao. Nakon dugih zimskih sumornih dana, kada proljeće pokuca, u prirodi sve se budi i kao da sviće novi život. To je vrijeme kada se priroda budi, pokreće se život kroz cvjetanje glasnika proljeća, sijanje u obrađenu zemlju sjemena koje će istrunuti i dati novi život. Pupoljci, izazvani proljetnim vjetrom i suncem, otvaraju se i daju ljepotu životu.

U takvom ozračju se spremamo slaviti Otajstvo Kristova uskrsnuća. Na križu je procvjetao novi život iz probodenog boka Kristova. Ukopan je u grob kao zrno novog života, da bi uskrsnućem proklijao pobjedom nad smrću i grijehom.

Uskrsna radost u Vazmenoj noći

Za vrijeme slavlja Vazmenoga bdijenja u crkvu ulazimo sa zapaljenim svijećama, koje upućuju da je u taj zemaljski mrak ušlo Božansko svjetlo. Svjetlo života i pobjede nad smrću, pobjede nad tamom grijeha. Od Uskrsne svijeće sudionici na bdijenju pale svoje svijeće, što ukazuje da nama valja zapaliti životnu svijeću na Uskrslom Kristu, te u tu noć grijeha i zla unijeti svjetlo vjere koje raspršuje beznađe. Tako svatko od nas od uskrslog Krista pali svoje osobno svjetlo života, osobno svjetlo vjere. U toj životnoj noći Krist uskrsli postaje naše svjetlo. Prava radost zrači i prenosi se na druge. Unosimo je u svagdašnjicu. Kao kršćani vjerujemo što je po ljudsku nevjerojatno: da svako umiranje i neuspjeh, svaka tuga i svako trpljenje biva po Kristu preobraženo u slavu. Uskrsu se ne radujemo iz naših umijeća ili iznašašća. Ta radost izvire iz stvarnosti što On živi, On ide s nama, On nas susreće i prati u životu. To su iskusili Isusovi učenici na sam dan Uskrsa, pa to traje do danas i bit će tako do sudnjeg dana.

Slavlje pobjede

Kada se dogodi kakva pobjeda u sportu ili u drugim natjecanjima, tada se ljudi na ulicama vesele, sviraju, kliču i pjevaju iz oduševljenja.

Tako i mi kršćani trebamo ushićeno slaviti i pjevati jer je Krist pobijedio zlo, pobijedio grijeh, pobijedio smrt. Zato nakon korizmene pokore kličemo: Aleluja! te se utvrđujemo u temeljnoj istini: Krist je uskrsnuo, on je živ.

Žene trče rano ujutro na grob Isusov i uočavaju da je kamen otkotrljan. Marija Magdalena susreće Uskrsloga na grobu u vrtu – vrtu koji je slika novog stvorenja. Kao što se u rajskom vrtu dogodio pad, u ovom vrtu dogodio se uskrs, novi život. Marija Magdalena dobiva zadatak od Uskrsloga da to javi braći. Tu joj se otvaraju oči da kroz suze prepozna Učitelja i prihvati poruku da ponese je učenicima.

Uskrsni novi početak

Učenici su, na glas poruke da je Gospodin živ, uzbuđeni jer se pred njima otvaraju novi pogledi na život. Ta uskrsna vijest razbija njihov strah koji ih je zatvorio u dvoranu. Tko god iskusi susret s uskrslim Gospodinom ima nadahnuće poći drugima i svjedočiti. Ne nametati, nego svjedočiti. Oni, koji su suzama oplakivali svoje grijehe, vide jasnije i dalje jer ih uskrslo svjetlo obasjava nadom i ohrabruje u hodu za Gospodinom. Uskrs je svetkovina života koji se budi.

Živimo u ozračju koje, nažalost, nameće kulturu smrti, beznađa i izgubljenu vrijednost čovjekovog dostojanstva. Mi kršćani smo u Kristovu uskrsnuću obnovljeni u onom dostojanstvu djece Božje, koje valja živjeti, svjedočiti i ne umoriti se u borbi za život čovjeka, njegovo dostojanstvo i njegova prava.

Nakon proživljene korizme želimo da u slavlju Uskrsa u nama zasja svjetlo vjere, radosna nada i hrabrost slijediti Isusa i svjedočiti da smo njegovi. On je obećao biti s nama pa zato tako živimo njegovu prisutnost da nam donese utjehu i mir u duši, kao što je donio učenicima kada im se ukazao i uputio im pozdrav: Mir vama.

Zato u prvom redu vama, djeco, kojima nedostaje prave radosti u iskrenoj ljubavi, želimo da prepoznate u uskrslom Isusu da nas ljubi i neka vam je sretan Uskrs

Vama, mladi, koji tražite smisao života i hrabrost za život, neka vam uskrsli Krist osmisli vaše životne putove i ojača spremnost, da se za prave vrijednosti umijete boriti hrabro noseći svoj životni križ.

Vama, dragi roditelji, da uskrsli Krist osmisli vašu bračnu ljubav i otvorenost životu te sami živite radost vjere i svojoj djeci prenesete svjedočanstvo vjere.

Vama, medicinskom osoblju i civilnima vlastima, koji se u vrijeme opasnoga širenja koronavirusa, brinete za zdravlje i sigurnost cijele društvene zajednice i često izlažete opasnosti vlastite živote da biste zaštitili druge, velika hvala s molitvom da vam u vršenju ljubavi prema ugroženoj braći sestrama bude nadahnuće uskrsli Krist, pobjednik nad smrću. U tom smislu, u ovim okolnostima nikako ne priliči da se nedaće ljudi koriste za politička razračunavanja i borbu za prevlast.

Vama, stari i bolesni i nemoćni, posebice vama koji ste žrtve opasnoga virusa, neka uskrsli Krist bude utjeha i jakost, neka osmisli vaše boli i trpljenja te osjetite vrijednost i kada po ljudsku ne možete, jer iz vjere možete mnogo sjedinjujući se s Kristom.

Svima želimo radostan i blagoslovljen Uskrs, te neka vas ispuni utjehom vjere i ljubavlju za život u nasljedovanju Krista. Uz uskrsnu čestitku iskreno vas pozdravljamo i blagoslivljamo!



Sarajevo, Uskrs 2020. godine

Kardinal Vinko Puljić

sarajevski nadbiskup

Mons. Tomo Vukšić

nadbiskup koadjutor

Poslušajte uskrsnu poruku: