Zagreb, 9. travanj 2020.

Novi broj kršćanske obiteljske revije Kana donosi razgovor s Anselmom Grünom, monahom benediktinske opatije Münsterschwarzach u Njemačkoj, duhovnim savjetnikom i vrlo plodonosnim autorom čiji je niz knjiga objavila Kršćanska sadašnjost.

Grün je u razgovoru između ostaloga otkrio kako je traganje za Bogom za njega postalo središnji sadržaj duhovnoga života: “Sveti Benedikt vidi redovnika kao nekoga tko čitav život traži Boga. Tako i ja i dalje tražim Boga. Jer Bog je s one strane svih slika i shvaćanja koje si stvaram o Bogu. Traganje za Bogom održava me živim. Ono me prisiljava da se uvijek iznova pitam: tko je Bog doista za mene?”

U nizu se svojih knjiga Grün obraća upravo čovjeku današnjice, poput primjerice u djelu “Knjiga odgovora Anselma Grüna”, u kojima prije svega osluškuje bilo današnjega čovjeka. “Potrebe ljudi često se odnose na ljudske odnose, odnose sa suprugom, s djecom, s kolegama na poslu, s članovima crkvene zajednice. Zatim se pojavljuje tema straha i depresije i manjka samopoštovanja.”, ističe o. Anselm.

U tom je kontekstu ključna vjera, a svoje savjete Grün nerijetko upućuje kroz motiv anđela kojima je prožeo i neke svoje knjige (50 anđela za godinu, 50 anđela za dušu, Anđeo stresa…).

“Anđeli su Božji poslanici. Anđeli često konkretiziraju Božju pomoć. Bog šalje svojega anđela u našu usamljenost, u naš očaj, u našu potrebu. (…) Poruka Biblije je da nas Božji anđeo uvijek prati i stoga nikada nismo sami. (...) Kad govorim o anđelu stresa, naravno, misli se slikovito. On je gotovo kao neka opomena: idi mirnije u svoj posao (…)”, kaže o. Anselm, dodajući da je bitno vjerovati Isusovoj poruci.

Dio Grünova razmišljanja koji se može pročitati u travanjskom broju Kane odnosi se, između ostaloga, i na to što danas kršćanima znači biti “sol zemlje”, što nam danas govore biblijski likovi muškarca i žene , kako se on sam suočava s neistomišljenicima te što misli o papi Franji. (kta)