Sarajevo, 9. travanj 2020.

Zahvaljujući potpori Europske unije, Caritas BiH s partnerskim organizacijama realizira kampanju pod nazivom "5 do 12" (pet do dvanaest) koja će trajati od 7. do 30. travnja 2020., a ima za cilj podići svijest javnosti o pravu osoba s invaliditetom na rad i zapošljavanje. Kampanja će se provoditi u sklopu projekta POWER koji za cilj ima pružiti nove mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osobama s invaliditetom.

Istraživanje o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom (OSI) koje je realizirano u sklopu projekta POWER pokazuje da unatoč postojećim usvojenim zakonskim i normativnim okvirima u BiH i Crnoj Gori još uvijek veliku prepreku u procesu zapošljavanja osoba s invaliditetom čine predrasude i sterotipi. Zbog toga je potrebno dodatno raditi na unapređenju institucionalne zaštite od diskriminacije osoba s invaliditetom, kao i podizanju svijesti kod ove populacije o njihovim pravima i mogućnostima. Da je stanje ozbiljno i da je već "5 do 12" potvrđuje i istraživanje čiji rezultati pokazuju da skoro polovina ispitanih osoba s invaliditetom smatra da je osnovni razlog nezaposlenosti mišljenje kako poslodavci neće ili ne žele zaposliti OSI.

U okviru kampanje kreirana je web platforma www.zaposliosi.org koja će osobama s invaliditetom, ali i poslodavcima ponuditi informacije o mogućnostima zapošljavanja. Stranica nudi informacije o zakonskim procedurama, natječajima, daje mogućnost registracije osoba s invaliditetom koje traže posao, povezivanje poslodavaca i tražitelja posla, kao i niz drugih korisnih informacija poput elektronskog pretraživača organizacija osoba s invaliditetom ili materijala za razvoj karijere.

U okviru kampanje "5 do 12" koja će se realizirati u BiH i u Crnoj Gori emitirat će se i kratki video spot koji će na vjerodostojan način ukazati na potrebu poštivanja ljudskih prava, s naglaskom na pravo osoba s invaliditetom na rad i zapošljavanje.

Kampanju će pratiti i promotivni materijali kako bi se što veći broj građana Bosne i Hercegovine i Crne Gore upoznao s pravima osoba s invaliditetom. Materijal je dostupan na web stranici Caritasa Bosne i Hercegovine.

Pozivaju se svi mediji u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori da pruže potporu u realizaciji ove društveno korisne kampanje objavom nekog od kreiranih materijala za ovu kampanju.

Kampanja je jedna od aktivnosti projekta POWER - Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Projekt POWER financira Europska unija, kroz IPA II Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora. Projekt provodi Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s partnerima iz BiH i Crne Gore: Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II., Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH, Caritas Barske nadbiskupije, Udruženje Paraplegičara Bar i Biznis start-up centar iz Bara. Projekt traje dvije godine i realizira se na području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Za više informacija, kontakt osoba je:

Josip Milanović, PR Officer

Telefon: +387 63 43194,

E-mail: josip.ncm@gmail.com

(kta/caritas.ba)