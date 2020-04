Sarajevo, 9. travanj 2020.

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“, u suradnji s Medijskim centrom Vrhbosanske nadbiskupije, i ove je godine nastavio realizaciju projekta "Škola volonterizma", ali uslijed pandemije primarne aktivnosti, odnosno radionice, za sad, su odgođene.

No, to ne znači kako su sve aktivnosti vezane uz projekt stale. Dapače, projektni tim, kojeg zajedno čine djelatnici NCM-a i MCVN-a, marljivo osmišljava aktivnosti koje će uslijediti čim to okolnosti dozvole.

Uz dorađivanje sadržaja i materijala samih radionica kako bi se budućim sudionicama, pri školama i župama diljem Vrhbosanske nadbiskupije, na što kreativniji i zanimljiviji način prenijela bit i osnovno znanje o volonterizmu i medijima, tu je i organiziranje niza edukacija za polaznike radionica. Riječ je o vikend-susretima, u prostorijama svima već poznatog Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II., kroz koje mladi uče, šire svoje znanje i vidike, usvajaju nove vještine, upoznaju nove ljude i što je najvažnije jačaju zajedništvo. Na taj način širi se i mreža onih koji svoje vrijeme nesebično dijele s drugima, pomažući im. S druge strane, potiče ih se biti "kihačima ideja" koji su, jedino i isključivo u ovom kontekstu, pozvani zaraziti svoje vršnjake, prijatelje i sve mlade koje susreću, zdravim, kreativnim idejama, a sve u cilju jačanja svijesti o volonterizmu, prožete medijskim aktivizmom.

Također, ono što je projektnom timu posebno važno, ali što istodobno ni u kojem slučaju ne baca sjenu na druge aktivnosti, jest pomno kreiranje programa ovogodišnje - šeste po redu, volonterske akcije 72 sata bez kompromisa, čija realizacija je upravo pod okriljem projekta Škola volonterizma. Možemo reći kako je zapravo ova akcija kruna projektne godine u kojoj se marljivo radi i tek će se raditi.

Nažalost, današnjica nam je takva kakva jest, ali uz pridržavanje propisanih mjera opreza, nadu u bolje sutra, molitve i vjeru u okončanje ove pandemije koronavirusa koja je zadesila kuglu zemaljsku, sve planirane aktivnosti bit će realizirane, samo neke s malom odgodom.

Projektni tim veseli se novim susretima s učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i obično, otvoren je za prijedloge i nove ideje, te se rado odaziva na pozive za održavanjem volonterskih i medijskih akcija, prenosi mrežna stranica mladicentar.org. (kta)