Carerti, 8. travanj 2020.

U gradu Caserti, u talijanskoj pokrajini Kampaniji, jedna se časna sestra u suradnji s nekoliko mladih žena bori protiv pandemije koronavirusa.

Riječ je o Riti Giaretti, uršulinki Svetog Srca Marijina, i štićenicama „Rutine kuće“, ustanove koju je sestra Rita sa susestrama osnovala 1995. godine, i u kojoj su otada utočište pronašle mlade migrantkinje, same ili s djecom, izmučene iskustvom izrabljivanja ili bijega od rata. Usred krize izazvane aktualnom pandemijom, odlučile su dati svoj doprinos izradom pamučnih nepropusnih zaštitnih maski koje se mogu oprati i ponovno upotrijebiti.

Godine 2004. sestra Rita je preko „Rutine kuće“ otvorila etničku krojačku radionicu „Nova nada“ („New Hope“), u sklopu koje je 2016. godine otvorena istoimena prodavaonica odjeće i modnih dodataka s afričkim motivima. Za te je djevojke radionica bila poput svjetla koje mogu slijediti – primijetila je sestra u razgovoru za Radio Vatikan i objasnila – Ponovno su postale protagonistice i mogle su dati najbolje od sebe, dok su na ulici bile ropkinje.

Osim toga, redovnica je kazala da su se štićenice zabrinule zbog aktualne pandemije i bile u strahu da bi se radionica mogla zatvoriti. Odlučile su stoga staviti se u službu drugima te su počele izrađivati zaštitne maske. Dnevno ih proizvedu oko 400. Djevojke su motivirane i zadovoljne – istaknula je redovnica – U podne se redovito, na Papin poticaj, na trenutak prekine rad i izmoli Oče naš, nakon čega s njima podijelim misao pape Franje s mise iz Svete Marte, koju pratim svako jutro.

Papa Franjo je u Domu svete Marte govorio o svećenicima i redovnicama koji nisu zaboravili da pripadaju narodu – kazala je s. Rita i dodala – Mi smo dio stada. Zbog toga je moje iskustvo s tim djevojkama nešto izvanredno. One su te koje mi daju hrabrost. Zajedno možemo uspjeti; kroz ovu radionicu i izradu maski one se osjećaju poput krojačica nove nade. Žele doći do mnogih ljudi kako bi im poručile da zajedno još možemo tkati nadu – zaključila je sestra Rita. (kta/rv)