New York, 7. travanj 2020.

St. John the Divine, smještena na Amsterdam Avenue, u Morningside Heights, Manhattan, postati će poljska bolnica sa devet šatora sa kontroliranom klimom, gdje će naći smještaj najmanje 200 oboljelih od Kovida-19, javlja portal talijanskog dnevnika la Repubblica.

"U prošlim stoljećima crkve su uvijek nudile utočište oboljelima za vrijeme epidemija. Naravno, za nas je to novost. Ali i to ulazi u funkciju katedrale", rekao je biskup Clifton Daniel III, dekan St. John the Divine, katedrale Episkopalne crkve u New Yorku, smještene na aveniji Amsterdam, u Morningside Heightsu, Manhattan, nedaleko od Sveučilišta Columbia, koja će od sljedećeg tjedna biti pretvorena u poljsku bolnicu. Jedna od najvećih protestantskih katedrala na svijetu - dužine 180 metara i visine 70 metara – sa devet šatora sa kontroliranom klimom, pretvoriti će se u bolnicu za najmanje 200 bolesnika s koronavirusom.

New York, je žarište epidemije koronavirusa u Americi, sa 120 tisuća pozitivnih, 5 tisuća mrtvih i već 16 tisuća hospitaliziranih, gradske zdravstvene ustanove su na kraju snaga: iako vrhunac bolesti tek treba doći, očekuje se za dva tjedna. Uz tisuću kreveta bolničkog broda usidrenog na Lower Manhattanu, tri tisuće mjesta dobivenih u Kongresnom centru Javits Center, 70 u poljskoj bolnici postavljenoj u Central Parku, sada se pridodaju i dvjestotinjak bolničkih kreveta Katedrale. U cijelosti je zauzeta čak i kripta katedrale, do koje se može doći samo strmim spiralnim stepeništem, a koje će medicinskom osoblju koristiti za "okrepu". Jučer su isporučeni kreveti i sagrađena su prva tri šatora u nadi da će novi prostor postati operativan do vikenda. Katedrala će biti podružnica obližnje bolnice Mount Sinai Morningside, koja će tamo slati višak pacijenata. (kta)