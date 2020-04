Vatikan, 7. travanj 2020.

Na Misi u Domu svete Marte, papa Franjo je posebne misli ponovno posvetio zatvorenicima i velikom problemu prenatrpanosti kaznionica, te molio za to da odgovorni pronađu rješenje. U propovijedi je govorio o siromašnima, žrtvama nepravde svjetskih gospodarskih politika, i podsjetio da će nam se na kraju života suditi prema našem odnosu sa siromašnima

Mislim na veliki problem koji postoji na mnogo mjesta u svijetu. Želio bih da danas molimo za problem prenatrpanosti zatvorā – rekao je papa Franjo na početku Mise u Domu svete Marte, 6. travnja 2020. Postoji opasnost da mjesta koja su prenatrpana – gdje ima mnogo ljudi – u ovoj pandemiji završe u katastrofi. Molimo za odgovorne, za one koji u tomu moraju donositi odluke, da pronađu pravi i kreativan put za rješenje tog problema – potaknuo je Papa.

U propovijedi je Sveti Otac komentirao odlomak iz Ivanova Evanđelja (Iv 12, 1.11) koji govori o Mariji, Lazarovoj sestri, koja je pomazala Isusove noge dragocjenom pomasti, izazvavši tako kritike Jude Iškariotskoga. Ta se pomast – rekao je onaj koji se pripremao izdati Gospodina – mogla prodati, a dobit dati siromasima. Evanđelist primjećuje da Juda to nije rekao zato što mu je bilo stalo do siromaha, nego zato što je bio kradljivac. Isus mu na to odvrati: „Pusti je! Neka to izvrši za dan mog ukopa! Jer siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate uvijek!“.

Govoreći o siromašnima Papa je istaknuo da ih je mnogo, a veliki je dio njih skriven i ne vidimo ih jer smo ravnodušni. Brojni su siromašni žrtve financijskih politika i strukturne nepravde svjetskoga gospodarstva. Mnogo se siromašnih srami zbog toga što nemaju sredstava za život te potajno odlaze u Caritas. Siromašne ćemo susresti na posljednjem sudu – podsjetio je Papa – Isus se poistovjećuje s njima. Sudit će nam se po našem odnosu prema siromašnima.

Šest dana prije Pashe Marija je učinila tu gestu kontemplacije; Marta je služila, a Marija je otvorila vrata prema kontemplaciji. Juda pak misli na novac i na siromašne, ali ne zato što mu je stalo do njih, nego zato što je kradljivac i, budući da je on imao kasu, uzimao je ono što se stavljalo u nju. Ta priča o nevjernom upravitelju uvijek je aktualna – primijetio je Papa – uvijek ih ima, pa i na visokoj razini.

Sjetimo se nekih dobrotvornih i humanitarnih organizacija koje imaju mnogo zaposlenih, koje imaju vrlo bogatu strukturu ljudi, te na kraju do siromašnih dođe 40%, jer je 60% potrebno kako bi se dala plaća tom mnoštvu ljudi. Na taj se način uzima novac siromašnima – napomenuo je Papa. Ali, Isusov je odgovor – na kojemu se želim zadržati – „[…] siromahe imate uvijek uza se“. Ima mnogo siromaha; ima siromaha koje vidimo, ali to je najmanji dio; veliki je broj siromaha koje ne vidimo, to su skriveni siromasi.

Ne vidimo ih – objasnio je Papa – jer ulazimo u kulturu ravnodušja koja je negacionistička te niječemo: 'Ne, nema ih mnogo, ne vide se…“, i umanjujemo stvarnost siromašnih. Međutim, mnogo ih je. Ili pak, ako ne ulazimo u tu kulturu ravnodušja, onda vlada običaj da siromahe gledamo kao ukras nekog grada; da, ima ih, poput kipova, vide se… Kao da je to nešto normalno. Kao da su siromasi dio ukrašavanja grada. Međutim, veliki dio siromašnih žrtve su gospodarskih, financijskih politika.

Neke nedavne statistike daju takav sažetak: mnogo je novca u rukama malo ljudi, i mnogo je siromaštva kod velikog broja ljudi. Riječ je o siromaštvu mnogo ljudi koji su žrtve strukturne nepravde svjetskoga gospodarstva – objasnio je papa Franjo. I mnogo je siromašnih koji se srame pokazati da s onim što imaju ne mogu izdržati do kraja mjeseca; mnogo je siromašnih iz srednjega staleža koji krijući se odlaze u Caritas i potajno traže pomoć jer se srame. Mnogo je više siromašnih nego bogatih. Istina je ono što kaže Isus: „Siromahe imate uvijek uza se“. Vidim li ih? – upitao je Papa – Primjećujem li tu stvarnost? Tu skrivenu stvarnost, one koji se srame reći da nemaju dovoljno za život.

Siromašnih je toliko da ćemo ih susresti na posljednjem sudu. Prvo pitanje koje će nam Isus postaviti bit će: 'Kakav je tvoj odnos prema siromasima? Jesi li im dao jesti? Jesi li posjetio zatvorenika? Jesi li ga vidio u bolnici? Jesi li pomogao udovici, djetetu bez roditelja? Jer, tamo sam bio Ja'. Prema tomu će nam se suditi – napomenuo je Papa. Neće nam se suditi prema luksuzu ili putovanjima na koja idemo, ili prema našoj važnosti u društvu. Sudit će nam se prema našem odnosu sa siromašnima.

Međutim, ako danas ne marim za siromahe, ako ih ostavljam po strani, ako mislim da ih nema, na dan suda Gospodin će zanemariti mene. Kada Isus kaže: „Siromahe imate uvijek uza se“, to znači: 'Ja ću biti uvijek s vama u siromašnima. Tamo ću biti prisutan'. To ne znači biti komunist, to je središte evanđelja; prema tomu će nam se suditi – istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)