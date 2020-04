Sarajevo, 5. travanj 2020.

Na Cvjetnica – Nedjelju muke Gospodinove i Svjetski dan mladih, 5. travnja 2020., u katedrali Srca Isusova u Sarajevu Euharistijsko slavlje bez prisutnosti naroda predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s nadbiskupom koadjutorom vrhbosanskim mons. Tomom Vukšićem. Zbog zabrane okupljanja u vrijeme pandemija koronavirusa, na Svetoj misi u katedrali nije sudjelovala zajednica vjernika, a u koncelebraciji bili su samo pozvani svećenici: provincijal i tajnik Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić i fra Damir Pavić te generalni Vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić, rektor katedrale mons. Ante Meštrović, rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Zdenko Spajić, katedralni župnik preč. Mato Majić, Kardinalov tajnik vlč. Štefan Marković i generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Ivo Tomašević.

Uvodeći u Misno slavlje, kardinal Puljić zahvalio je Radioteleviziji Bosne i Hercegovine i Radio Mariji BiH što su izravnim prijenosom omogućili brojnim vjernicima da se, u vremenu kada im je onemogućen dolazak u crkve, ujedine u molitvi na ovoj Svetoj misi.

Budući da se na Cvjetnicu Crkva spominje ulaska Krista Gospodina u Jeruzalem da dovrši svoje vazmeno otajstvo, karidnal Puljić blagoslovio je palmine i maslinove grančice samo za koncelebrante, a mons. Meštrović navijestio je evanđeoski odlomak o Kristovu svečanom ulasku u Jeruzalem. U skladu s općim smjernicama Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata o slavljenju obreda Velikog tjedna i svetkovine Uskrsa u vrijeme pandemije koronavirusa, izostavljena je svečana procesija oko katedrale Srca Isusova. Pošto je župnik Majić pročitao prva dva misna čitanja, uslijedilo je Muka Gospodina našega Isusa Krista po Mateju. Tekst evanđeliste čitao je mons. Ćosić, a Isusove riječi izgovarao je kardinal Puljić dok je ostale uloge čitao mons. Tomašević.

U prigodnoj homiliji kardinal Puljić istaknuo je Isusovu poslušnost Očevoj volji podsjećajući na riječi iz zborne molitve: „Svemogući vječni Bože, poslušan tvojoj volji naše je Spasitelj uzeo tijelo, ponizio sama sebe i podnio sramotu Križa“. Također je podsjetio na riječi iz Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima: „Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe 'oplijeni' uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti,

smrti na križu“.

„Uzeo je naše ljudsko tijelo. Prihvatio je našu ljudskost. U ovoj krizi, koju proživljavamo, postajemo svjesni: Isus je u našu povijest ušao svojim utjelovljenjem; upravo On je postao jedan od nas i On s nama živi“, kazao je kardinal Puljić potičući sve da, razmatrajući Kristovu muku, prepoznaju Kristovu prisutnost u svome životu te da u vrijeme vlastite kušnje ponove Isusove riječi iz molitve u Getsemaniju na Maslinskoj gori: „Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti“.

„I mi koji puta u ovim trenucima izolacije, krize i kušnje molimo: otkloni, Gospodine, od nas ovu čašu, ali ne naša nego tvoja volja neka bude. Ti si Gospodar povijesti, Ti si Stvoritelj i Otkupitelj svakog čovjeka. Vjerujemo da je Tvoja volja jača od naše misli. Teško je razumjeti tu Božju logiku. Ona je ljubav, ljubav koja je drugačija od našeg gledanja“, rekao je karidnal Puljić dodajući da je Isus u svojoj poniznosti postao „jedan od nas“.

„Želimo prepoznati upravo tu Kristovu poniznost jer se današnji čovjek, na žalost, uzoholio pa se htio praviti bogom i izvrtati Božje zakone posebno onaj naravni zakon utkan u čovjeka i čovječanstvo. Čovjek se u ime slobode i demokracije drznuo mijenjati i taj zakon. Međutim, čovjek se mora obratiti i biti svjestan da poniznost nije u tome da uništavamo ono što jesmo ili da se uzdižemo iznad onog što jesmo. Poniznost je u tom da prihvatimo svoju stvarnost: da smo ljudi ograničeni i nemoćni“; kazao je karidnal Puljić.

Podsjetio je kako su ljudi stresno doživjeli nedavni potres u Zagrebu i kako su posebno u tim trenucima bili svjesni čovjekove malenosti. Istaknuo je da životna stvarnost uči ljude da su ograničeni, nemoćni i maleni. „I onaj mali virus čini nas malenima i svjesnima vlastite ograničenosti. Ta ograničenost i poniznost uče nas da stavimo svoju sigurnost u Boga svemoćnoga, Boga koji je ljubav“; rekao je kardinal Puljić potičući sve da uče nositi vlastiti križ i trpjeti poput Isusa. „Trpljenje nije čovjeku prilagođeno jer čovjek nije stvoren za trpljenje. Trpljenje je donio grijeh“, kazao je kardinal Puljić ističući potrebu da grijesi budu okajani i da se čovjek otrese svega što ne pripada Božjoj ljubavi.

„Razmatrajući Isusovu muku nalazimo sebe u Božjoj ljubavi“, rekao je kardinal Puljić dodajući da u Kristovu križu pronalaze način za življenje vlastite svagdašnjice, a to znači: „živjeti izdržljivo i ostati ustrajan u kušnji i vjeran u onome što je Božje“. „U ovom slavlju Muke Kristove želimo ojačati svoju vjeru u svojoj ograničenosti i malenosti; vjeru koja će nam biti snaga u trpljenju i kušnji usvajajući Božju ljubav koja je drugačija od ljudskih gledanja i mjerila“, rekao je kardinal Puljić izražavajući želju da ih ova molitva i slavlje u tom duhu ohrabri kako bi svoje pouzdanje stavili u Boga i kako bi shvatili da rješenja ne mogu pronalaziti putem sile i bahatosti nego poniznošću i pouzdanjem u Božju ljubav.

„Gospodine, želimo poći u školu Tvoga križa i učiti što znači biti hrabar u trpljenju čuvajući nadu i stavljajući svoju životnu stvarnost u Božje ruke“, rekao je kardinal Puljić moleći da Kristova Majka, koja je stajale pod njegovim križem, bude i Majka svih u vremenu dok nose svoj životni križ pod kojim često padaju. „Neka Blažena Djevica Marija bude uz nas kao utjeha i ohrabrenje kako bi ustrajali do Golgote i kako bi preko Golgote, doživjeli slavno uskrsnuće“, rekao je karidnal Puljić na kraju svoje propovijedi.

Zazive u Molitvi vjernika pročitala je katedralna sakristanka s. Zrinka Barišić, članica Družbe Kćeri Božje ljubavi.

Nakon Molitve za Sinodu Vrhbosanske nadbiskupije, kardinal Puljić zahvalio je BHRT-u i Radio Mariji BiH na izravnom prijenosu kao i svim vjernicima koji su se ujedinili u molitvi. Pozvao je sve svećenike da se putem izravnog prijenosa na BHRT-u i Radio Mariji BiH duhom ujedine na Misi posvete ulja koja će biti slavljena u katedrali Srca Isusova u Sarajevu u srijedu, 8. travnja 2020. u 10.30 sati.

Liturgijsko pjevanje animirao je maestro Katedralnog mješovitog zbora „Josip Stadler“ vlč. Marko Stanušić.

Izravni prijenos Svete mise iz sarajevske katedrale na BHRT-u komentirao je vrhbosanski đakon vlč. Vedran Ćosić. (kta/ika)