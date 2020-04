Vatikan, 4. travanj 2020.

Nakon posebne molitve pape Franje na trgu sv. Petra za prestanak zaraze koronavirusom direktor prvog dnevnika prvog programa talijanske državne televizije RAI Giuseppe Carboni pisao je Papi da će televizija biti jedino sredstvo preko koje će se moći pratiti slavlja Velikog tjedna i kao odgovor na pismo papa Franjo je posalo video poruku koja je nakon kratkog uvoda Direktora objavljenja na početku večernjeg dnevnika RAI1 od 3. travnja 2020.

“Večeras imam priliku ući u vaše domove na drugačiji način nego inače. Ako mi dopustite, želio bih kratko razgovarati s vama u ovom razdoblju teškoća i patnje. Zamišljam vas u vašim obiteljima, dok živite neobičan život kako biste izbjegli zarazu. Mislim na živost djece i mladih koji ne mogu ići van, pohađati školu, živjeti svoj život. Imam u srcu sve obitelji, posebno one koje imaju nekog voljenog među oboljelima ili koje su nažalost doživjele žalost oplakivanja zbog koronavirusa ili drugih uzroka. Ovih dana često razmišljam o usamljenim osobama kojima je još teže suočiti se s ovim trenucima. Prije svega mislim na starije koji su mi toliko dragi.

Ne mogu zaboraviti one koji su oboljeli od koronavirusa, ljude koji su hospitalizirani. Svjestan sam darežljivosti onih koji se izlažu za liječenje oboljelih tijekom ove pandemije ili jamče osnovne usluge društvu. Koliko junaka, svaki dan, svaki sat! Sjećam se i onih koji su u financijskoj neprilici te su zabrinuti za posao i budućnost. Mislim i na zatvorenike u zatvorima, kojima se uz bol dodaje i strah od epidemije, za njih i njihove najmilije. Mislim na beskućnike koji nemaju dom da ih zaštiti.

Ovaj trenutak svima je težak. Mnogima je vrlo teško. Papa to zna i ovim riječima želi svima izreći svoju bliskost i svoju naklonost. Trudimo se, ako možemo, što bolje iskoristiti ovo vrijeme: budimo ljubazni, pomozimo onima kojima je potrebna naša blizina, potražimo, telefonski ili preko društvenih mreža, osobe koje su najviše same, usamljene. Molimo Gospodina za one koji su u kušnji u Italiji i u svijetu. Čak i ako smo izolirani, misao i duh mogu ići daleko s kreativnošću ljubavi. Danas je to potrebno: kreativnost ljubavi.

Veliki tjedan slavimo na vrlo neobičan način, koji očituje i sažima poruku Evanđelja, onu o neograničenoj ljubavi Božjoj. I u tišini naših gradova odjeknut će Evanđelje Uskrsa. Apostol Pavao kaže: «I za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu» (2 Kor 5,15). U uskrslom Isusu život je pobijedio smrt. Ova uskrsna vjera hrani našu nadu. Želio bih je večeras podijeliti s vama. To je nada u bolje vrijeme u kojem možemo biti bolji, konačno oslobođeni od zla i ove pandemije. To je nada: nada ne razočarava; to nije iluzija, to je nada.

Zajedno, s ljubavlju i strpljenjem, ovih dana možemo pripremiti bolje vrijeme. Zahvaljujem vam što ste mi dopustili da uđem u vaše domove. Pokažite nježnost prema onima koji pate, prema djeci, prema starijima. Recite im da je Papa blizu i moli, da nas Gospodin uskoro oslobodi od zla. A vi, molite za mene. Ugodna vam večer”. (kta)