Vatikan, 3. travanj 2020.

Ovi dani boli i žalosti očituju mnoge skrivene probleme. U današnjim je novinama slika koja pogađa srce; u jednom gradu mnogi beskućnici leže na parkiralištu koje je pod nadzorom. Molimo svetu Tereziju iz Kolkate da u nama probudi smisao za blizinu mnogim osobama koje u društvu, u normalnom životu, žive skrivene, no kao i beskućnici, u trenutku krize ističu se na taj način – rekao je papa Franjo, 2. travnja 2020. na Misi u Domu svete Marte. Papa se u propovijedi osvrnuo na današnja liturgijska čitanja koja govore o Abrahamu, savezu s Bogom i novom navještaju Isusa koji dolazi obnoviti stvoreno, opraštajući nam grijehe.

Kršćani smo jer nas je Bog izabrao i zato što smo primili obećanje o plodnosti na koje moramo odgovoriti vjernošću savezu – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Naši se grijesi očituju u tri dimenzije: neprihvaćanjem da smo izabrani klanjajući se idolima; nepouzdanjem u obećanja i zaboravljanjem saveza. Kršćanin mora biti svjestan da je izabran, treba biti radostan što ide prema obećanju i vjeran izvršavanju saveza. Gospodin se uvijek sjeća svojega saveza. To smo ponavljali u pripjevnom psalmu.

Gospodin nikada ne zaboravlja – rekao je papa Franjo i napomenuo – Samo u jednom slučaju zaboravlja, a to je kada oprašta grijehe. Nakon što je oprostio više se grijeha ne sjeća. U drugim slučajevima Bog ne zaboravlja. Njegova vjernost je sjećanje; vjeran je svojem narodu. Njegova je vjernost Abrahamu sjećanje na obećanja koja mu je dao. Abrahama je izabrao za određeni put. Abraham je izabranik, bio je izabran, Bog ga je izabrao. U tom izboru obećao mu je baštinu i danas, u odlomku iz Knjige postanka piše: „Savez svoj uspostavljam između sebe i tebe i tvoga potomstva nakon tebe“.

Radi se o savezu koji govori da će Abraham biti plodan u budućnosti. „Postat ćeš ocem mnoštvu naroda“ – citirao je Papa i nastavio – Izbor, obećanje i savez, tri su dimenzije vjere i kršćanskog života. Svatko je od nas izabranik, nitko nije izabrao među svim mogućnostima koje mu nudi „vjersko tržište“, da bude kršćanin, izabranik je. Kršćani smo jer smo bili izabrani. U tom izabranju postoji obećanje nade čiji je znak plodnost: „Abrahame, postat ćeš ocem mnoštvu naroda. Bit ćeš plodan u vjeri. Tvoja će vjera procvasti u dobrim i plodnim djelima, bit će plodna vjera“.

Treći je korak: „Abrahame, savez sa mnom moraš izvršavati“. Savez znači vjernost, to jest biti vjeran – rekao je Sveti Otac i dodao – Bili smo izabrani, Gospodin nam je dao obećanje, a sada od nas traži savez, savez vjernosti. Isus je rekao da je Abraham kliktao od radosti, vidjevši Njegov dan, to jest vrijeme velike plodnosti svojega sina, a Isus je bio Abrahamov sin koji je došao obnoviti stvoreno, što je teže od stvaranja. Liturgija kaže da je došao otkupiti i osloboditi nas od grijeha.

Kršćanin je kršćanin, ne zato što može pokazati vjeru krštenja – rekao je papa Franjo i primijetio – Vjera krštenja je papir. Kršćani smo ako kažemo DA na to što nas je Bog izabrao, ako slijedimo obećanja koja nam je Gospodin dao i ako živimo savez s Njim. To je kršćanski život. Grijesi se na putu uvijek očituju u tri dimenzije: neprihvaćanjem da smo izabrani, biranjem mnogih idola, to jest mnogih stvari koje nisu Božje, neprihvaćanjem nade u obećanja.

Obećanja često gledamo iz daleka, kako kaže Poslanica Hebrejima, pozdravljamo ih iz daleka, obećanja dajemo malim idolima koja smo napravili i zaboravljamo savez. Živjeti bez saveza, jest kao da smo bez saveza. Plodnost je radost, radost Abrahama koji je vidio Isusov dan i bio je pun radosti. To je objava o našem kršćanskom životu koju nam danas daje Božja riječ. Neka bude poput one ocu naše vjere Abrahamu koji je bio svjestan da je izabran, radostan da ide prema obećanju i vjeran u izvršavanju saveza – zaključio je Papa. (kta/rv)