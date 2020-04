Krk, 2. travanj 2020.

Krčki biskup mons. Ivica Petanjak, ujedinjen s vjernicima Krčke biskupije putem društvenih sredstava priopćavanja, predvodi svake večeri u 20 sati molitvu za prestanak pandemije. Tom prigodom želi ponuditi vjernicima razmatranja na dnevna liturgijska čitanja kako bi se u ovo vrijeme dok se svete mise ne slave s narodom, vjernici nahranili Božjom Riječi te živjeli svoj korizmeni hod prema Uskrsu. Tema razmatranja 30. ožujka bilo je milosrđe. Prijenos se može pratiti putem livestreama na Mrežnoj stranici Krčke biskupije.

Peti korizmeni ponedjeljak – Krk, livestream, 30. ožujak 2020. – 20 sati – Iv 8, 1-11

Današnje bi evanđelje moglo ići na kviz znanja i to za poprilično veliki dobitak. Pitanje bi otprilike glasilo ovako: »Tko je ovo današnje evanđelje u naše vrijeme učinio veoma poznatim?«

Pitanje ima svoju težinu zato što se ovo evanđelje dugo vremena nije čitalo javno u Crkvi i to iz nekoliko razloga.

Jedan od razloga je što su se bibličari dvoumili oko toga tko je autor ovog teksta? Sveti Ivan evanđelist ili sveti Luka?

Drugi razlog je naš ljudski sud: Isus je premilosrdan, predobar, oprašta previše, grešnicu ništa ne ispituje, ne traži od nje da se kaje, ne nameće joj nikakvu pokoru,… dakle bolje da ljudi to ne čuju. Mi smo se postavili sucima ni manje ni više nego samom Isusu. Nas je trebao pitati kako će postupiti.

Najprije da odgovorimo na pitanje tko je ovo današnje evanđelje učinio veoma poznatim?

Papa Franjo prije četiri godine kad je na svetkovinu Krista Kralja, 20. studenog 2016. zaključivao izvanredni jubilej Godine milosrđa i objavio apostolsko pismo Misericordia et misera – Milosrđe i bijeda ili da bude što sličnije latinskom naslovu moglo bi biti Milosrđe i mizerija. Papa je uzeo te tri riječi od svetog Augustina (354.-430.), jer je sveti Augustin u te tri riječi sažeo ovo evanđelje o susretu Isusa i preljubnice. I papu Franju je ovo evanđelje nadahnulo da napiše ovo svoje apostolsko pismo kojim želi poručiti da se Godina milosrđa ne zatvara, nego da milosrđe Božje spada na samu bit cjelokupne objave Božje i povijesti spasenja, i kad bi Bog uskratio svoje milosrđe ovog trena bi svijeta nestalo.

Ako se vratimo samom evanđelju i susretu Isuse i preljubnice i ako ga malo bolje analiziramo vidjet ćemo zašto je ono kroz povijest zadavalo toliko puno glavobolje.

Stari zavjet i Mojsijev Zakon izričito kažu u knjizi Levitskog zakonika: »Čovjek koji počini preljub sa ženom svoga susjeda, neka se kazni smrću, i preljubnik i preljubnica« (Lev 20,10).

Ovi koji su doveli ovu ženu za koju tvrde da je uhvaćena u samom činu preljuba traže od Isusa, evanđelje izričito kaže da su došli zato da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti (usp. Iv 8,6), da on stane na stranu njihova Zakona.

Iz evanđelja ne znamo tko je ta žena, ime joj se ne spominje, ne znamo zašto je dovedena samo ona, a zašto ne i onaj s kim je bila?

Ona šuti, ne buni se, ne traži milosrđe, ne optužuje nikoga i ne traži da i onaj koji je s njom griješio snosi istu kaznu kao i ona, a trebao je prema Mojsijevu zakonu.

Znakovito je Isusovo držanje. Na sve optužbe tužitelja on šuti i piše po zemlji. Jedino mjesto u cijelom evanđelju da je Isus pisao i to po zemlji. Što bi dali da znamo što je pisao i zašto po zemlji?

No, ima kod proroka Jeremije zapisano nešto što bi se možda moglo povezati s Isusovim pisanjem po zemlji. Za one koji se pouzdaju u Hram i u Jahvu Jeremija kaže: »O Jahve, nado Izraela, svi koji te ostave postidjet će se, koji se odmetnu od tebe, bit će u prah upisani, jer ostaviše Izvor žive vode. Iscijeli me, Jahve, i bit ću zdrav, spasi me, i bit ću spašen, jer ti si pjesma moja« (Jer 17,13-14).

Prije nego su ovu preljubnicu doveli k Isusu, Isus je rekao za sebe: »Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije koji vjeruje u mene!« (Iv 7,37-38).

Isus govori o sebi i o Duhu Svetom kojeg su trebali primiti oni koji vjeruju u njega kao o Izvoru žive vode.

Žena koja je dovedena k Isusu može poput proroka Jeremije zavapiti: »Iscijeli me i spasi me Gospodine i bit ću spašena.«

Ostaje i dalje otvoreno pitanje što je Isus pisao po zemlje? Ako je pisao u duhu onoga što kaže Jeremija da svi oni koji su ostavili Gospodina, koji je Izvor žive vode, da će biti u prah upisani, tj. pogaženi i vjetar će ih odnijeti, onda je možda, Isus po zemlji pisao imena onih koji su doveli ovu ženu samo zato da njega iskušaju.

Ako je bilo tako, onda više nije pitanje, tko će ženu spasiti, nego tko će spasiti njezine tužitelje?

Zato Isus nakon što je podigao glavu od pisanja po zemlji postavlja njima pitanje: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« (Iv 8,7).

Nakon toga je nastala bježanija, počev od starijih.

Ako se i oni prepoznaju kao grešnici, ne samo da će žena biti spašena, nego i oni dobivaju mogućnost da zahvate na tom Izvoru žive vode i da imaju život. Isusovo milosrđe je toliko veliko da želi i svoje protivnike i svoje tužitelje obratiti i spasiti. (Usp. Lezionario meditato, 3, str. 439-441)

Oni koji su kroz povijest ovo evanđelje držali po strani kao previše blago i milosrdno i kao da Isus od ove žene ništa ne traži, zanemarili su ključnu rečenicu i riječ: »Idi i odsada više nemoj griješiti.« (Iv 8,11).

Ključ je baš u toj riječi: »Idi!«, tj. počni hodati, kreni u drugom pravcu, počni živjeti drugačije nego do sada. Nemoj ostati u stanju u kojem se nalaziš i nemoj se zadovoljiti s ovim oproštenjem misleći bitno je da sam sad izvukla živu glavu, jer ako nastaviš sa starom praksom drugi puta neće biti nekoga tko će te moći spasiti.

Milosrđe koje ti je sada iskazano neka prožme cijelo tvoje biće i neka postane pokretačka snaga koja će iznutra upravljati cijelim tvojim bićem.

Milosrđe se nikada ne smije shvatiti kao nešto što je olako dano, pa će se ponoviti i drugi puta. Razborit čovjek nikada neće na takav način razmišljati, jer zna da je milosrđe čisti nezasluženi dar i da si ga mogao primiti, a mogao si i bez njega ostati.

Milosrđe uvijek poziva na odgovornost i na strah da ne izgubiš dar koji si primio, u suprotnom, čim tim se pruži prilika ili dođeš u prvu napast ponovit ćeš stari grijeh i ponovno ćeš pasti. To nije hod naprijed, to nije hod u novosti života nego je tapkanje na mjestu.

Ova žena nije progovorila jer ju je milosrđe Isusovo ostavilo bez daha. Tko uzme ovo evanđelje u ruku i stane pred njega, milosrđe Božje će ga ostaviti bez teksta. (kta)