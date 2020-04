Vatikan, 2. travanj 2020.

Danas bih želio da molimo za djelatnike sredstava društvenog priopćivanja, da pomažu ljudima kako se ne bi osjećali izoliranima, da pomažu u odgoju i obrazovanju djece, te podnošenju ovoga vremena u kojem smo zatvoreni – rekao je papa Franjo na Misi u Domu svete Marte, 1. travnja 2020. Osvrnuvši se na evanđelje liturgije dana u kojem Isus Židovima kaže: „Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi“, Papa je istaknuo da biti Isusov učenik znači dati se voditi od Duha Svetoga, biti slobodan, čovjek tradicije i novosti koji se nikada ne podvrgava ideologijama.

Ovih nam dana Crkva daje da slušamo 8. poglavlje Ivanova evanđelja u kojem se govori o vrlo snažnoj raspravi između Isusa i pismoznanaca – rekao je Sveti Otac i primijetio – Osobito se pokušava pokazati vlastiti identitet. Evanđelist se nastoji približiti tom sukobu kako bi razjasnio Isusov identitet i onaj pismoznanaca. Isus je pismoznance pritisnuo u kut, ukazavši im na njihove suprotnosti. I na kraju nisu našli drugog izlaza osim uvreda. To je jedna od najžalosnijih stranica; to je bogohuljenje. Uvrijedili su Isusovu majku.

No govoreći o identitetu, Isus je Židovima koji su vjerovali savjetovao i rekao – „Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici“. Isus je rekao tu riječ, „ostati“, koja mu je tako draga i koju je ponovio više puta, pa i na posljednjoj večeri: „Ostanite u meni“ – citirao je papa Franjo i napomenuo – Rekao je: Ostanite u Gospodinu. Nije rekao: Dobro učite, dobro naučite obrazlagati! To je podrazumijevao, no usmjeravao je na važnije, na ono što je najopasnije u životu, a to je ne ostati u Njemu.

„Ostanite u mojoj riječi“. Oni koji ostaju u Isusovoj riječi imaju kršćanski identitet, a on je: „Uistinu, moji ste učenici“ – rekao je Papa i upozorio – Kršćanski identitet nije iskaznica koja kaže: „ja sam kršćanin“, nije osobna karta, nego škola Isusovih učenika. Ako ostanemo u Gospodinu, u Njegovoj riječi i životu, bit ćemo Njegovi učenici. Ako ne ostanemo, bit ćemo oni kojima se sviđa Isusov nauk, koji slijede Isusa, čine mnoga milosrdna djela, koji su vrlo dobri i koji imaju ispravne vrednote, no škola je Isusovih učenika istinski kršćanski identitet.

Škola Isusovih učenika dat će nam slobodu – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Učenik je slobodan čovjek jer ostaje u Gospodinu. Ostati u Gospodinu znači dopustiti da nas vodi Duh Sveti. Učenik dopušta da ga vodi Duh Sveti i zato je uvijek slobodan, čovjek tradicije i novosti; nikada nije podložan ideologijama i nauku o kojem se može raspravljati, ostaje u Gospodinu. Kada pjevamo Duhu Svetom, kažemo mu da je gost duše koji stanuje u nama. No, to je samo onda ako mi ostajemo u Gospodinu.

Molim Gospodina da nam dade tu mudrost da ostanemo u Njemu i da nam omogući prisan odnos s Duhom Svetim koji nam daje slobodu. To je pomazanje. Tko ostaje u Gospodinu, učenik je koji je primio pomazanje Duhom Svetim i nosi ga dalje. To je put slobode i života koji nam Isus pokazuje. Škola Isusovih učenika je pomazanje koje primaju oni koji ostaju u Gospodinu. Neka nam to Gospodin pomogne shvatiti, jer nije lako; ni pismoznanci nisu shvatili i ne može se razumjeti samo glavom. Ta mudrost pomazanja Duhom Svetim kojim postajemo Isusovi učenici, razumije se glavom i srcem – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)