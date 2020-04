Sarajevo, 1. travanj 2020.

U novoj emisiji 'Izdvojeno' Laudato TV razgovaralo se o aktualnoj temi izolacije i kako prebroditi to vrijeme. U emisiju se javio i kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski te ispričao kako se Crkva i vjernici u Bosni i Hercegovini nose s ovom situacijom.

- Mi u nadbiskupiji i moja braća biskupi slijedili smo opće odluke, tako da kao i vi u Hrvatskoj slavimo mise bez naroda. Ako netko zatraži ispovijed ili bolesničko pomazanje, tada se odazovemo. Oprezni smo kod sprovoda, da bude mali broj ljudi. Ljudima je to bolno palo, no ja sam ohrabrivao ljude da je to način posta od Euharistije. Pozvao sam svećenike i narod da sačuvamo povezanost preko telefona, da se zovemo i hrabrimo. Slavimo Mise online. Radimo na tome da se i nacionalna televizija uključi u prijenos Misa. Uskrs ćemo također slaviti bez naroda, prema uputama Svete Stolice – kazao je kardinal Puljić.

Odgovorio je i na pitanje je li ovo vrijeme usporedivo s teškoćama koje su se prolazile za vrijeme Domovinskog rata.

- Ovo mi je teže od rata. Sadašnje vrijeme mi posebno teško pada jer ne mogu poći na teren i hrabriti ljude i svećenike. Ne možemo pružiti ljudima utjehu vjere. Pokušavamo to činiti preko medija. Sada na prvu subotu u mjesecu travnju napravit ćemo obnovu posvete Bezgrješnom Srcu Marijinu. 2017. godine obišli smo sve župe kipom Gospe Fatimske i posvetili ih Bezgrješnom Srcu Marijinu. Kada su bile nedaće uvijek su se radile posvete da se odvrati od zla. Vjerujem da ćemo kroz tu posvetu oživjeti identitet i povezanost sa Gospom. Molit će se krunica, litanije i posveta koja vrijedi u prvom redu za Vrhbosansku nadbiskupiju – kazao je kardinal Puljić.

Nadalje, kardinal Puljić ohrabruje i savjetuje kako provesti uskrsne blagdane.

- Bolje je izolacija nego uzemljenje. Moramo biti hrabri i istinski prihvatiti tu borbu. Ovo je specifična korizma, sa jednom zarazom koja razara. Moramo shvatiti da tom borbom želimo uništiti negativno i trebamo imati pouzdanje u Boga. Ne računati na slabe ljudske snage, nego računati: On je s nama. Kada razmatramo Križni put vidimo: On je s nama. U toj stvarnosti koju podnosimo, držimo se s nadom, držimo se krunice. Ako netko nije voljan čitati Sveto pismo, pa neka prebire tu krunicu. Od vjernika me je jedan pitao kako će blagosloviti hranu za Uskrs. Vratimo se staroj praksi. Imate blagoslovljenu vodu i glava kuće neka blagoslovi hranu i izmoli 'Vjerovanje' i 'Oče naš'. Kada prođe ovaj virus, valja ići Gospi zahvaliti - poručio je kardinal Puljić, te udijelio svoj pastirski blagoslov.

Karitativna udruga Franjevaca Bosne Srebrene sv. Ante uputila je poziv da se dobročinitelji uključe u pomoć potrebitima i ublažavanju posljedica potresa. Fra Stipo Karajica, voditelj udruge Kruh sv. Ante, uključio se u emisiju, te nam ispričao kako su omogućili da se 20 tona hrane podijeli potrebitima.

- U nedjelju ujutro objavili smo apel koji je naišao na velik odjek u široj javnosti, kod naših dobročinitelja. Na području naše Župe Marije Anđeoske, Sesvetske Sopnice, preko 1000 obitelji dobilo je pomoć u sadržaju voća i povrća. Ljudi zahvaljuju što je dobrotvorna ljubav sv. Ante bila na njihovim pragovima. 20 tona hrane dodijeljeno je na području pet naših susjednih župa. Zahvaljujemo Bogu, dobročiniteljima, i volonterima. Ovo je vrijeme kada je iz ljudi izišlo ono najbolje. Ljudi zovu kako bi mogli biti bili od pomoći i zahvaljujemo svima na tome. Trenutno je najpotrebnija hrana. Obećali smo im da ćemo izaći sa konkretnijom pomoći kada im ponestanu zalihe i okrijepiti ih materijalnim darovima – kazao je fra Stipo Karajica.

Luka Balvan, kantautor, ispričao nam je kako on provodi dane u izolaciji sa svojim kćerima, te kako je nastala njihova pjesma kojom poručuju: 'Ostani doma, obitelj je svetinja'.

- Nastojimo ostati doma kao što Nacionalni stožer preporučuje. Učimo i u pauzi se igramo, pjevamo i sviramo. Jedan dan sam ih pitao koje su im ključne riječi koje ih asociraju na ovu trenutnu situaciju. Te riječi sam oblikovao u pjesmu i uglazbio. Pjesma govori o tome da trebamo ostati doma i da je obitelj svetinja. Imaju sluha za grad u kojem žive. S Božjim blagoslovom i Marijinim zagovorom bit će sve dobro. Svi trebamo biti ponizni i živjeti tamo gdje jesmo. Komuniciram s drugim roditeljima, vidim da su se mnogi još više uključili u rad s djecom i stvorila se super interakcija. Provodimo više vremena zajedno. Molitva je poveznica i tako se sada još više povezujemo. Nastojim iščitavati smjer za svoj život, za svoju budućnost, opraštati i moliti druge za oprost. Zaista se velike promjene događaju – ispričao nam je Luka Balvan. (kta/laudato tv)