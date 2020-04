Vatikan, 1. travanj 2020.

U ovom trenutku kada se od nas traži da budemo u kući, molimo za beskućnike, kako bi društvo muškaraca i žena postalo svjesno te stvarnosti i pomagalo, te da ih Crkva prihvati – rekao je papa Franjo, 31. ožujka 2020. na Misi u Domu svete Marte. Komentirajući liturgijska čitanja, Papa je podsjetio da je Isus uzeo naše grijehe na se da bi nas spasio, da je radi toga došao na svijet; nije se na križu pretvarao da trpi i umire. Osim toga, Papa je potaknuo da kontempliramo Isusa na križu i da zahvaljujemo.

Zmija sigurno nije simpatična životnija i uvijek je povezana sa zlom – rekao je Sveti Otac i istaknuo – U objavi je upravo zmija životinja koju đavao koristi da bi nas naveo na grijeh. U Knjizi otkrivenja đavao se zove „stara zmija“ koja od početka grize, truje, uništava i ubija. Zato ne može uspjeti. Ako želi uspjeti mora nuditi lijepe stvari, a to je često fantazija; vjerujemo joj i tako griješimo. To je ono što se dogodilo izraelskom narodu; nije izdržao put. Bio je umoran. Narod je govorio protiv Boga i Mojsija. To je uvijek ista glazba.

Zašto ste nas izveli iz Egipta? Da bismo umrli ovdje u pustinji? Kruha i vode nema, bolesni smo od te lagane hrane kao što je mana – citirao je papa Franjo i podsjetio – Prošlih smo dana čitali kako su se Izraelci u mašti stalno vraćali u Egipat i govorili: Tamo nam je bilo dobro i dobro smo jeli. Čini se da u tom trenutku Gospodin to nije mogao podnijeti; naljutio se. Bog ponekad pokazuje svoju srdžbu. Tada je Gospodin poslao među narod otrovne zmije koje su ugrizale ljude i oni su umirali. Mnogo je Izraelaca preminulo.

U ono je vrijeme zmija uvijek bila slika zla – rekao je Papa i primijetio – Narod je u zmiji vidio grijeh i onoga koji je učinio zlo. Došli su Mojsiju i kazali: „Sagriješili smo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas!“ Narod se pokajao. To je ono što se dogodilo u pustinji. Mojsije je molio za narod i Gospodin mu je odgovorio: „Napravi zmiju i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda“.

Je li to idolatrija? Tamo je bila zmija, idol koji im je davao zdravlje – rekao je Sveti Otac i napomenuo – To ne možemo razumjeti. Logički se ne razumije, jer to je proročanstvo, to je navještaj onoga što će se dogoditi. To smo čuli i kao proroštvo u evanđelju: „Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete upoznati da Ja jesam i da sâm od sebe ne činim ništa“. Isus je bio uzdignut na križ. Mojsije je napravio mjedenu zmiju i podigao je na stup. Isus će biti uzdignut kao zmija, kako bi dao spasenje. Srž je proroštva upravo Isus koji je na se uzeo naše grijehe.

Isus nije griješio; naše je grijehe uzeo na se – rekao je papa Franjo i nastavio – Kao što kaže sveti Petar u svojoj poslanici: „U tijelu svom grijehe naše ponese“. I kada gledamo križ, mislimo na Gospodina koji trpi; sve je to istina. Prije nego što dođemo u središte te istine, moramo se zaustaviti. Isus nam izgleda kao najveći grešnik, naše je grijehe uzeo na se. Sve je naše grijehe uzeo na se i odrekao se samoga sebe. Istina, križ je muka, tu je i osveta zakonoznanaca koji nisu prihvatili Isusa. Sve je to istina. No istina koja dolazi od Boga je ta da je došao na svijet kako bi naše grijehe uzeo na se.

Moramo se naviknuti gledati raspelo u tom svjetlu koje je najistinitije svjetlo otkupljenja. U Isusu, koji je naše grijehe uzeo na se, vidimo potpuni Kristov poraz. Nije se pretvarao da umire ili da ne trpi, ostao je sam i napušten. „Oče zašto si me ostavio?" Bio je uzdignut poput zmije, kao onaj koji je postao grijeh. To nije lako razumjeti, svojim razmišljanjem nikada nećemo doći do zaključka. Potrebno je samo kontemplirati, moliti i zahvaljivati – zaključio je Papa.