Vatikan, 31. ožujak 2020.

Molimo danas za mnoge koji ne mogu reagirati, jer su uplašeni zbog pandemije koronavirusa. Neka im Gospodin pomogne dići se i djelovati za dobro cijeloga društva i zajednice – rekao je papa Franjo, 30. ožujka 2020. na Misi u Domu svete Marte. Komentirajući liturgijska čitanja koja toga dana govore o dvije žene koje neki ljudi žele osuditi na smrt, nevinu Suzanu i preljubnicu koja je uhvaćena na djelu, Papa je istaknuo da su tužitelji u prvom slučaju korumpirani suci, a u drugom licemjeri.

Što se tiče žena, Bog je Suzanu opravdao oslobodivši je korumpiranih sudaca koji su osuđeni, a preljubnici je oprostio, oslobodivši je od pismoznanaca i licemjernih farizeja – rekao je Sveti Otac i primijetio – Pravdu i Božje milosrđe dobro prikazuje psalam današnje liturgije: „Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom“. Stoga je Papa potaknuo da zahvaljujemo Bogu, jer znamo da smo grešnici, te možemo s povjerenjem moliti Gospodina da nam oprosti.

U pripjevnom smo psalmu molili: „Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni“ – citirao je papa Franjo i istaknuo – To je iskustvo koje su imale dvije žene o kojima smo čitali u današnjim čitanjima. Jedna je nevina, lažno optužena i oklevetana, a druga grešnica.

Obadvije, nevina i grešnica, osuđene su na smrt – rekao je Papa i podsjetio – Neki od crkvenih otaca vidjeli su u tim dvjema ženama lik Crkve; sveta, no s grešnom djecom. Lijepi latinski izraz kaže: Crkva je „casta meretrix“, svetica s grešnom djecom. Obadvije su žene bile ljudski očajne. No Suzana se uzdala u Boga. Postoje dvije skupine ljudi, obadvije u službi Crkve; suci i učitelji zakona. Nisu bili svećenici, no bili su u službi Crkve na sudu i u poučavanju zakona, a bili su različiti.

Prvi koji su Suzanu optuživali, bili su korumpirani – rekao je Sveti Otac i nastavio – Jedna je od tih žena pala u ruke licemjera, a druga u ruke korumpiranih i nije bilo izlaza. „Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni“. Obadvije žene išle su u dolinu tame, to jest prema smrti. Prva se izričito uzdala u Boga i Gospodin je intervenirao. Druga, bijednica, znala je da je kriva, bila je osramoćena pred cijelim narodom, jer narod je bio prisutan u obadvije situacije.

Evanđelje to ne kaže, no sigurno je molila u sebi i tražila pomoć – rekao je papa Franjo i dodao – Gospodin je nevinu ženu spasio i opravdao. Ženi je grešnici oprostio. Korumpirane je suce osudio; licemjerima je pomogao obratiti se i pred narodom je rekao: „Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen“. I otišli su jedan za drugim, počevši od starijih. Ostavio im je malo vremena da se pokaju, a korumpiranima nije oprostio, jednostavno jer korumpirani nisu u stanju moliti oprost. Nisu se umorili, nisu mogli.

Korupcija im je oduzela sposobnost srama i traženja oprosta koju svi imamo – rekao je Papa i istaknuo – Onaj koji je korumpiran siguran je u sebe, ide dalje, uništava, iskorištava ljude, kao i tu ženu; iskorištava sve i ide dalje. Korumpirani se stavljaju na Božje mjesto. Gospodin je ženama odgovorio. Suzanu je oslobodio od korumpiranih sudaca i pomogao joj da ide dalje, a drugoj je rekao: „Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti“. Pustio ju je da ide i to pred narodom.

U prvom je slučaju narod hvalio Gospodina; a u drugom je učio kakvo je Božje milosrđe – rekao je Papa i podsjetio – Svatko od nas ima svoju priču i vlastite grijehe. Ako ih se ne sjeća, neka malo razmisli i naći će ih. Neka zahvali Bogu ako ih nađe, jer ako ih ne nađe, korumpiran je. Svatko od nas ima svoje grijehe. Gledajmo Gospodina koji donosi pravdu, no još više kao Onoga koji je milosrdan. Nemojmo se sramiti što smo u Crkvi, sramimo se što smo grešnici. Crkva je majka svih.

Zahvalimo Bogu što nismo korumpirani, nego što smo grešnici. I svatko od nas, gledajući kako Isus djeluje u tim slučajevima, neka ima povjerenja u Božje milosrđe. Neka moli s povjerenjem u Božje milosrđe, neka moli za oprost. „ Jer Bog me stazama pravim upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći – to jest dolinom grijeha – zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni“ – zaključio je Sveti Otac, završivši slavlje klanjanjem i euharistijskim blagoslovom, te pozvavši na duhovnu pričest. (kta/rv)