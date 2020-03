Vatikan, 31. ožujak 2020.

U pismu Robertu Andrésu Gallardu, predsjedniku Panameričkoga odbora sudaca za društvena prava, Papa je izrazio zadovoljstvo zbog toga što su, u ovo vrijeme zaraze virusom COVID-19, vlade odlučile društveno zdravlje staviti na prvo mjesto. Da to nisu učinile, napisao je Papa, bio bi to izbor smrti

Budućnost je sada, u gladi ljudi bez stalnoga posla, u nasilju, u pojavljivanju lihvarā, neljudskih zločinaca koji su pravo zlo za budućnost društva. To je budućnost koja, bez ispravnih odluka, strahuje od „virusnoga genocida“ – napisao je Papa u pismu Robertu Andrésu Gallardu, predsjedniku Panameričkoga odbora sudaca za društvena prava, u kojemu je dao osvrt na naš planet snažno pogođen koronavirusom koji je vlade stavio pred vrlo važne odluke.

Papa je pismo napisao sucu kojega već dugo poznaje, te mu povjerio svoju zabrinutost zbog geometrijskoga napredovanja pandemije, i izrazio divljenje ponašanju brojnih osoba, liječnikā, bolničarā, volonterā, redovnikā, redovnicā, svećenikā, koji riskiraju svoj život kako bi liječili i štitili od zaraze zdrave osobe.

Svoj je pogled papa Franjo usredotočio na stanje prema kojemu ide stanovništvo cijeloga svijeta. Neke su vlade poduzele primjerno djelovanje s točno određenim prioritetima kako bi zaštitile svoje sugrađane – napomenuo je te primijetio da, iako je riječ o mjerama koje uznemiruju one koji su primorani poštovati ih, prijeko su potrebne za opće dobro.

Vlasti koje se na taj način suočavaju s krizom pokazuju prioritet svojih odluka, a to su prije svega ljudi. To je važno jer svi znamo da zaštita naroda znači gospodarski gubitak. Međutim – odlučno je dodao papa Franjo – bilo bi žalosno da odluče drugačije, što bi dovelo do smrti mnogo ljudi, do jedne vrste virusnoga genocida.

Važna je priprema za poslije – primijetio je Papa te izvijestio o susretu s Dikasterijem za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, održanom u petak, na kojemu se razmišljalo o sadašnjosti i o budućnosti. Posljednje je misli u pismu papa Franjo posvetio upravo gospodarskoj budućnosti te citirao viđenje ekonomistice Mariane Mazzucato, profesorice na Sveučilištu u Londonu, iz njezine knjige naslovljene „Vrijednost svega“, objavljene 2018. godine. Knjiga, naime, govori o tomu kako se u globalnom gospodarstvu špekulanti prave tvorcima vrijednosti, te poziva da se razmisli o vrijednosti kao ključu za ostvarenje drugačijega i boljeg svijeta. Mislim da to pomaže misliti na budućnost – istaknuo je Papa. (kta/rv)