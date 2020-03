Vatikan, 30. ožujak 2020.

Život koji Bog daruje čini nas milosrdnima prema drugima – istaknuo je papa Franjo u nedjelju, 29. ožujka 2020. prije molitve Anđeoskog pozdravljenja u biblioteci Apostolske palače. Evanđelje ove korizmene nedjelje govori nam o Lazarovu uskrsnuću – rekao je Papa i podsjetio – Lazar je bio brat Marte i Marije čiji je prijatelj bio Isus. Kada je došao u Betaniju, Lazar je već prije četiri dana preminuo. Marta je potrčala u susret Učitelju i kazala: „Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro“.

Isus joj je odgovorio: „Uskrsnut će brat tvoj!“ i dodao je: „Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će“ – citirao je Sveti Otac i napomenuo – Isus se pokazao kao Gospodar života, Onaj koji može dati život i mrtvima. Potom su došli Marija i druge osobe, svi u suzama i – evanđelje kaže – Isus se jako ganuo i počeo plakati. Tako potresen i uznemiren u srcu otišao je na grob, zahvalio Ocu, jer ga uvijek uslišava, otvorio grob i snažno povikao: Lazare, izlazi! I Lazar je izišao, „noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom“.

Rukama tu dotičemo da je Bog život i da daruje život, no na sebe preuzima i dramu smrti – rekao je papa Franjo i primijetio – Isus je mogao izbjeći smrt prijatelja Lazara, no želio je da naša žalost zbog smrti dragih osoba postane Njegova i osobito je htio pokazati Božju vlast nad smrću. U evanđelju vidimo da se čovjekova vjera i svemogućnost Božje ljubavi traže i na kraju susreću. To vidimo u plaču Marte i Marije, te svih nas: „Da si bio ovdje…!“ To je Božji odgovor, nije govor.

Božji odgovor na problem smrti je Isus koji je odgovorio: „Ja sam uskrsnuće i život… Vjerujte! Unatoč plaču i dalje vjerujte, iako izgleda kao da je smrt pobijedila. Maknite kamen sa svojeg srca! Dopustite da Božja riječ tamo gdje je smrt ponovo donese život“ – rekao je Papa i nastavio – I danas Isus nam ponavlja: „Maknite kamen!“ Bog nas nije stvorio za grob, nego za lijep, dobar i radostan život. No „đavlovom je zavišću došla smrt u svijet“ – kaže Knjiga mudrosti – a Isus Krist je došao da nas oslobodi od njezinih zamki.

Dakle, pozvani smo maknuti kamen svega onoga što je povezano sa smrću – rekao je Sveti Otac i dodao - Licemjerje s kojim se živi vjera je smrt. Odbacivanje siromašnog je smrt. Gospodin od nas traži da maknemo to kamenje sa srca i tada će život oko nas procvasti. Krist živi; tko ga prihvaća i prianja uz Njega, ulazi u dodir sa životom. Bez Krista ili izvan Krista ne samo da nije prisutan život, nego se ponovo pada u smrt. Lazarovo je uskrsnuće znak ponovnog rađanja koje se po krštenju s punim uključenjem u otajstvo Kristove muke i uskrsnuća, događa u vjerniku.

Po djelovanju i snazi Duha Svetoga kršćanin je osoba koja hodi životom kao novo stvorenje, stvoreno za život. Neka nam Djevica Marija pomogne suosjećati sa svojim Sinom Isusom koji je na se uzeo našu žalost. Neka svatko od nas bude blizu onima koji trpe, postajući za njih odsjaj Božje ljubavi i nježnosti koja oslobađa od smrti i daje da pobijedi život – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)