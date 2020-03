Vatikan, 29. ožujak 2020.

Na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, papa Franjo ponovno moli za obitelji koje počinju podnositi posljedice zaraze korona virusa. U propovijedi je podsjetio na svećenike i časne sestre koje nisu zaboravili svoju pripadnosti narodu i nastavljaju pomagati siromašne i bolesne u ovom razdoblju, javlja Vaticannews.

Papa pročitavši ulaznu pjesmu: “Valovi smrti okružiše mene, prestraviše me bujice pogubne.Užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me: u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog hrama zov mi začu, i vapaj moj mu do ušiju doprije (Ps. 18, 5-7), o molitvenoj nakani na ovoj Misi je rekao:

Ovih dana, u nekim krajevima su se očitovale posljedice - neke posljedice – pandemije, jedna od kojih je glad. Počinje se vidjeti da su ljudi gladni jer ne mogu raditi, posebno oni koji nisu imali stalan posao ali i zbog drugih okolnosti. Već se vidi ono „poslije“, koje će doći kasnije ali započinje već sada. Molimo za obitelji koje su potrebite zbog pandemije.

U propovijedi razlažući današnje Ivanovo evanđelje (Iv 7, 40-53) papa Franjo snažno je podržao svećenike i časne sestre koje čine dobro zasukati rukave pomažući siromašnima i bolesnima u ovom vremenu. Svećenička “klasa“ ne smije nikada postati zatvorena elita u vjerskoj službi odvojena od naroda, nikada ne smije zaboraviti da pripada narodu i da mu služi.

Propovijed pape Franje po transkriptu Vaticannews-a.

„I otiđoše svaki svojoj kući (Iv 7, 53). Nakon svih prijepora, svatko se je vratio kući sa vlastitim uvjerenjem. Narod se podijelio na one koji slijede Isusa, slušaju ga– ne zapažajući koliko je vremena prošlo, jer im je Isus ušao u srca – i skupina farizeja koji se odmah odriču Isusa, jer po njima, ne djeluje po Zakonu. Dvije skupine ljudi, ljudi koji ljube i slijede Isusa i skupina intelektualaca Zakona, vođe Izraela, vođe naroda. To se jasno vidi: “Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše: »Zašto ga ne dovedoste?« Stražari odgovore: »Nikada nitko nije ovako govorio.« Nato će im farizeji: »Zar ste se i vi dali zavesti? Je li itko od glavara ili farizeja povjerovao u njega? Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona – to je prokleto!“(Iv. 7,45-49) Ova skupina farizeja, elita, prezire Isusa, ali prezire i narod, “tu svjetinu“, koja je neuka, koja ništa ne zna. Sveti vjernički Božji narod vjeruje Isusu, slijedi ga, i ova mala skupina farizeja odvaja se od naroda i ne prihvaća Isusa. Zašto, iako su oni bili prosvijetljeni, inteligentni, proučavali su Zakon? Imali su veliki nedostatak: izgubili su osjećaj vlastite pripadnosti narodu.

Božji narod slijedi Isusa… ne zna objasniti zašto, ali ga slijedi i prihvaća srcem i ne umara ga se slijediti. Sjetimo se samo množenja kruha: cijeli su dan bili sa Isusom tako da su apostoli rekli Isusu:“ Otpusti ih da odu po okolnim zaseocima i selima i kupe sebi što za jelo“(Mk 6,36). I apostoli su se udaljili od naroda, nisu ih uvažavali, ali ih nisu ni prezirali, jednostavno nisu uvažavali Božji narod. No, Isus im odgovori: “Podajte im vi jesti.“ (Mk 6,37) . Isus ih vraća narodu.

Ova podijeljenost elite vjerskih vođa i naroda je opasnost koja je odavno prisutna. Sjetimo se Starog zavjeta i stava Elijinih sinova u hramu, iskorištavali su Božji narod, a ako bi dolazio u hram netko koji po njima nije bio pravi vjernik, rekli bi: “Praznovjerni su.“ Prijezir naroda, prijezir ljudi „te svjetine koja ne pozna Zakona…“. Međutim, Božji narod ima veliku milost: osjetilo, osjetilo spoznaje gdje je Duh. Narod je grješan, kao i mi, ali ima osjećaj za put spasa.

Problem elite da je izgubila osjećaj vlastite pripadnosti Božjem narodu, da su sofisticirani, prješli u drugi socijalni razred, osjećaju se rukovodioci. To je klerikalizam koji je već tada bio prisutan. „Kako to – čuo sam ovih dana – da ove časne sestre, svećenici, koji su zdravi, idu kod siromašnih hraniti ih, mogu se zaraziti koronavirusom? Reci poglavarici da im ne dopusti izaći, recite biskupu da ne dopusti svećenicima izlazak vani! Oni su zbog sakramenta! Nahraniti ljude neka misli vlada!“ O ovome se razgovara ovih dana: isti argumenti. “Ljudi su druga klasa: mi smo rukovodioci, ne smijemo zaprljati ruke sa siromašnima“.

Toliko puta pomislim: svećenici, časne sestre, dobri ljudi, ali nemaju hrabrosti poći služiti siromašnima. Nešto nedostaje, isto što je nedostajalo farizejima. Izgubili su osjećaj, izgubili su ono što je Isus osjećao u srcu, bio je dio vlastitog naroda. Zaboravili su što je Bog rekao Davidu: „Uzeo sam te od stada“. Zaboravili su vlastitu pripadnosti stadu.

“I otiđoše svaki svojoj kući“ (Iv 7, 53). Dvojba. Nikodem, je nešto naslućivao – bio je uznemiren , možda ne pre hrabar, previše diplomat –zatim je otišao za Isusom, i bio mu je vjeran sa onim kako je mogao, nastoji posredovati navodeći Zakon:“ Zar naš Zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini?“ (Iv 7,51). Odgovoriše mu, ali ne na pitanje o Zakonu:“ Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok.“ (Iv 7,52). I to je priča završila.

Danas mislimo na tolike muškarce i žene koji su u službi Bogu koji su vrijedni i idu služiti narodu; mnogi svećenici se nisu umorili od naroda. Prekjučer mi je stigla fotografija svećenika, župnika u planinama, koji usprkos snijegu, nosio pokaznicu po svim malim mjestima kako bi dao blagoslov. Nije ga smetao snijeg, zaleđene ruke zbog držanja pokaznice; bilo mu je samo važno donijeti Isusa ljudima.

Svatko od nas neka razmisli kojoj strani pripada, jesmo li možda u sredini, neodlučni, ili smo sa onim osjećajem Božjeg naroda , naroda vjernoga Bogu koji ne može pogriješiti jer ima infallibilitas in credendo (nepogrješivost u vjerovanju). Razmišljajmo o onoj eliti koja se odvaja od naroda i o klerikalizmu. Možda bi nam svima bio koristan savjet Pavla kojeg daje svojem učeniku, mladom biskupu Timoteju:“ imajući na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi – onu vjeru koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam, i u tebi.“ ( 2 Tim 1.5). Sjeti se tvoje majke i bake. Ako je to Pavao savjetovao zasigurno je dobro znao opasnost koju nosi osjećaj elitizma u našim vođama. (kta)