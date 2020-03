Krk, 29. ožujak 2020.

Krčki biskup Ivice Petanjak, ujedinjen s vjernicima Krčke biskupije putem društvenih sredstava priopćavanja, predvodi svake večeri u 20 sati molitvu za prestanak pandemije. Tom prigodom krčki biskup želi ponuditi vjernicima razmatranja na dnevna liturgijska čitanja kako bi se u ovo vrijeme dok se Svete mise ne slave s narodom, vjernici nahranili Božjom Riječi te živjeli svoj korizmeni hod prema Uskrsu. U četvrtak, 26. ožujka govorio je važnosti i moći molitve. Prijenos se može pratiti putem livestreama na Mrežnoj stranici Krčke biskupije.

Četvrti korizmeni četvrtak – Krk, livestream, 26.3.2020. – 20 sati – (Izl 32, 7-14).

Danas smo čuli jedno vrlo interesantno čitanje iz knjige Izlaska.

Bog kaže Mojsiju: »Požuri se dolje. Narod tvoj koji si izveo....«, a Mojsije kaže Bogu: »Čemu da kiptiš gnjevom na narod svoj...?«.

Čiji je narod? Mojsijev ili Božji? Bog kaže Mojsiju: narod tvoj, a Mojsije Bogu: narod tvoj. Zašto to prebacivanje kuglice s jedne na drugu stranu? O čemu se radi?

Svaki put kad Bog sklapa Savez s narodom, svaki Savez ima neki vanjski znak. Malo prije je Bog sklopio savez s cijelim jednim narodom, kojeg je izveo iz egipatskog ropstva. Nakon toga se Mojsije popeo na Sinaj da primi vanjski znak tog Saveza: Deset zapovijedi. Dok je on boravio na brdu 40 dana narod je sebi napravio Zlatno tele i rekao: »To je tvoj bog koji te je izveo iz Egipta«.

Kad su to učinili Bog kaže Mojsiju: »Siđi dolje TVOJ narod...«

Da li to znači da Bog raskida Savez koji je netom uspostavio, da povlači svoja obećanja, da se predomislio? Ne!

Bog samo ozbiljno uzima činjenično stanje. Stanje na terenu. Ako narod odbacuje Boga, onda Izrael više nije narod Božji. Napravili su si Zlatno tele i rekli to je naš bog. Oni su sebi Boga izabrali.

Ako je tako, onda ih nije Bog Jahve izveo iz Egipta nego samo Mojsije i sve što se dogodilo nije Božje, nego ljudsko djelo.

U tom trenutku Mojsije postaje zagovornik naroda i kaže Bogu: »Tvoj narod, ti si ga izveo iz Egipta. Istina je da su tvrde šije i glupi, ali oprosti im. Nemoj ih zatrti«.

Interesantna je molitva kojom se Mojsije obraća Bogu i u kojoj više brani Božju čast i slavu, nego spasenje naroda. Kaže Bogu: »Ako zatreš narod u pustinji likovat će Egipćani i reći zato ih je i izveo, nije mogao s njima upravljati. Sjeti se i drugog obećanja dana Praocima vjere...«

Ovdje dolazi do izražaja sav onaj židovski genij: Mojsije pritišće na slavu Boju, svjestan da narod postoji i može opstati samo pod jednim uvjetom: Da Bog ne digne ruku od njih. Ako nas Bog prepusti nama samima mi smo gotovi, propast ćemo.

Sve ono što smo do sada rekli važno nam je da dođemo do onog najvažnijeg: molitve. Mojsije je molitelj. Mojsije je čovjek molitve.

Jedan istinski molitelj može spasiti sav narod.

Molitva može biti dio i sastavni dio dnevnoga reda. Znadem kad ustajem, jedem, idem na posao,... molim. Molitva je dio moje svakodnevice, sastavni dio, ali molitva ne smije biti rutina, običaj, nego nosilac dnevnog reda.

Molitva nije isto što i sav drugi posao koji obavljamo. Molitva je „Božji posao“. Ona je bavljenje samo Bogom. Ona može što nitko ne može, jer je ona susret neba i zemlje, vremena i vječnosti, Boga i čovjeka.

Čemu moliti kad Bog već zna sve? Potrebna je nama. Da vidimo kako nemoguće postaje mogućim. Potrebna mi je za bolje povjerenje u Boga, da shvatim da Bog ima osjećaje, sućut, ljubav. Da se može s njime razgovarati i pregovarati.

Molitva može čak i planove Božje promijeniti.

Nakon zlatnog teleta Bog je odlučio uništiti sav narod koji je izveo iz egipatskog ropstva i od Mojsija podignuti novi, ali na Mojsijevu molitvu odustaje: »I ražali se Gospodin pa ne učini zlo kojim se bijaše zaprijetio svome narodu« (Izl 32,14).

Po molitvi mi Bog otkriva da sam ja sustvaratelj s njim. Da u toj povijesti svijeta i ja imam udjela. I moja se riječ čuje i uvažava. Kao što je Marija jučer rekla anđelu: »Neka mi bude po tvojoj riječi«.

Braćo i sestre!

Vjerujem da vam je svima ova povijesna zgoda koja se zbila sa Izabranim narodom, još više posvjestila vrijednost, važnost i snagu molitve.

To je razlog zašto se svaki dan u duhu povezujemo i zajednički molimo, jer vjerujemo da nas Gospodin čuje i da nas on neće napustiti.

Ali molitvu mora pratiti i promjena života i obraćenje srce, jer ako se mi ne mijenjamo i ne obraćamo naša molitva ne postiže na djelotvornosti.

Jedan jedini čovjek, Mojsije, uspio je promijeniti plan Božji, jer je on u potpunosti vjerovao Bogu. Bio je sav njegov. Nastojmo maksimalno biti Božji, tada će i molitva brže doći do svoga cilja i postići svoj smisao.

Snimak nagovora biskupa Petanjka može se pogledati na poveznici. (kta)