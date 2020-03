Vatikan, 28. ožujak 2020.

U petak, 27. ožujka 2020. u 18,00 sati, na Trgu sv. Petra u Vatikanu, Sveti Otac predvodio je, bez nazočnosti vjernika, Službu riječi s klanjanjem pred Presvetim Oltarskim Sakramentom i podijelio izvanredni blagoslov Gradu i svijetu (Urbi et orbi), a uz koji je bio vezan potpuni oprost.

Molitveni događaj se sastojao od tri dijela: Službe riječi s nagovorom pape Franje, Klanjanje pred Presvetim i Blagoslov Gradu i svijetu. Izravno su ga prenosile Bosanskohercegovačka radio-televizija (BHRT) i Federalna televizija (FTV), dok je portal nedjelja.ba svojim čitateljima omogućio izravni prijenos preuzimajući video signal Vatican newsa. Na taj su način vjernici katolici, kao i svi stanovnici Bosne i Hercegovine, imali priliku izravno i osobno sjediniti se u molitvi sa Svetim Ocem.

Molitva pape Franje nije bila liturgijsko događanje samo za jedan dan, nego je to bio poticaj za našu osobnu molitvu i poziv da, u vrijeme trajanja pandemije korona-virusa, budemo trajno molitveno povezani jedni s drugima. I zato, za sve koji se žele uključiti u nastavak molitve sa Svetim Ocem, donosimo tekstove molitve pape Franje, koja se svaki dan može moliti u obitelji ili osobno.

Ujedinjeni sa Svetim Ocem nastavimo moliti na istu nakanu:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Pomolimo se.

Svemogući i milosrdni Bože,

svrni svoj pogled na našu nevolju:

utješi svoje sinove i otvori naša srca za nadu,

da među nama osjetimo tvoji očinsku prisutnost.

Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome,

koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga

po sve vijeke vjekova.

Amen.

Evanđelje se pročita na način kao što je tekst donesen:

Iz evanđelja po sv. Marku (4,35-41)

Uvečer istoga dana, Isus reče svojim učenicima: „Prijeđimo prijeko!“ Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe. Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: „Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?“ On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: „Utihni! Umukni!“ I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: „Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?“ Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu: „Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?“

Nakon evanđelja pročita se, ako je moguće, nagovor Svetoga Oca; ako to nije moguće, neka se ostane u kratkoj šutnji i razmišlja o poruci koju Bog nam upućuje po svojoj riječi. Nakon toga na vidno mjesto postavi se slika ili kip Blažene Djevice Marije uz kratku molitvu u šutnji koja završava osobnom ili zajedničkom molitvom Blaženoj Djevici Mariji:

Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice,

ne odbij nam molbe u potrebama našim,

nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi,

Djevice slavna i blagoslovljena,

Gospođo naša, posrednice naša,

zagovornice naša!

Sa svojim nas Sinom pomiri,

svojemu nas Sinu preporuči,

svojemu nas Sinu izruči!

Zatim se na vidno mjesto postavi raspelo ili križ. Slijedi kratka molitva u šutnji koja završava moljenjem antifone križu i himan:

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.

- Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Božanski gnjev ublažujmo,

Pred višnjim sucem plačimo,

U molitvama vapijmo,

Svi ponizno govorimo:

Uvrijedili smo grijesima

Dobrotu tvoju, gospode,

S nebesa na nas pogledaj

I prosti nam milosrdan.

Prem tako slabi, sjeti se,

Da tvoji mi smo stvorovi,

I slave svoga imena,

Ne daji dugom, molimo.

Otpusti nama čine zle,

Umnoži dobra žuđena,

Da omilimo srcu tvom

I ovdje i u vječnosti.

Udijeli, trojstvo blaženo,

Podari, bože jedini,

Da posti tvojim vjernima

Donesu plod obilati. Amen.

Umjesto klanjanja pred Presvetim neka se moli molitva Presvetom Oltarskom Sakramentu. Duhovno sabrani svi ostanu u kratkoj šutnji nakon koje se moli himan Klanjam ti se smjerno:

Klanjam ti se smjerno, tajni Bože naš,

što pod prilikama tim se sakrivaš.

Srce ti se moje cijelo predaje,

jer dok promatra te, svijest mu prestaje.

Vid i opip, okus varaju se tu,

Al za čvrstu vjeru dosta je što čuh;

Vjerujem u svemu Kristu Bogu svom,

Istine nad ovom nema istinom.

Samo Bog na križu bješe oku skrit,

ovdje je i čovjek tajnom obavit.

Vjerujem u oba, oba priznajem,

S razbojnikom isto skrušen vapijem.

Rana kao Toma ja ti ne vidim,

ipak Bogom svojim priznajem te s njim.

Daj da vjera moja uvijek življe sja,

da se ufam u te, da te ljubim ja.

Uspomeno smrti Spasa premilog,

živi kruše što si život puka svog.

Daj da sveđ od tebe i moj živi duh,

Dokraj žića budi najslađi mu kruh.

Pelikane nježni, Spasitelju moj,

blatna me u Krvi peri Presvetoj:

I kap njena može svijet da spasi cijel,

Da bez ljage bude posve čist i bijel.

Isuse, kog sad mi krije veo taj,

Žarku želju, molim, Ti mi uslišaj:

Daj da otkrito Ti lice ugledam

I u slavi Tvojoj blažen uživam.

Nakon kratke šutnje moli se sljedeća molitva:

- Pravi Bože i pravi čovječe, klanjamo ti se, Gospodine!

koji si stvarno prisutan

u Presvetom Oltarskom sakramentu,

- Spasitelju naš, koji si Bog-s-nama,

vjeran i bogat milosrđem,

- Kralju i Gospodaru stvorenoga i povijesti,

- Pobjedniče nad grijehom i smrću,

- Prijatelju čovjeka, koji si uskrsnuo

i živiš s desne Oca.

- Jedinorođeni Sine Očev, koji si radi vjerujemo u tebe, Gospodine!

našega spasenja sišao s nebesa,

- Nebeski liječniče, koji si se nadvio

nad našom bijedom,

- Žrtvovani Jaganjče, koji se predaješ

da nas otkupiš od zla,

- Dobri Pastiru, koji svoj život

daješ za stado koje ljubiš,

- Kruše živi i liječe besmrtnosti,

koji nam daruješ život vječni.

- Od moći Sotone i zavodljivosti svijeta, oslobodi nas, Gospodine!

- Od ponosa i samouvjerenosti

da bez tebe možemo nešto učiniti,

- Od prijevara straha i tjeskobe,

- Od nevjere i očaja,

- Od tvrdoće srca i nesposobnosti za ljubav.

- Od svih zala koja pritišću čovječanstvo, spasi nas, Gospodine!

- Od gladi, oskudice i sebičnosti,

- Od bolesti, epidemija i straha od bližnjega,

- Od razornog ludila, bešćutnih interesa i nasilja,

- Od prijevara, zlonamjernih informacija

i manipuliranja savjestima.

- Svrni svoj pogled na Crkvu, utješi nas, Gospodine!

koja prolazi kroz pustoš,

- Svrni svoj pogled na čovječanstvo,

obuzeto strahom i tjeskobom,

- Svrni svoj pogled na bolesne i umiruće,

koji su shrvani od samoće,

- Svrni svoj pogled na liječnike i zdravstvene djelatnike,

koji su iscrpljeni od umora,

- Svrni svoj pogled na političare i upravitelje,

koji nose teret donošenja odluka.

- U trenutku kušnje i zbunjenosti, daj nam svog Duha, Gospodine!

- U iskušenju i krhkosti,

- U borbi protiv zla i grijeha,

- U potrazi za istinskim dobrom i istinskom radošću,

- U odluci da ostanemo u Tebi i u Tvom prijateljstvu.

- Ako nas grijeh pritišće, otvori nas nadi, Gospodine!

- Ako mržnja zatvara naše srce,

- Ako nas bol snađe,

- Ako nas ravnodušnost shrva,

- Ako nas smrt pogubi.

Zatim se moli himan Divnoj dakle:

Divnoj, dakle, tajni ovoj

Klanjajmo se smjerno mi.

Stari zakon žrtvi novoj

Nek se sada ukloni.

Vjera duši čovjekovoj

Nek spoznanje dopuni.

Bogu Ocu, Bogu Sinu

Hvala s pjesmom radosnom.

Slavimo im veličinu,

Častimo ih dušom svom.

K Duhu Svetom nek se vinu

Glasi s dikom jednakom. Amen.

Završna molitva:

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste,

koji si nam u divnom sakramentu Euharistije

ostavio spomen-čin muke svoje,

podaj nam, molimo, tako častiti

sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje

da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega.

Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Amen.

Zatim se mole Pohvale imenu Božjem:

- Blagoslovljen budi Bog!

- Blagoslovljeno njegovo sveto ime!

- Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek!

- Blagoslovljeno ime Isusovo!

- Blagoslovljeno presveto Srce Isusovo!

- Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova!

- Blagoslovljen Isus u Presvetom Oltarskom sakramentu!

- Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj!

- Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija!

- Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće!

- Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje!

- Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke!

- Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik!

- Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i svojim svecima!

Molitva završava na sljedeći način:

Blagoslivljajmo Gospodina!

Bogu hvala!