Drvar, 26. ožujak 2020.

Župnik Župe sv. Josipa u Drvaru don Davor Klečina uputio je apel za pomoć domovima zdravlja u Drvaru i Glamoču. Dopis župnika Klečine donosimo u cijelosti:



U ovim teškim vremenima globalne pandemije koronavirusa, kad se kao zaštita na lica stavljaju maske, padaju mnoge maske i otkrivaju - barem u našoj državi - sav jad, bijedu i korumpiranost društva i vladajućih elita, od čega nije pošteđen ni zdravstveni sektor.

Nepripremljenost države i društva na pandemiju koronavirusa još se i može oprostiti, budući da su se i puno veće, sređenije i bogatije države od BiH našle nespremne i zatečene, no preko korumpiranosti vladajućih struktura ne treba olako prijeći,ali i tu problematiku treba za sada ostaviti po strani, za neka druga vremena, kada ova pošast prođe. No treba pamtiti i kad dođe za to vrijeme građanski, demokratskim sredstvima, odgovoriti.

Nećemo sada upirati prstom ni u koga pojedinačno,jer nije vrijeme za to. Sada trebamo svi, zajedničkim silama spriječiti širenje ove pošasti, prvenstveno samodisciplinom i pridržavanjem svih odredaba kriznih stožera civilne zaštite.

Kao čovjeku, vjerniku ali i građaninu Drvara i Hercegbosanske županije/Kantona 10 nije mi svejedno slušati svakodnevne apele iz Općine i lokalnog Doma zdravlja o teškoj situaciji u ovoj zdravstvenoj ustanovi, i inače, a posebice sada u ovim izvanrednim okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa. No, čini se da ti apeli ne dolaze do ušiju onih koji koji su dužni, ili onih koji bi mogli pomoći.

Domu zdravlja Drvar, kojem je podređena i ambulanta u Bos. Grahovu, nedostaje svega osnovnog što je potrebno za zaštitu u borbi protiv širenja koronavirusa. Ako se zna da na području ove dvije općine živi pretežito starije stanovništvo, koje spada u rizičnu skupinu, onda je opravdan strah u ovim općinama da se – u ovakvom trenutačnom stanju – zdravstvene službe ne bi mogle oduprijeti ugrozi koronavirusa.

Slično je stanje i u općini Glamoč čiji se Dom zdravlja trenutačno ne može nositi s ovim izazovom.

Tim više, stanovnike ove tri općine (u kojima su podjednako ugroženi svi – i Srbi, i Bošnjaci , i Hrvati) žaloste ovih dana medijske objave pojedinih portala u kojima se poziva javnost da se uključi u pomoć zdravstvenim ustanovama na području Hercegbosanske županije, navodeći pri tom samo potrebe zdravstvenih ustanova na području Livna i Tomislavgrada, kao da Hercegbosanskoj županiji ne pripadaju Drvar, Glamoč, Grahovo, pa čak ni Kupres.

Još ako se zna da zdravstvene ustanove u Drvaru, Glamoču i Grahovu, od nadležnih institucija u svom resoru nisu dobile gotovo ništa, ili nedovoljno, kako bi spremno odgovorile na ovu krizu, stanovnici ovih triju općina s pravom se pitaju pripadaju li i oni Hercegbosanskoj županiji u ovim kriznim vremenima, ili se ta pripadnost očituje samo u eksploataciji šume iz ove tri općine, od od koje ostatak županije, praktički, jedino i živi. Ne treba podsjećati da su Drvar, Glamoč i Grahovo jedne od najsiromašnijih općina, ne samo u HBŽ, nego u cijeloj BiH, koje i u normalnim okolnostima, a kamo li u ovoj teškoj situciji, ne mogu normalno funkcionirati bez pomoći sa strane.

Stanovnicima ove tri općine jedinu nadu daju inicijative pojedinaca entuzijasta, kojih je ovih dana, Bogu hvala, sve više ujedinjenih u želji da pomognu ljudima u nevolji. Kako ne pohvaliti ideju glamočkog studenta FESB-a u Splitu Slavena Damjanovića koji je s dvojicom svojih kolega započeo proizvodnju zaštitnih vizira za liječnike i sestre, i stvorio mrežu od preko 200 pojedinca u Republici Hrvatskoj koja se odmah „bacila na posao“ kako bi proizveli što više vizira. Dio te opreme bit će ovih dana uručen liječnicima i sestrama u Livnu i Glamoču.

Naklon do poda zavrjeđuje i inicijativa nekolicine mladih Livnjaka u dijaspori (Ana Tokić, Luka Novokmet, Mario Šandrk, Mateo Dolić i Ilija Vukadin) koji su odlučili preko FB grupe „Pomoć bolnici Livno“ animirati Livnjake, ali i sve druge, da pomognu nabavku respiratora i sve druge opreme potrebne Županijskoj bolnici u Livnu za borbu protiv koronavirusa. Ohrabrujuće djeluju obećanja ovih mladih humanista da će dio potrebnih sredstava uručiti i zdravstvenim ustanovama u ostalim općinama HBŽ koje su podređene Županijskoj bolnici Livno.

U kontaktu s Domom zdravlja Drvar (kojem pripada i ambulanta Bos. Grahovo) saznali smo da im je , za prvu ruku, potrebno sljedeće: zaštitne maske FFP 3 (50 kom.), FFP 2 (50 kom.), kirurške maske (700 kom), zašitna odijela (200 kom.), naočale (50 kom.), rukavice (2000 kom.), kape (1000 kom.), kaljače (1000 kom.), dezinfekcijska sredstva za površine i ruke. U sličnoj je potrebi i Dom zdravlja Glamoč.

Apeliramo na sve ljude dobre volje da u navedenoj opremi pomognu, u skladu sa svojim mogućnostima, ove dvije zdravstvene ustanove. Možda će upravo ta pomoć spasiti brojne živote.

Od srca hvala.

Davor Klečina, Drvar