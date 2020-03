Sarajevo, 25. ožujak 2020.

Vrhbosansko bogoslovno sjemenište (VBS) u Sarajevu, 25. ožujka izravnim prijenosom Svete mise koju je predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, obilježilo je svoj patron, svetkovinu Naviještenja Gospodinova – Blagovijest.

Zbog izvanrednih uvjeta uslijed pandemije koronavirusa, uz kardinala Puljića, u kapeli bogoslovije, suslavili su samo rektor VBS-a dr. preč. Zdenko Spajić i duhovnik bogoslova dr. vlč. Marinko Krešić, bez nazočnosti bogoslovske zajednice i drugih vjernika koji su s njima ranijih godina redovito slavili patron - najprije Svetom misom, a potom i svečanom akademijom, prenosi nedjelja.ba.

Na početku Mise obratio se rektor Spajić. "Uzoriti gospodine nadbiskupe, braćo svećenici, draga braćo i sestre koji nas pratite putem Nedjelja.ba, danas je u ovoj kući trebao bit radostan, veseo dan kada slavimo patron i kada su naši bogoslovi trebali primiti službe. Međutim, zbog okolnosti pandemije - svi su odsutni. Zato, na poseban način, na početku ove svete mise pozdravljam bogoslove koji su, nadam se, sada zajedno ujedinjeni u molitvi u ovoj svetoj misi. Uzoriti, hvala Vama što ste danas ovdje da, makar u ovoj praznoj kapelici, zajedno slavimo misu i obilježimo ovu svetkovinu", kazao je preč. Zdenko.

Nakon svetopisamskih čitanja i naviještenog Evanđelja, kardinal Puljić uputio je prigodnu propovijed. "U korizmi, uz brojne postove, evo došlo je vrijeme da postimo i od euharistije. Ne možemo fizički sudjelovati, ne možemo se fizički pričestiti - ali možemo preko elektronskih medija. Zato sam zahvalan svima koji su to omogućili, počevši od našeg Medijskog centra (Vrhbosanske nadbiskupije), Katoličkog tjednika, Nedjelja.ba, i onih koji će preuzeti u Hrvatskoj i Europi. Tako da - s vama mogu komunicirati na ovaj način, da doživite euharistiju u svojoj kući, u svojoj obitelji, ali da doživite euharistiju i u svom srcu pričešćujući se na jedan duhovan način sjedinjujući se s Kristom. Danas slavimo jedno posebno otajstvo - skoro bih rekao najveće poslije stvaranja svijeta, kada je u nazaretskoj kućici, gdje je živjela Marija došao anđeo Gabriel i pozdravio je... Normalno da se zbunila i prepala (...) Prepala se na tu tajnu da će ona postati Majka Božja - iako je to proročki najavljeno, ali ona nije znala da se to nje tiče (...) Imala je to divno povjerenje u Boga i iz povjerenja je Božju prihvatila i zato je odgovorila: 'Evo službenice Gospodnje'. Zapravo taj njezin 'evo', poklapa se s Isusom, Sinom Božjim koji današnjim danom postaje čovjek. On, Bog, uzima ljudsko tijelo", podsjetio je kardinal Puljić.

Dalje je progovorio o tomu kako se naše srce čisti skrušenošću, našim kajanjem. "Čak smo i tu morali pristupiti jednom postu od sakramenta pomirenja - oni koji su na svoj način udaljeni, nemaju prilike se ispovjediti, neka ne zaborave: kajanje je prevažno da otvorimo svoja srca, da se Bog utjelovi i nastani u nama. Nema na zemlji svetijeg događaja osim ovoga kada je Bog ušao u našu povijest", poručio je kardinal Puljić.

Na kraju je, osvrćući se na pandemiju koronavirusa i činjenicu da odnosi i brojne živote, podsjetio i na smrt tolike djece u ratnim područjima o kojima ne govore moćnici svijeta. "Također, o tolikim smrtima koje se događaju po zakonu ubijajući nerođenu djecu - ovo je svetkovina kada moramo dići glas za život čovjeka u borbi protiv ove zaraze, u borbi protiv rata i u borbi protiv ubijanja nerođene djece. Želimo pokrenuti tu akciju - ne samo u našoj nadbiskupiji, nego se povezati s Hrvatskom koja upravo započinje jednu molitvenu akciju - da Bosna i Hercegovina na neki način moli za život (...) Ujedinimo se, kroz ovu veliku devetnicu - od današnjeg dana do Božića, svakog 25. u mjesecu, bilo kroz molitvu krunice, klanjanje, slavljenje svete mise (kad bude moguće) - molimo za život. Tada će istinski Bog blagosloviti. Onaj narod koji ne voli život, nema budućnosti", naglasio je kardinal Puljić.

Misno slavlje završeno je molitvom Anđeo Gospodnji te budući da se obilježava i 25. obljetnica enciklike Evanđelje života i molitvom Ivana Pavla II. koji je molio za život.

Nakon Mise kardinal Puljić je pozvao sve vjernike da se u 12 sati ujedine u molitvi s papom Franjom - upravo za život, da Bog zaustavi ovo zlo koje hara svijetom. (kta)