Drinovci, 15. ožujak 2020.

U župnoj crkvi Sv. Mihovila u Drinovcima u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji, na Treću korizmenu nedjelju, 15. ožujka 2020. slavljeno je središnje Euharistijsko slavlje korizmene akcije Hrvatskog Caritasa "Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH" koje je predvodio biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić, javlja nedjelja.ba.

Zbog trenutnog stanja uslijed pandemije coronavirusa, kako je bilo predviđeno Misu nije mogao predslaviti novoizabrani predsjednik Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup mons. Božo Radoš te je tako i ravnatelj Hrvatskog Caritasa mons. Fabijan Svalina bio spriječen od dolaska.



U koncelebraciji s biskupom Perićem bili su ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan don Željko Majić, ravnatelj Caritasa Banjolučke biskupije mons. Miljenko Aničić, župnik župe Drinovci fra Josip Mioč te drugi pristigli svećenici.



Također, uz župni puk Svetoj misi su nazočili i djelatnici svih Caritasa u BiH, te predstavnici društveno-političkog života.



Pozdravne riječi na početku uputio je biskup Perić koji je spomenuo kako smo svi uplašeni pred strašnim coronavirusom koji hara svijetom, a koji je jedan od mnogih do sad otkrivenih. "Strašni virus koji ugrožava nas i naše spasenje je virus grijeha, griješimo pred Bogom i bližnjim. No, protiv toga grijeha-virusa ima i lijeka, a to je sv. ispovijed, i naše kajanje u ispovijedi i izvan ispovijedi", poručio je biskup Ratko.

U prigodnoj propovijedi biskup Perić osvrnuo se na pročitani događaj iz evanđelja o Isusu i Samarijanki kraj zdenca. "Mnogima bi od nas bilo drago pronaći opširnije opise u vezi s Isusovim ponašanjem u svagdanjem životu (...) Nešto nam je od toga i zapisano za naše razmišljanje. Evo jedne zgode koju smo upravo čuli (...) Sjedi Isus žedan na Jakovljevu zdencu, a poslao učenike u grad da kupe malo kruha i sira. Tu se zaustavio ne bi li se namjerila koja vodarica da mu zahvati malo vode. Ne zna se je li Isus žedniji ili gladniji. U to primijeti jednu ženu s kantom u ruci, ide ravno na bunar. Misli se Isus: 'Bože mili, bi li bilo uputno u ove zaiskati vode'... Kako ne. Ta zato je na svijet došao radi takvih i njihova spasenja, ali ako mu ne dadne vode, pa naviknuo je on na svakakve ljudske odgovore, ne odgovore, prigovore, zlogovore (...) Isus je zauzeo takav položaj da ga je žena mogla mirno pozdraviti, ali ga je mogla još mirnije mimoići bez ijedne riječi. Isus se redovito tako postavlja prema ljudima", posvijestio je biskup Perić.



U nastavku je podsjetio kako se Židovi i Samarijanci ne pozdravljaju već četiri puna stoljeća, a razlog je jer su se Samarijanci ženili pogankama, a Židovi nisu. "Kad najednom, Isus otvori usta, ljubazno zamoli Samarijuanku da mu dadne malo vode. Očito je bio žedan, ali ne samo tjelesnom žeđu nego mnogo više željan dati ženi vječne vode. Isus pronalazi zgodu da zapodjene razgovor: stavlja ženu u priliku da usluži nepoznata i umorna putnika, i da mu pokaže svoju spretnost učiniti nešto lijepo za drugoga. Žena nije razumjela Isusovu ponudu, nego mu je, držeći uže u ruci i prezirno ga gledajući, izvukla stare rane i odbrusila: 'Kako ti, Židov – Čifut, tražiš vode od mene Samarijanske? Ta znaš li da mi ne zborimo s vama židovima'. Isus želi prekinuti stoljetnu zategnutost, a žena želi produžiti mržnju (...) Jesmo li mi daleko od Isusova držanja? Ne znamo prekinuti neke napetosti za koje nismo čak ni krivi (...) Isus poručuje Samarijanki da joj može dati bolju, živu vodu. Znamo što je Isus mislio pod 'živom vodom', koja čisti od iskonskoga i svakoga drugog grijeha i život daje krštenju", naglasio je biskup Perić.



U nastavku je istaknuo kako je Isus razotkrio svu ženinu dušu i stavlja ju pred njezine oči. "Ona se uozbiljila, sve njezine preljubničke naslade učiniše joj se kao gorka suza pred ovom ranom savjesti. Žena je potom prešla sa zemaljskih pitanja na vjerske probleme: 'Naši su se očevi klanjali na ovom brdu… gdje se treba, zapravo, klanjati?? Isus traži vjeru, Isus se dao na tumačenje, komu, gdje i kada se treba klanjati. Iskoristio je priliku da progovori koju o svome Ocu. Vjeruj mi, ženo, došao je čas, evo ga! Isus je uspostavio kontakt preko vode preko vjere. Kada se Isus Samarijanki predstavio kao Krist ona je, sva izvan sebe, ostavila krčag i pošla u grad. Samarijanci povjerovaše na ženinu riječ, ali mnogo više na Spasiteljevu riječ kad su ga vidjeli i čuli", ustvrdio je propovjednik te poručio: "Bog je samo milosrđe! Treba preda nj stupiti i pokloniti mu se! I obratiti se! On je Spasitelj".

Prigodno, napominjući kako je zapravo svaka misa zahvala, zahvalio je svim dobročiniteljima i ovogodišnjeg Tjedna solidarnosti te pozvao na molitvu.

Na kraju mise okupljenima su se obratili i izrekli zahvale ravnatelj Caritasa hercegovačkih biskupija don Željko Majić i domaći župnik Mioč.



Misno slavlje, skladnim pjevanjem animirao je Mješoviti župni zbor Sveti Mihovil, pod vodstvom Antonele Rebić i uz glazbenu pratnju Marijana Mile Radoša, a prenosio ga je RTV Herceg Bosne, preko koje i Laudato TV, te Radio Mir Međugorje i Hrvatski katolički radio.



Nakon blagoslova u župi je uslijedilo bratsko druženje uz okrjepu.

Ovo Euharistijsko slavlje vrhunac je Tjedna solidarnosti koju Crkva u Republici Hrvatskoj, kroz akciju koju je povjerila Hrvatskom Caritasu, već 14. godinu zaredom organizira i provodi u suradnji s Caritasom Bosne i Hercegovine. Cilj ove akcije je duhovno povezivanje Hrvata, te pomoći najpotrebnijima i najugroženijima kroz projekte svih Caritasa u Bosni i Hercegovini: Caritas Bosne i Hercegovine, Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i Caritasa biskupije Banja Luka.



Tijekom ovogodišnje akcije, od 9. do 15. ožujka, u svima župnim zajednicama diljem Republike Hrvatske, pod ovogodišnjim geslom Da ne ohladi ljubav mnogih (Mt 24,12), zajedno se molilo i na razne načine darivalo za pomoć najpotrebnijima u Bosni i Hercegovini kroz projekte Caritasa u Bosni i Hercegovini.

I nad/biskupi Biskupske konferencije BiH, na svome 65. redovitom zasjedanju u Sarajevu od 4. do 5. studenog 2015. odlučili su da ova nedjelja bude Nedjelja solidarnosti u BiH uz prikupljanje kolekte solidarnosti za siromašne župne zajednice u državi. I na ovaj način se pokazuje i ostvaruje konkretno karitativno zajedništvo Crkve u Hrvata kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu. (kta)