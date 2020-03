Vatikan, 1. ožujak 2020.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Na ovu prvu nedjelju korizme, Evanđelje (usp. Mt 4, 1-11) govori da, nakon što je kršten u rijeci Jordanu, „Duh… odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša“ (r. 1). On se priprema započeti svoje poslanje navjestitelja Kraljevstva nebeskog i, kao što su već učinili Mojsije i Ilija (usp. Izl 24, 18; 1 Kr 19,8) u Starome zavjetu, to čini četrdesetodnevnim postom. Ulazi u „korizmu“.

Na kraju toga posta, pojavljuje se napasnik, đavao, koji pokušava tri puta natjerati Isusa u škripac. U prvoj napasti koristi se činjenicom da je Isus gladan; đavao mu predlaže: „Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom“ (r. 3). Izazov je to. Ali Isusov je odgovor jasan: „Pisano je: ‘Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta’“ (4, 4). On se poziva na Mojsija u času dok podsjeća narod na dugotrajno putovanje u pustinji na kojem je naučio da njegov život ovisi o Božjoj riječi (usp. Pnz 8, 3).

Tada đavao prelazi na drugi pokušaj (rr. 5-6). Ovaj put je prepredeniji pa i on citira Sveto pismo. Strategija je jasna: ako imaš toliko povjerenje u Božju moć, iskusi je, naime, samo Pismo kaže da će ti pomoći anđeli (r. 6). Ali ni u ovom slučaju Isus se ne da zbuniti, jer onaj tko vjeruje zna da se Boga ne smije kušati, nego valja vjerovati u njegovu dobrotu. Zato na riječi iz Biblije, koje na instrumentalan način tumači Sotona, Isus odgovara drugim citatom: „Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!“ (r. 7).

Konačno, treći pokušaj (rr. 8-9) otkriva istinsku đavlovu nakanu: budući da dolazak Kraljevstva nebeskog označava početak njegova poraza, zli želi Isusa odvratiti od toga da ostvari svoje poslanje, nudeći mu jednu perspektivu političkog mesijanizma. Ali Isus odbacuje idolopoklonstvo moći i ljudske slave te na kraju tjera od sebe napasnika riječima: „Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!“ (r. 10). I u tome času Isusu, vjernom predaji Očevoj, pristupaju anđeli te mu služahu (usp. r. 11).

To nas uči jednu stvar: Isus ne ulazi u dijalog s đavlom. Isus odgovara đavlu Božjom riječju, a ne svojom riječju. U napasti mnogo puta započinjemo dijalog s napašću, razgovarati s đavlom: „Da, mogu učiniti ovo…, pa ću onda na ispovijed, pa ovo, pa ono…“. Nikada se ne smije razgovarati s vragom. Isus čini dvije stvari s đavlom: tjera ga ili, kao u ovom slučaju, odgovara Božjom riječju. Dobro to pazite: nikada ne smijemo razgovarati s napašću, nikada ne smijemo razgovarati s đavlom.

I danas Sotona silom prodire u čovjekov život kako bi ga kušao svojim primamljivim ponudama; miješa svoj glas s mnogim drugim glasovima koji pokušavaju pokoriti savjest. S raznih smo strana obasuti porukama koje pozivaju „podleći iskušenju“ kako bismo iskusili opojnost grijeha. Isusovo iskustvo nas uči da je napast pokušaj da se kroči putovima koji su alternativni Božjim: „Učini to, nema problema, kasnije ti Bog oprosti! Priušti si dan radosti …“. – „Ali to je grijeh!“ – „Ma ne, nije to ništa“. To su alternativni putovi, putovi koji nam daju osjećaj samodostatnosti, uživanja u životu koje je svrha samome sebi. Ali sve je to iluzorno: ubrzo shvatimo da što se više udaljavamo od Boga, to se više osjećamo bespomoćnima i razoružanima pred velikim životnim problemima.

Neka nam Djevica Marija, Majka Onoga koji je zgazio glavu zmiji, pomogne da u ovom korizmenom vremenu budemo budni pred napastima, da se ne podlažemo nijednom idolu ovog svijeta, da slijedimo Isusa u borbi protiv zla pa ćemo i mi također ispasti pobjednici poput Isusa.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre!

[…]

Želim svima da korizmeni hod, koji je tek započeo, bude bogat plodovima Duha i bogat dobrim djelima.

Malo me rastužuju vijesti koje pristižu o mnogim raseljenim ljudima, mnogim muškarcima, ženama, djeci protjeranima zbog rata, o mnogim migrantima koji u svijetu traže utočište i pomoć. Ovih se dana to jako pojačalo. Pomolimo se za njih.

Molim vas da se spomenete u svojoj molitvi duhovnih vježbi Rimske kurije koje će započeti večeras u Aricciju. Zbog prehlade, nažalost, prisiljen sam ne sudjelovati ove godine u njima: pratit ću meditacije odavde. Duhovno se pridružujem Kuriji i svim ljudima koji su prionuli molitvi obavljajući duhovne vježbe kod kuće.

Ugodnu vam nedjelju želim i dobar tek!

(kta/ika)