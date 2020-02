Rasno, 1. ožujak 2020.

U povodu stote obljetnice rođenja hercegovačkog misionara fra Blage Brkića Organizacijski odbor pripremio je duhovno-kulturni program u Rasnu, rodnoj župi ovog jednostavnog i poniznog franjevca.

U nedjelju, 1. ožujka 2020. svečano Misno slavlje u 11 sati u crkvi sv. Franje Asiškog predvodit će biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić.

U spomen na ovu važnu obljetnicu na rodnoj kući fra Blage bit će postavljena spomen ploča s njegovim likom, medaljon, odljevak u bronci, rad akademskog kipara Stjepana Skoke. Hrvatske pošte Mostar izradit će i prigodnu marku, a bit će tiskano i II. izdanje knjige Razgovor s Bogom. Planirana je i izložba fotografija te Svetog Pisma na kiluba jeziku.

Organizatori svečanosti su Hercegovačka franjevačka provincija, Sveučilište u Mostaru, Hrvatsko društvo čuvara baštine i Matica hrvatska ogranak Široki Brijeg.

Fra Blago Brkić bio je prvi hercegovački franjevac koji je stupio na afričko tlo. Bilo je to 1968. godine. U Kongu je kao misionar proveo 25 godina. Pridonio je širenju vjere i kulturi naroda govornika jezika kilube time što je sa suradnicima na kiluba jezik preveo Bibliju. Na istome je jeziku priredio brojne druge liturgijske knjige. Priredio je molitvenik za vjernike, te upute katehistima, Dječje Sveto pismo, te knjige „Bog naš otac“, „Krist naš brat“, „Naša kršćanska obitelj“ i „Rasti u Kristu“. S mukom je učio jezik kilubu.

Nije ga išlo i već je odlučio napustiti misije, no šećući prirodom shvatio je da je zapamtio ono što je jučer učio i već isti dan naučio je Očenaš na tom novom jeziku. Bio je na čelu prevoditeljske skupine Svetog Pisma na kiluba jezik, koju je sam okupio i vodio njen rad. Na navjestiteljskim putovanjima zarazio se težim oblikom malarije, malarije cerebralis, od koje oboljeli ili umru ili polude a rijetki ozdrave. No fra Blago je ozdravio. Ipak nakon preboljene bolesti nije više mogao podnositi jake tjelesne napore. Nije htio otići iz misija što prije, nego je htio prevesti Sveto Pismo na domaći jezik.

Od 1994. godine je živio u samostanu na Širokom Brijegu, u kojem je boravio sve do smrti. Napisao je knjigu Od Hercegovine do Konga, objavljenu 2003. godine. Po njoj je Laudato TV u režiji Nade Prkačin snimila dokumentarni film Od Hercegovine do Konga 2018. godine.

Umro je u Širokom Brijegu 26. kolovoza 2009. godine u 90. godini života, 73. godini redovništva i 67. godini svećeništva. Pokopan je na groblju Mekovcu na Širokom Brijegu. (kta)



foto