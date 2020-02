Vatikan, 9. veljača 2020.

Draga braćo i sestre, dobar dan!



U današnjem Evanđelju (usp. Mt 5, 13-16) Isus kaže svojim učenicima: „Vi ste sol zemlje […]. Vi ste svjetlost svijeta“ (rr. 13.14). On koristi simbolički jezik kako bi naznačio onima koji ga namjeravaju slijediti neke kriterije za živu prisutnost i svjedočenje u svijetu.



Prva slika je sol. Sol je tvar koja daje okus i koja hranu čuva i štiti od propadanja. Učenik je, dakle, pozvan držati društvo daleko od opasnosti, klica propadljivosti koje truju život ljudi. Radi se o tome da se moramo oduprijeti moralnom srozavanju, grijehu, svjedočeći vrijednosti poštenja i bratstva, bez popuštanja svjetovnim zamamljivostima arivizma, moći i bogatstva. „Sol“ je učenik koji se usprkos svakodnevnim neuspjesima – jer svi ih imamo – ponovno diže iz prašine svojih pogrešaka, svaki dan počinjući iznova hrabro i strpljivo tražiti dijalog i susret s drugima. „Sol“ je učenik koji ne traži da se drugi s njim slažu i plješću mu, nego nastoji biti ponizna, konstruktivna prisutnost, u vjernosti Isusovim učenjima koji je došao u svijet ne da bi bio služen, već da služi. A takav je stav silno potreban!



Druga slika koju Isus svojim učenicima stavlja pred oči je slika svjetla: „Vi ste svjetlost svijeta“. Svjetlost raspršuje tamu i omogućava nam vidjeti. Isus je svjetlost koja je rastjerala tmine, ali one i dalje ostaju u svijetu i kod pojedinaca. Kršćaninova je zadaća raspršiti ih na način da učini da Kristovo svjetlo zasja i naviještajući njegovo Evanđelje. To je nešto što mogu isijavati naše riječi, ali to prije svega mora proizlaziti iz naših „dobrih djela“ (r. 16). Učenik i kršćanska zajednica svjetlost su u svijetu kada usmjeravaju druge prema Bogu pomažući svima da iskuse njegovu dobrotu i njegovo milosrđe. Isusov učenik je svjetlost kada zna živjeti vlastitu vjeru izvan ograničenih prostora, kada pridonosi uklanjanju predrasuda, uklanjanju kleveta i unošenja svjetla istine u situacije izopačene licemjerjem i lažima. On mora rasvjetljivati. Ali to nije moje svjetlo, to je Isusovo svjetlo: mi smo sredstva po kojima Isusovo svjetlo dopire do sviju.



Isus nas poziva da se ne bojimo živjeti u svijetu, premda se u njemu ponekad nalazi stanja konflikta i grijeha. Kada se suoči s nasiljem, nepravdom, ugnjetavanjem, kršćanin se ne smije zatvarati u sebe samoga ili se sakrivati u sigurnost vlastitog ograđenog prostora; ni Crkva se ne smije zatvarati u sebe samu, ona se ne može odreći svojeg poslanja evangelizacije i služenja. Isus je na Posljednjoj večeri molio Oca da ne uklanja učenike iz svijeta, nego da ih ostavi, ondje, u svijetu, ali da ih čuva od duha svijeta. Crkva se velikodušno i nježno razdaje za malene i siromašne: to nije duh svijeta, to je njegova svjetlost, to je sol. Crkva osluškuje vapaj posljednjih i isključenih, jer je svjesna da je hodočasnička zajednica pozvana produžiti spasotvornu prisutnost Isusa Krista u povijesti.

Neka nam Sveta Djevica pomogne biti sol i svjetlost usred naroda, donoseći svima, životom i riječju, Radosnu vijest Božje ljubavi.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

jučer je na liturgijski spomen svete Jozefine Bakhite proslavljen Svjetski dan molitve i razmišljanja u svrhu suzbijanja trgovine ljudima. Da bi se suzbilo tu kugu – jer to je prava kuga! – koja iskorištava najslabije, nužno je predano zalaganje sviju: institucijâ, udrugâ i obrazovnih ustanova. Što se tiče prevencije htio bih istaknuti kako različita istraživanja potvrđuju kako kriminalne organizacije sve više koriste moderna sredstva komunikacije kako bi na prijevaru privukla žrtve. Stoga je s jedne strane potrebno podučavati zdravoj upotrebi tehnoloških sredstava, a s druge nadzirati i dozivati pružateljima tih telematskih usluga u svijest njihove odgovornosti.



Žalosne vijesti i dalje stižu sa sjeverozapada Sirije, posebno o uvjetima u kojima se nalaz mnoge žene i djeca, ljudi prisiljeni na bijeg zbog vojne eskalacije. Ponavljam svoj usrdni apel međunarodnoj zajednici i svim uključenim stranama da koriste diplomatske instrumente, dijalog i pregovore, u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom, kako bi se zaštitilo život i zdravlje civila. Pomolimo se za tu ljubljenu i mučenu Siriju: Zdravo Marijo…

