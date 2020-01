Vatikan, 25. siječanj 2020.

Budimo pozorni na crva zavisti i ljubomore, koji nas dovodi do toga da ljude loše sudimo, da se upustimo u natjecanje s drugima. Isprazno brbljanje sa samim sobom, ubija drugoga, ali ako razmislimo, ono nema čvrstoće i završava u balonu od sapunice – upozorio je papa Franjo u propovijedi na jutarnjoj Misi slavljenoj u Domu svete Marte 24. siječnja 2020., komentirajući prvo čitanje današnje liturgije koje opisuje kako splašnjava ljubomora kralja Saula prema Davidu.

Podsjetivši na kraljevu ljubomoru, opisanu u Prvoj knjizi o Samuelu, zbog toga što je Saul ubio tisuću neprijatelja, a David deset tisuća, Papa je napomenuo da tako započinje nemir ljubomore, poput crva koji te nagriza iznutra. Saul stoga izlazi s vojskom kako bi ubio Davida. Ljubomore su zločinci – napomenuo je Papa – uvijek gledaju kako će ubiti. Onoga tko kaže: ljubomoran sam, ali nisam ubojica, Papa podsjeća: sada je tako. Ali ako nastaviš moglo bi loše završiti. Jer – objasnio je – lako se može ubiti jezikom, klevetom.

Ljubomora raste u razgovoru sa samim sobom, tumačeći stvari u ključu ljubomore – primijetio je Papa te dodao – Brbljajući sam sa sobom, onaj tko je ljubomoran nije sposoban vidjeti stvarnost, i samo mu neki snažan događaj može otvoriti oči. Tako je i Saula, u njegovoj mašti, ljubomora dovela do toga da je vjerovao da je David ubojica, neprijatelj.

Božja je milost kada se zavidna, ljubomorna osoba nađe pred stvarnošću, kao što se dogodilo Saulu; milost koja učini da se rasprsne njegova mana ljubomore i zavisti koja je poput balona od sapunice – istaknuo je Papa te potaknuo sve da pogledaju sebe. Upitajmo se: što se nalazi u meni? Je li to crv ljubomore koja raste jer on ima nešto što ja nemam, ili je riječ o skrivenoj ljutnji?

Trebamo zaštititi svoje srce od te bolesti, od tog brbljanja sa sobom, koje daje da raste taj balon od sapunice koji nema čvrstoće, ali jako šteti – savjetovao je Papa. I kada nam netko dođe ogovarati drugoga, moramo učiniti da shvati da ne govori u miru, nego zaneseno, a u tom je zanosu zlo zavisti i ljubomore.

Budimo pozorni jer to je crv koji ulazi u srce svih nas i vodi nas do toga da loše sudimo ljude, jer tu ima konkurencije: on ima nešto što ja nemam. I tako započinje suparništvo. Dovodi nas do toga da odbacujemo ljude, dovodi nas do rata; do kućnoga rata, do rata u četvrti u kojoj živimo, do rata na radnom mjestu. Ali, u korijenu je sjeme rata – zavist i ljubomora – istaknuo je Papa.

Molimo stoga Gospodina milost da imamo transparentno srce poput Davidova. Transparentno srce koje traži jedino pravednost, mir. Prijateljsko srce koje ne želi nikoga ubiti, jer ljubomora i zavist mogu ubiti – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)