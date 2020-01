Vatikan, 23. siječanj 2020.

Biti gostoljubivi prema migrantima, znači ljubiti ih kao što bi to učinio Bog. Sveti Pavao i njegovi suputnici bili su poput mnogih današnjih migranata – rekao je papa Franjo, 22. siječnja 2020. u katehezi tijekom opće audijencije u dvorani Pavla VI., usredotočivši se na Djela apostolska koja govore o brodolomu svetoga Pavla blizu Malte, o njegovoj bezuvjetnoj vjeri u Isusa i o spontanoj gostoljubivosti Maltežana, što je veliki znak Božje ljubavi. Promatrati taj događaj jest kao da gledamo ono što se događa danas na moru, kada očaj dovodi u suočavanje s valovima i olujama, umjesto da vodi prema nalaženju razumijevanja. Oni koji prežive nailaze na neprijateljstvo.

Migranti u cijelom svijetu, muškarci i žene, suočavaju se s rizičnim putovanjima kako bi pobjegli pred nasiljem, ratovima i siromaštvom – rekao je Papa i istaknuo – Kao sveti Pavao i njegovi sudrugovi nailaze na ravnodušnost, neprijateljstvo pustinje, rijeka i mora. Često im ne dopuštaju da pristanu u lukama. Nažalost, ponekad se susreću i s mnogo gorim neprijateljstvom ljudi. Iskorištavaju ih kriminalci i trgovci. Sve se to događa danas! Ponekad ih negostoljubivost, kao val, odbacuje prema siromaštvu ili opasnostima od kojih su pobjegli.

Tema koju su zajednice Malte i Goza izabrale za Tjedan molitve za jedinstvo kršćana tema je gostoljubivosti koju su sveti Pavao i njegovi sudrugovi iskusili na Malti nakon 14 dana plovidbe – rekao je Sveti Otac i primijetio – Bilo je to putovanje puno straha zbog neizmjerne morske sile koja im je dovela u opasnost život, ali i bezuvjetnog povjerenja u Boga, Oca punog ljubavi. Spasivši se, sveti Pavao i njegovi sudrugovi primili su od Maltežana svjedočanstvo rijetke humanosti, nalazeći utočište, hranu i toplinu. U konkretnim djelima dobrote očitovali su im Božju ljubav.

Gostoljubivost je Maltežana nagrađena čudima ozdravljenja koja je Bog učinio po Pavlu. Dakle, ako su Maltežani za Pavla bili znak Božje providnosti, i on je bio svjedok milosrdne Božje ljubavi prema njima – rekao je papa Franjo i napomenuo – Biti braća u Kristu znači biti takvi i samo tako gostoljubivost postaje važna ekumenska vrlina koja nije jednosmjeran čin velikodušnosti, jer kada ugostimo druge kršćane, primamo ih kao dar koji nam je darovan. To je milost Duha Svetoga, to znači prigrliti ono što Gospodin čini u životima drugih.

Prihvatiti kršćane druge tradicije, prije svega znači pokazati im Božju ljubav, jer su Božja djeca i naša braća; osim toga, znači prihvatiti ono što je Bog učinio u njihovom životu – rekao je Papa i nastavio – Ekumenska gostoljubivost zahtijeva spremnost slušanja drugih kršćana, obraćajući pažnju njihovom osobnom životu vjere i životu vjere njihove zajednice s drugačijom tradicijom od naše. Kao što je bilo more onoga vremena, tako je more i danas; opasno, puno zamki, rizično za putovanja onih koji bježe od nasilja, ratova i siromaštva.

Neprijateljstvo koje migranti primaju, pretvara se u zatvorene luke i ravnodušnost zbog koje su mnoge osobe odbačene u siromaštvo i opasnost. Kršćani su pozvani zajedno raditi kako bi postali bolji ljudi, bolji učenici i ujedinjeniji kršćanski narod. Kao kršćani moramo zajedno raditi kako bismo migrantima pokazali Božju ljubav koju nam je objavio Isus Krist. Možemo i moramo svjedočiti da ne postoji samo neprijateljstvo i ravnodušnost, nego da je Bogu svaka osoba dragocjena i da je ljubi. Podjele koje još uvijek postoje među nama, sprečavaju nas da potpuno budemo znak Božje ljubavi u svijetu, što je naše zvanje i poslanje – zaključio je Sveti Otac.

Pozdravljajući nakon kateheze vjernike i hodočasnike na arapskom jeziku, papa Franjo je podsjetio da kao kršćani ne smijemo biti ravnodušni prema nevoljama starog i novog siromaštva, najmračnije samoće, prezira i diskriminacije. Pozvao je da radimo zajedno, pokazujući Božju ljubav kako ne bismo pred bijedom mnogih nedužnih ljudi ostali neosjetljivi i umrtvljena srca. Papa je na talijanskom jeziku posebno pozdravio hodočasnike iz biskupije Termoli-Larino koji na hodočašću prate relikvije svetog Timoteja koje će prigodom slavlja Nedjelje Božje riječi biti prenesene iz Bazilike svetoga Pavla izvan zidina, gdje se nalaze od 18. siječnja. (kta/rv)